MAZZEL

SKY-HIプロデュースのMAZZEL(マーゼル)が、29日に放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』2時間半スペシャルに出演。踊ってみた企画に出演し、Omoinotakeの「幾億光年」をダンスパフォーマンス。また、先月リリースされた1stアルバム『Parade』のリード曲「Parade」をフルサイズで披露しSNS上で反響を集めた。

【動画】MAZZEL / Parade -Music Video-

“踊ってみた企画”で披露された「幾億光年」のダンステーマは“I Love You”。歌詞とリンクした振り付け、そして、中学時代にブレイクダンス日本一となったメンバーSEITOのブレイキンが注目ポイントだという。披露されたダンスは、緩急のある構成でMAZZELのポテンシャル、スキルの高さが大いに感じられるものだった。

そして、番組後半では1stアルバム『Parade』のリード曲「Parade」を披露。3月4日に公開されたMVは268万再生(4月29日現在)を超えており、その注目度の高さがうかがえる。「Parade」は、イントロからアウトロまでハードに踊り続けるダンスナンバー。それぞれの個性も打ち出しながら、躍動感のあるシンクロしたダンスと、<唯一無二のBig parade 魅せていけ>と歌詞からも彼らの意気込みが伝わってくるパフォーマンスで、お茶の間を沸かせた。

SNS上ではこのパフォーマンスに「見るたび最高を更新してくれる」、「MAZZELの音楽の表現力ってまじですごい」、「初めて観たけど歌上手い、ダンス上手い、曲かっこよ!!」、「踊りながら上手く歌えるなんて凄すぎ」など反響を集めた。

BMSGが打ち出す新世代ダンス&ボーカルグループ。KAIRYU、NAOYA、RAN、SEITO、RYUKI、TAKUTO、HAYATO、EIKIの8人組。幸福を意味する「Mazel」に迷路「Maze」と情熱「Zeal」を掛け合わせたグループ名には、迷路から抜け出すための出口に向けて情熱を燃やし、幸福をつかみとって人々に渡していくグループになるという意志が込められている。

6月1日福岡市民会館を皮切りに、全国8都市9公演の全国ツアー『MAZZEL 1st One Man Tour 2024 “Join us in the PARADE”』の開催が決定している。