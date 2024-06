サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドにて、誕生月のみんなをお祝いする新しいバースデーショー『nakayoku birthday「ハローキティと join hands」』の上演が決定。

「ハローキティ」がショー限定のコスチュームで登場し、お誕生月のキャラクターとお祝いキャラクターもショーに駆けつけます☆

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド『nakayoku birthday「ハローキティと join hands」』

上演時間:2024年7月1日(月)〜終了日未定

上演場所:ホワイトバーズスクエア プラザステージ

所用時間:約25分(握手会時間含む)

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドにて、2024年7月1日よりお誕生月のゲストをお祝いする新しいバースデーショー『nakayoku birthday「ハローキティと join hands」』を上演。

ホワイトバーススクエアにあるプラザステージで上演され、「ハローキティ」は「プレゼンター」をイメージした、華やかなショー限定のコスチュームで登場します!

さらに、ショーにはお誕生月のキャラクターと、お祝いのキャラクターも登場予定です。

7月はお誕生月キャラクターに「あひるのペックル」、お祝いキャラクターに「バッドばつ丸」が

8月は、お誕生月キャラクターに「ウサハナ」、お祝いキャラクターに「ポムポムプリン」が登場予定。

鑑賞エリアにはキッズエリアもあり、お誕生月の小学生以下のお子さまは、ショーを間近で楽しむことができます。

ショーの最後には、バースデーバッジを持った人が参加できる握手会も開催。

「ハローキティ」とサンリオキャラクターが愛を込めて手を繋ぎ、みんなに「おめでとう」の気持ちを贈ります。

手を繋ぐことは、お互いに愛と幸せを知る特別なプレゼント。

手から伝わる温もりが安心や幸せの記憶となることを、お誕生月のお祝いを通して伝えます☆

お誕生月をハーモニーランドで過ごし、特別な一日にできるショーです!

ストーリー

お誕生月の方を、お祝いするセレモニーを開催!

手をつなげば温かさが伝わり幸せが広がる。

みんなでjoin hands!

ハローキティと一緒に歌って踊って素敵な1日を過ごそう!

「ハローキティ」がお誕生月のみんなをお祝いする新たなバースデーショー。

ハーモニーランドの『nakayoku birthday「ハローキティと join hands」』は、2024年7月1日より上演です!

© 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

※都合により、急遽出演キャラクターが変更する場合があります

※内容は変更になる場合があります

