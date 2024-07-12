　Jリーグは12日、追加登録選手を発表した。今月8日に第2登録ウインドーが始まり、各クラブの移籍加入選手や復帰選手が出場可能となった。第2登録ウインドーは8月21日までとなっている。

　2種登録選手などを含め、36クラブが合計61人を追加登録した。J1では浦和レッズがMF本間至恩、名古屋グランパスがFW相馬勇紀を登録するなどした。

　J2では3年ぶりに復帰した徳島ヴォルティスのMF岩尾憲などが登録されたほか、怪我で登録抹消となっていたヴァンフォーレ甲府GK渋谷飛翔の再登録も完了している。

以下、追加登録選手

▽鹿島アントラーズ

DF佐藤海宏(2種)

DF大川佑梧(2種)

FW吉田湊海(2種)

▽浦和レッズ

MF本間至恩

FW二田理央

▽柏レイソル

FW垣田裕暉

MF中川敦瑛(特別指定)

▽横浜F・マリノス

FW西村拓真

MFジャン・クルード

▽ジュビロ磐田

GK中島佳太郎

▽名古屋グランパス

MF重廣卓也

FW相馬勇紀

▽京都サンガF.C.

MF米本拓司

FWラファエル・エリアス

▽ガンバ大阪

FW林大地

▽セレッソ大阪

FW山崎凌吾

▽ヴィッセル神戸

FW冨永虹七

▽サガン鳥栖

MF清武弘嗣

MFヴィキンタス・スリヴカ

▽ベガルタ仙台

DF實藤友紀

FW梅木翼

▽ブラウブリッツ秋田

FW河村慶人

▽モンテディオ山形

FWディサロ燦シルヴァーノ

▽いわきFC

DF堂鼻起暉

▽栃木SC

DF坂圭祐

▽ザスパ群馬

FW河田篤秀

MF仙波大志

▽ジェフユナイテッド千葉

DF山越康平

DF小川大貴

▽横浜FC

FWジョアン・パウロ

▽ヴァンフォーレ甲府

GK渋谷飛翔

▽清水エスパルス

FWアブドゥル・アジズ・ヤクブ

▽cファジアーノ岡山

DF嵯峨理久

MF家坂葉光(特別指定)

▽レノファ山口FC

MFサーラット・ユーイェン

MF奥山洋平

DF下堂竜聖

FW酒井宣福

▽徳島ヴォルティス

MF岩尾憲

FW鈴木輪太朗イブラヒーム

MFターレス

▽V・ファーレン長崎

DF照山颯人

▽ロアッソ熊本

FW唐山翔自

▽鹿児島ユナイテッドFC

DF川島功奨(特別指定)

▽大宮アルディージャ

FWオリオラ・サンデー

▽SC相模原

DF三鬼海

▽AC長野パルセイロ

DF行徳瑛

▽カターレ富山

MF荒井悠汰

▽ツエーゲン金沢

MF熊谷アンドリュー

MF西谷和希

DF平智広

▽FC大阪

FWチ・ソンミン

FWエヴェルトン・カネラ

DFフォファナ・マリック

DFジョアン・モウラ

▽カマタマーレ讃岐

FW丹羽詩温

MF森川裕基

▽FC今治

FWウェズレイ・タンキ

MF加藤潤也

▽テゲバジャーロ宮崎

FW渡邊星来

DF江川慶城