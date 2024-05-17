»³»û¹¨°ì¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÞ¤¤çÉñÂæµÙ±é¡¡¤¤ç¤¦³«±é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖCROSSROAD¡×¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½
¡¡À¼Í¥¤Î»³»û¹¨°ì¡Ê62¡Ë¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢17Æü³«±é¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖCROSSROAD¡Á°Ëâ¤Î¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¥Ñ¥¬¥Ë¡¼¥Ë¡Á¡×¤òµÙ±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥¢¥¯¥í¥¹¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï17Æü¡¢»³»û¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤³¤ÎÆü³«Ëë¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖCROSSROAD¡Á°Ëâ¤Î¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¥Ñ¥¬¥Ë¡¼¥Ë¡Á¡×¤ÎÂçºå¸ø±é¡Ê¿·²ÎÉñ´ìºÂ¡Ë¤ò¡¢µÞ¤¤çµÙ±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»³»û¤¬µÙ±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤ç¤¦17Æü¤È¤¢¤¹18Æü¤ÎÃë1»þ¤«¤é¤Î¸ø±é¡£¡Ö½Ð±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¡¢¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡·àºî²È¡¦Æ£ÂôÊ¸²§»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢ÅìÊõ½é¤ÎÏ¯ÆÉ·à¤È¤·¤Æ2012Ç¯¤Ë¥·¥¢¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¤Ç¾å±é¤·¤¿¡ÖCROSS ROAD¡Á°Ëâ¤Î¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È ¥Ñ¥¬¥Ë¡¼¥Ë¡Á¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¡£»³»û¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¥¢¥ë¥Þ¥ó¥ÉÌò¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ÇÐÍ¥¡¦À¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëW¥¥ã¥¹¥È¤ÎÈ«ÃæÍÎ¤¬ÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£