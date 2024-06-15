[6.15 J3第17節](紀三井寺)

※15:00開始

主審:松本大

<出場メンバー>

[FC大阪]

先発

GK 1 永井建成

DF 2 美馬和也

DF 5 坂本修佑

DF 6 舘野俊祐

DF 22 林田魁斗

MF 10 久保吏久斗

MF 19 増田隼司

MF 25 武井成豪

MF 27 澤崎凌大

FW 9 島田拓海

FW 34 古川大悟

控え

GK 40 山本透衣

MF 16 下澤悠太

MF 20 芳賀日陽

MF 26 堤奏一郎

MF 33 禹相皓

FW 21 望月想空

FW 43 西村真祈

監督

大嶽直人

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 39 櫻庭立樹

DF 6 温井駿斗

DF 8 田中恵太

DF 16 丸山壮大

DF 41 大城蛍

MF 7 松木駿之介

MF 10 世瀬啓人

MF 14 普光院誠

MF 15 東出壮太

MF 17 小澤秀充

FW 9 富樫佑太

控え

GK 21 井岡海都

DF 4 二階堂正哉

MF 11 東條敦輝

MF 32 伊川拓

MF 34 曽我大地

FW 18 田中翔太

FW 19 三木直土

監督

林健太郎