haliが手掛けるプロジェクト第二弾！ハーベスト｢SAFARI planter｣

ハーベストは、大自然を切り取り飾る新プランターを「Makuake」にて2024年5月8日(水)から開始しています。

今までにないデザインの魅力とMade in Japanの技術力で、新境地を切り開きます。

ハーベスト「SAFARI planter」

商品名 :SAFARI planter

サイズ :約縦210mm×横205mm×奥行き120mm

カラー :白、黒、グレー

素材 :本体:鉄製

プランター:樹脂製

販売場所 :Makuake

https://www.makuake.com/project/hali_planter/

開発背景/コメント

「もっと世の中に貢献したい!」

私たちが誇りにしている技術力で、もっと面白い事ができるのではないか?

創業から34年、新たに自社ブランド【hali】を立ち上げました。

積み上げてきた技術力をもって、【haliブランド第2弾】として送り出すSAFARI planter。

私たち自身も楽しみながらもっとたくさんのプロダクトを発信していきますので、どうぞ方の応援購入をよろしくお願いします。

特徴

大自然をトリミング。

フロントパネルに配置された動物たちが大自然を思わせ、観葉植物が樹木のような見た目になります。

お気に入りのアレンジを見つけてください。

動物バージョンに加え恐竜バージョンも。

savannah(サバンナ)はキリン・ライオン・ゾウ・ワシが佇んだ景色。

jurassuc(ジュラシック)はブラキオサウルス・ティラノサウルス・トリケラトプス・プテラノドン

が佇む景色。

動物図鑑や恐竜図鑑の人気者たちをレイアウトしています。

*Made in Japan

創業34年。

銀座ハイブランドショップの金属内装品も手がけるシートメタル加工の匠が一品ずつ丁寧に手加工で仕上げる製品です。

金属製なので程よい重みがあり、安っぽさを感じさせません。

