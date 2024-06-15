FC大阪vs鳥取 スタメン発表
[6.15 J3第17節](紀三井寺)
※15:00開始
主審:松本大
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 永井建成
DF 2 美馬和也
DF 5 坂本修佑
DF 6 舘野俊祐
DF 22 林田魁斗
MF 10 久保吏久斗
MF 19 増田隼司
MF 25 武井成豪
MF 27 澤崎凌大
FW 9 島田拓海
FW 34 古川大悟
控え
GK 40 山本透衣
MF 16 下澤悠太
MF 20 芳賀日陽
MF 26 堤奏一郎
MF 33 禹相皓
FW 21 望月想空
FW 43 西村真祈
監督
大嶽直人
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 39 櫻庭立樹
DF 6 温井駿斗
DF 8 田中恵太
DF 16 丸山壮大
DF 41 大城蛍
MF 7 松木駿之介
MF 10 世瀬啓人
MF 14 普光院誠
MF 15 東出壮太
MF 17 小澤秀充
FW 9 富樫佑太
控え
GK 21 井岡海都
DF 4 二階堂正哉
MF 11 東條敦輝
MF 32 伊川拓
MF 34 曽我大地
FW 18 田中翔太
FW 19 三木直土
監督
林健太郎
※15:00開始
主審:松本大
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 永井建成
DF 2 美馬和也
DF 5 坂本修佑
DF 6 舘野俊祐
DF 22 林田魁斗
MF 10 久保吏久斗
MF 19 増田隼司
MF 25 武井成豪
MF 27 澤崎凌大
FW 9 島田拓海
FW 34 古川大悟
控え
GK 40 山本透衣
MF 16 下澤悠太
MF 20 芳賀日陽
MF 26 堤奏一郎
MF 33 禹相皓
FW 21 望月想空
FW 43 西村真祈
監督
大嶽直人
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 39 櫻庭立樹
DF 6 温井駿斗
DF 8 田中恵太
DF 16 丸山壮大
DF 41 大城蛍
MF 7 松木駿之介
MF 10 世瀬啓人
MF 14 普光院誠
MF 15 東出壮太
MF 17 小澤秀充
FW 9 富樫佑太
控え
GK 21 井岡海都
DF 4 二階堂正哉
MF 11 東條敦輝
MF 32 伊川拓
MF 34 曽我大地
FW 18 田中翔太
FW 19 三木直土
監督
林健太郎