¡Ú¥Õ¥£¥¸¡¼ÊÔ½¸Éô¥ì¥Ý¡Û¥Õ¥£¥¸¡¼¤Î¹âµé¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç³ð¤¦¶Ë¾å¤ÎµÙÆü
Åìµþ¥É¡¼¥àÌó9¸ÄÊ¬¤Î¥ä¥Ì¥¹Åç´Ý¤´¤È¥ê¥¾¡¼¥È¡¢¥·¥ã¥ó¥°¥ê¡¦¥é¡¦¥ä¥Ì¥¶¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥Õ¥£¥¸¡¼
¥Ó¥Á¥ì¥ÖÅç¤È¶¶¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥ä¥Ì¥¶Åç¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥àÌó9¸ÄÊ¬¤È¤¤¤¦Âç¤¤µ¤ÎÅç¡£¤½¤ÎÅç¤¹¤Ù¤Æ¤¬1¤Ä¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¤È¤¤¤¦ìÔÂô¤µ¤¬¼«Ëý¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬¡¢¥·¥ã¥ó¥°¥ê¡¦¥é¡¦¥ä¥Ì¥¶¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥Õ¥£¥¸¡¼¡£Á´¼¼¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤òÈ÷¤¨¤¿443¼¼¤ÎµÒ¼¼¤È3¤Ä¤Î¥×¡¼¥ë¡¢7¤Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡õ¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤ä¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥Á¥ã¥Ú¥ë¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥È¡¢¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹¤Þ¤ÇÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¾¡¼¥ÈÆâ¤Ë1Æü¤¤¤Æ¤âÍ·¤Ó¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¡ª
¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ö¥é¡¼¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤Èù¾Ð¤ß¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡£¤Þ¤º¤Ï¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¹¢¤ò½á¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤ËÂÚºß¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤È¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤Ï½ÉÇñ¤Ç¤¤Ê¤¤Âç¿ÍÀìÍÑ¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¼Ì¿¿¤ÏÂç¿ÍÀìÍÑ¥¨¥ê¥¢¤Î¥ê¡¼¥Õ¥¦¥£¥ó¥°¤ÎµÒ¼¼¡¦¥ê¡¼¥Õ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ä¥¤¥ó¡£ÌÀ¤ë¤¯À¶·é´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿´ÃÏ¤è¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¥ê¡¼¥Õ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ä¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¡£ÍÉ¤ì¤ë¥ä¥·¤ÎÍÕ¤ÈÀÄ¡¹¤È¤·¤¿³¤¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¡ª
¥ê¡¼¥Õ¥¦¥£¥ó¥°¤Î¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ë¡Ê16ºÐ°Ê¾åÍøÍÑ²Ä¡Ë¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ëÆîÂÀÊ¿ÍÎ¤Î³¤¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¤Î»ÜÀß¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿ÀÅ¤«¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¥ê¡¼¥Õ¡¦¥Ö¥ì¡Ê¥ô¥£¥é¡Ë¡£ÌÌÀÑ¤Ï138Ö¤È¹¡¹¡£
Á´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó¤ò5ÅÙÍ¥¾¡¤·¤¿Ì¾¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¤¬Àß·×¤·¤¿9¥Û¡¼¥ë¤Î¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹¡£¥ä¥·¤ÎÌÚ¤¬Æî¹ñ¥à¡¼¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ä¥Ì¥¶¥é¥°¡¼¥ó¤Î¿å¾å¤Ë¤Ï¡¢¥í¥Ç¥£¥ª¥¹¥é¥¤¥É¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¿¥ï¡¼¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡£7ºÐ°Ê¾å¤Ê¤éÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¡¼¥Õ¥¦¥£¥ó¥°¤Î¥ê¡¼¥Õ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ËèÆü17¡Á18»þ¤Î´Ö¡¢½ÉÇñ¼Ô¤ËÌµÎÁ¤Ç¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï³¤¤ËÍî¤Á¤ëÍ¼ÍÛ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Î¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤½¤¦¡£¼Ì¿¿¤Ï¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥À¥¤¥¥ê¡£
¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌµÎÁ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¤â»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥ä¥Ì¥¶Åç¤Î¥µ¥ó¥´¾Ì¤È¼«Á³´Ä¶ÊÝ¸î¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡£³¤´ß¤Ç½¦¤Ã¤¿³³Ì¤Ê¤É¤Ç¾þ¤êÉÕ¤±¤ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Ï¥¦¥¹Â¤¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Á¥ã¥Ú¥ë¤â¡£ÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Çò°¡¤Î¥Á¥ã¥Ú¥ë¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥«¥é¥¹Ä¥¤ê¤Îº×ÃÅ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤Ö¤·¤¤¤Û¤É¤ÎÀÄ¤¤³¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤ó¤Æ¡¢Æ´¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£¥·¥ã¥ó¥°¥ê¡¦¥é¡¦¥ä¥Ì¥¶¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥Õ¥£¥¸¡¼
¸òÄÌ¡§¥Ê¥ó¥Ç¥£¹ñºÝ¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤Ç50Ê¬
½»½ê¡§Yanuca Island, Coral Coast, Fiji Islands
TEL¡§679-652-0155¡¡
ÎÁ¶â¡§¥ê¡¼¥Õ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ä¥¤¥ó¼¼ÎÁ¡¡US¡ð320¡Á¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¢
¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ä¥¤¥ó¼¼ÎÁ¡¡US¡ð257¡Á¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
Éô²°¿ô¡§479¼¼¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡§15»þ¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡§11»þ
URL¡§https://www.shangri-la.com/jp/yanucaisland/fijianresort/
¥Ç¥Ê¥é¥¦¥Ó¡¼¥Á¤ËÎ©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥Õ¥£¥¸¡¼¡¦¥Ó¡¼¥Á¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¡õ¥¹¥Ñ
¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ëÇòº½¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ó¡¼¥Á¤Ç¡¢¤½¤ÎÄ¹¤µ¤Ï1.5Ò¤Ë¤â¤ª¤è¤Ó¤Þ¤¹¡£¥â¥À¥ó¤Ç¹¡¹¤È¤·¤¿µÒ¼¼¡¢¥Ó¡¼¥Á±è¤¤¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡õ¥Ð¡¼¡¢¥ä¥·¤ÎÌÚ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¥Ó¡¼¥Á¤Ê¤É¡¢ìÔÂô¤Ê¶õ´Ö¤È½¼¼Â¤ÎÀßÈ÷¤¬¼«Ëý¤Î¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥Õ¥£¥¸¡¼¡¦¥Ó¡¼¥Á¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¡õ¥¹¥Ñ¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Û¥Æ¥ë¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¹ø¤ß¤Î¤ò¤Ä¤±¤¿¶þ¶¯¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç´¿·Þ¤Î¤´°§»¢¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÎÏ¶¯¤¤¤½¤ÎÀ¼¤ÏÂç´¿·Þ¤Î¾Ú¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¥Ó¡¼¥Á±è¤¤¤ËÊÂ¤Ö¿¿¤ÃÇò¤Ê³°´Ñ¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤½ÉÇñÅï¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥Á¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ó¥å¡¼¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Åï4¡Á8Éô²°¤ÎÂ¤¤ê¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÉô²°¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
1¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¥Ó¡¼¥Á¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎµÒ¼¼¤Ï65Ö¡£¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤Î¤Û¤«¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ë¤ÏBBQ¥°¥ê¥ë¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¤¯¤Æ¡¢ìÔÂô¤Ê¤ªÉô²°¤ÇÄ¬Áû¤Î²»¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿¥Õ¥£¥¸¡¼¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤»¤½¤¦¡£
¥¥ó¥°¥µ¥¤¥º¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ë¤Ï¡ÖBULA¡Ê¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Ë¡×¤È´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ë»×¤ï¤º¿´¤¬ÏÂ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤Ï¹¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¥ë¡¼¥à¤âÊÌ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Â¤ò±ä¤Ð¤»¤ë¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤Ë¤Ä¤«¤ì¤Ð¡¢Í·¤ÓÈè¤ì¤¿¿ÈÂÎ¤â¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ð¥¹¥ë¡¼¥àÆâ¤Ë¤ÏÀöÂõµ¡¡õ´¥Áçµ¡¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Ì¥¯¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥á¥¤¥ó¥×¡¼¥ë¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤Ä¬É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È±Ë¤®¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥³¥í¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢Âç¿ÍÀìÍÑ¡Ê18ºÐ°Ê¾å¡Ë¡£ÀÅ¤«¤ÊÆî¤ÎÅç¤ÎµÙÆü¤ò²á¤´¤»¤½¤¦¡£
¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢Í½Ìó¤Ê¤·¤Ç0¡Á12ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥Ã¥º¥¯¥é¥Ö¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¿Íµ¤¡£»Ò¤É¤â¤òË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢4ºÐ°Ê¾å¤ÏÌµÎÁ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
18ºÐ°Ê¾å¤Î¥²¥¹¥È¤Î¤ß¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥³¥í¡£7»þ30Ê¬¡Á22»þ¤Î½ªÆü±Ä¶È¤Ç¡¢Í¼Êë¤ì»þ¤ÏÍ¥²í¤Ê²»³Ú¤¬Î®¤ì¡¢¿åÊ¿Àþ¤ËÄÀ¤àÍ¼Æü¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥Ñ¡¦¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ä¬É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤äÈþÍÆ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¶Ë¾å¤Î¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥à¤ò¤¼¤Ò¡£
¢£¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥Õ¥£¥¸¡¼¡¦¥Ó¡¼¥Á¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¡õ¥¹¥Ñ
¸òÄÌ¡§¥Ê¥ó¥Ç¥£¹ñºÝ¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤Ç20Ê¬
½»½ê¡§Denarau Island, Nadi, Fiji Islands
TEL¡§679-675-6800¡¡ÎÁ¶â¡§¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ó¥å¡¼¥ë¡¼¥à¼¼ÎÁ¡¡FJ¡ð444¡Á
Éô²°¿ô¡§319¼¼¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡§15»þ¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡§11»þ
URL¡§https://hiltonhotels.jp/hotel/fiji/hilton-fiji-beach-resort-and-spa
Ìþ¤·¤Î³Ú±à¡¦¥Õ¥£¥¸¡¼¤Ø¤Ï¡¢À®ÅÄ¤«¤éÄ¾¹ÔÊØ½¢¹Ò¤Î¥Õ¥£¥¸¡¼¡¦¥¨¥¢¥¦¥§¥¤¥º¤Ç
Ìþ¤·¤Î³Ú±à¡¦¥Õ¥£¥¸¡¼¤Ø¤Ï¡¢À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á¤«¤é½µ2ÊØ¡¢¥Õ¥£¥¸¡¼¡¦¥¨¥¢¥¦¥§¥¤¥º¤¬¥Ê¥ó¥Ç¥£¹ñºÝ¶õ¹Á¤Þ¤Ç¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¹¤«¤Ê¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¾èÌ³°÷¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¡¢µ¡Æâ¤ËÂ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢¥¿¥ÑÊÁ¤Î¥Ô¥í¡¼¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢°ìµ¤¤ËÆî¹ñµ¤Ê¬¤Ø¤È¤¤¤¶¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤ÎºÂÀÊÇÛÎó¤Ï2-4-2¤Ç¡¢Á´ºÂÀÊ¿ô¤Ï249ÀÊ¡£
ÌµÎÁ¤Îµ¡Æâ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÀßÈ÷¤â½¼¼Â¤·¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤ä¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£USB¥×¥é¥°¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
²÷Å¬¤ÊÌó8»þ´Ö30Ê¬¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤ò½ª¤¨¤¿¤é¡¢¥³¡¼¥é¥ë¥Ö¥ë¡¼¤Î³¤¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡£¼¡¤ÎµÙÆü¤Ï¤¼¤Ò¡¢¥Õ¥£¥¸¡¼¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥Õ¥é¥¤¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
2024Ç¯7·î30Æü¤Þ¤Ç
À®ÅÄ¢ª¥Ê¥ó¥Ç¥£¡¡FJ350ÊØ¡¡²Ð¡¦¶âÍË±¿¹Ò¡£À®ÅÄ21»þ30Ê¬È¯¡¢¥Ê¥ó¥Ç¥£Íâ9»þ30Ê¬Ãå
¥Ê¥ó¥Ç¥£¢ªÀ®ÅÄ¡¡FJ351ÊØ¡¡²Ð¡¦¶âÍË±¿¹Ò¡£¥Ê¥ó¥Ç¥£13»þ15Ê¬È¯¡¢À®ÅÄ19»þ30Ê¬Ãå
2024Ç¯8·î2Æü¤«¤é
À®ÅÄ¢ª¥Ê¥ó¥Ç¥£¡¡FJ350ÊØ¡¡¿å¡¦ÅÚÍË±¿¹Ò¡£À®ÅÄ16»þ30Ê¬È¯¡¢¥Ê¥ó¥Ç¥£Íâ4»þ35Ê¬Ãå
¥Ê¥ó¥Ç¥£¢ªÀ®ÅÄ¡¡FJ351ÊØ¡¡²Ð¡¦¶âÍË±¿¹Ò¡£¥Ê¥ó¥Ç¥£23»þ55Ê¬È¯¡¢À®ÅÄÍâ6»þ10Ê¬Ãå
¢¨Ç³ÎÁ¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
URL¡§www.fijiairways.com/ja-fj/flights-from-fiji
Text & Photo:¤ë¤ë¤Ö³¤³°ÊÔ½¸Éô
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£