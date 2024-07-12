Jリーグ第2登録ウインドーがスタート!! 浦和MF本間、名古屋FW相馬ら36クラブ61人の追加登録が完了
Jリーグは12日、追加登録選手を発表した。今月8日に第2登録ウインドーが始まり、各クラブの移籍加入選手や復帰選手が出場可能となった。第2登録ウインドーは8月21日までとなっている。
2種登録選手などを含め、36クラブが合計61人を追加登録した。J1では浦和レッズがMF本間至恩、名古屋グランパスがFW相馬勇紀を登録するなどした。
J2では3年ぶりに復帰した徳島ヴォルティスのMF岩尾憲などが登録されたほか、怪我で登録抹消となっていたヴァンフォーレ甲府GK渋谷飛翔の再登録も完了している。
以下、追加登録選手
▽鹿島アントラーズ
DF佐藤海宏(2種)
DF大川佑梧(2種)
FW吉田湊海(2種)
▽浦和レッズ
MF本間至恩
FW二田理央
▽柏レイソル
FW垣田裕暉
MF中川敦瑛(特別指定)
▽横浜F・マリノス
FW西村拓真
MFジャン・クルード
▽ジュビロ磐田
GK中島佳太郎
▽名古屋グランパス
MF重廣卓也
FW相馬勇紀
▽京都サンガF.C.
MF米本拓司
FWラファエル・エリアス
▽ガンバ大阪
FW林大地
▽セレッソ大阪
FW山崎凌吾
▽ヴィッセル神戸
FW冨永虹七
▽サガン鳥栖
MF清武弘嗣
MFヴィキンタス・スリヴカ
▽ベガルタ仙台
DF實藤友紀
FW梅木翼
▽ブラウブリッツ秋田
FW河村慶人
▽モンテディオ山形
FWディサロ燦シルヴァーノ
▽いわきFC
DF堂鼻起暉
▽栃木SC
DF坂圭祐
▽ザスパ群馬
FW河田篤秀
MF仙波大志
▽ジェフユナイテッド千葉
DF山越康平
DF小川大貴
▽横浜FC
FWジョアン・パウロ
▽ヴァンフォーレ甲府
GK渋谷飛翔
▽清水エスパルス
FWアブドゥル・アジズ・ヤクブ
▽cファジアーノ岡山
DF嵯峨理久
MF家坂葉光(特別指定)
▽レノファ山口FC
MFサーラット・ユーイェン
MF奥山洋平
DF下堂竜聖
FW酒井宣福
▽徳島ヴォルティス
MF岩尾憲
FW鈴木輪太朗イブラヒーム
MFターレス
▽V・ファーレン長崎
DF照山颯人
▽ロアッソ熊本
FW唐山翔自
▽鹿児島ユナイテッドFC
DF川島功奨(特別指定)
▽大宮アルディージャ
FWオリオラ・サンデー
▽SC相模原
DF三鬼海
▽AC長野パルセイロ
DF行徳瑛
▽カターレ富山
MF荒井悠汰
▽ツエーゲン金沢
MF熊谷アンドリュー
MF西谷和希
DF平智広
▽FC大阪
FWチ・ソンミン
FWエヴェルトン・カネラ
DFフォファナ・マリック
DFジョアン・モウラ
▽カマタマーレ讃岐
FW丹羽詩温
MF森川裕基
▽FC今治
FWウェズレイ・タンキ
MF加藤潤也
▽テゲバジャーロ宮崎
FW渡邊星来
DF江川慶城
2種登録選手などを含め、36クラブが合計61人を追加登録した。J1では浦和レッズがMF本間至恩、名古屋グランパスがFW相馬勇紀を登録するなどした。
J2では3年ぶりに復帰した徳島ヴォルティスのMF岩尾憲などが登録されたほか、怪我で登録抹消となっていたヴァンフォーレ甲府GK渋谷飛翔の再登録も完了している。
▽鹿島アントラーズ
DF佐藤海宏(2種)
DF大川佑梧(2種)
FW吉田湊海(2種)
▽浦和レッズ
MF本間至恩
FW二田理央
▽柏レイソル
FW垣田裕暉
MF中川敦瑛(特別指定)
▽横浜F・マリノス
FW西村拓真
MFジャン・クルード
▽ジュビロ磐田
GK中島佳太郎
▽名古屋グランパス
MF重廣卓也
FW相馬勇紀
▽京都サンガF.C.
MF米本拓司
FWラファエル・エリアス
▽ガンバ大阪
FW林大地
▽セレッソ大阪
FW山崎凌吾
▽ヴィッセル神戸
FW冨永虹七
▽サガン鳥栖
MF清武弘嗣
MFヴィキンタス・スリヴカ
▽ベガルタ仙台
DF實藤友紀
FW梅木翼
▽ブラウブリッツ秋田
FW河村慶人
▽モンテディオ山形
FWディサロ燦シルヴァーノ
▽いわきFC
DF堂鼻起暉
▽栃木SC
DF坂圭祐
▽ザスパ群馬
FW河田篤秀
MF仙波大志
▽ジェフユナイテッド千葉
DF山越康平
DF小川大貴
▽横浜FC
FWジョアン・パウロ
▽ヴァンフォーレ甲府
GK渋谷飛翔
▽清水エスパルス
FWアブドゥル・アジズ・ヤクブ
▽cファジアーノ岡山
DF嵯峨理久
MF家坂葉光(特別指定)
▽レノファ山口FC
MFサーラット・ユーイェン
MF奥山洋平
DF下堂竜聖
FW酒井宣福
▽徳島ヴォルティス
MF岩尾憲
FW鈴木輪太朗イブラヒーム
MFターレス
▽V・ファーレン長崎
DF照山颯人
▽ロアッソ熊本
FW唐山翔自
▽鹿児島ユナイテッドFC
DF川島功奨(特別指定)
▽大宮アルディージャ
FWオリオラ・サンデー
▽SC相模原
DF三鬼海
▽AC長野パルセイロ
DF行徳瑛
▽カターレ富山
MF荒井悠汰
▽ツエーゲン金沢
MF熊谷アンドリュー
MF西谷和希
DF平智広
▽FC大阪
FWチ・ソンミン
FWエヴェルトン・カネラ
DFフォファナ・マリック
DFジョアン・モウラ
▽カマタマーレ讃岐
FW丹羽詩温
MF森川裕基
▽FC今治
FWウェズレイ・タンキ
MF加藤潤也
▽テゲバジャーロ宮崎
FW渡邊星来
DF江川慶城