【「ドラゴンズドグマ2」タイトルアップデート】5月15日 実施

カプコンはプレイステーション 5/Xbox Series S|X/PC用オープンワールドアクション「ドラゴンズドグマ2」のタイトルアップデートを5月15日に実施した。

今回のアップデートはゲーム終盤クエストに関するもの。一部のクエストで進行不能になる問題を修正するとしているが、ネタバレへの配慮から詳細は明らかにされていない。

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.