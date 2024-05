グウィネス・パルトロウ(51)が、元夫クリス・マーティン(47)との間にもうけた娘アップルさん(19)、息子モーゼスさん(18)と並ぶ最新ショットを披露した。写真はグウィネスが自宅庭で行ったパーティの様子を撮影したもので、親子3人がオプラ・ウィンフリー(70)と寄り添う姿が収められている。この写真にフォロワーからは、「子ども達の成長は早い!」「一日が楽しくなった!」といった声が届いた。

グウィネス・パルトロウが現地時間10日、米カリフォルニア州モンテシートの自宅で屋外パーティを開催した様子を自身のInstagramに披露した。投稿には、「私のいくつかのお気に入り。モンテシート、屋外でのディナー、友人や家族との充実した時間。それから午後9時にはベッドに入ること。@goop と@loropianaの特別な夜に」と記された。「Goop(グープ)」はグウィネスが2008年に設立したウェルネスブランドで、「Loro Piana(ロロ・ピアーナ)」はイタリアの最高級テキスタイルメーカーだ。公開された写真では、グウィネス、娘アップルさん、息子モーゼスさんが名司会者オプラ・ウィンフリーと並んでポーズを取る姿が写っている。グウィネスはブロンドのロングヘアを下ろして、チョコレートブラウンのパンツスーツとシャツを着用し、素足にポインテッドトゥ・ヒールを履いている。アップルさんは緩くカールしたブロンドヘアを下ろし、黒いパンツスーツに白いブラウスを合わせた装いだ。モーゼスさんは白いセーターの上にネックレスを着け、カーキ色のパンツをはいている。オプラは白いトップスとワイドパンツに同色の靴を合わせ、片手にはブラウンのハンドバッグを提げていた。4人が仲良く寄り添いながら微笑む姿に、フォロワーからはこのようなコメントが寄せられた。「美しいファミリー。」「素晴らしい! 私もオプラが大好きよ。子ども達の成長の早さが信じられない。」「子ども達とオプラが一緒にいる姿を見て、一日が楽しくなったわ。」さらにグウィネスは、俳優ロブ・ロウらゲストがパーティに出席する様子や、自身が庭にあるプールサイドに立つ姿なども公開した。アップルさんは2022年9月、米テネシー州ナッシュビルにあるヴァンダービルト大学に入学したため、現在は家族と離れて暮らしている。またモーゼスさんも今秋に進学するため、自宅を出ることになる。グウィネスは、再婚相手のブラッド・ファルチャック氏(53)の娘イザベラさん(19)、息子ブロディさん(17)の継母でもある。イザベラさんはすでに家族と離れて大学生活を送っており、ブロディさんも今秋から進学のために自宅を出る予定だ。グウィネスは今月7日に配信された自身のポッドキャスト『Goop Podcast』で、ゲストのヴィクトリア・ベッカム(50)と対談した際、子ども達が次々と巣立っていくことの心情をこう述べた。「息子も、義理の息子も大学に行くのよ。私達の家族の巣は空っぽになるわ。これから何が待っているのか分からないし、変化の崖っぷちにいるような気がするの。」ヴィクトリアと夫デヴィッド・ベッカム(49)の息子ブルックリン(25)、ロメオ(21)、クルス(19)はそれぞれ独立して生活しているが、末っ子ハーパーちゃん(12)は今も両親と一緒に暮らしている。そのためグウィネスが「あなたはラッキーよ。末っ子がいるし、まだ何年か残っているんだから」と羨ましがると、ヴィクトリアはこのようにアドバイスした。「グウィネス、ワイルドなパーティができるじゃない。家が空になったら、これまでにできなかったいろんなことをして、思い切り楽しむことができるのよ。」画像は『Gwyneth Paltrow Instagram「A few of my favorite things…」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)