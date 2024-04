4月27日 投稿

アメリカのプロ格闘ゲームプレーヤー・Justin Wong(ジャスティン・ウォン)選手は4月27日、対戦格闘ゲームトーナメント「EVO Japan 2024 presented by Rohto(以下、EVOJ2024)」にてハートポーズでの写真撮影を5,000回くらい求められたとXにて明かした。

ジャスティン・ウォン選手は、The Gaming Stadiumに所属するアメリカ出身のプロ格闘ゲームプレーヤー。「EVO2004」では「ストリートファイターIII 3rd STRIKE: Fight for the Future」でウメハラ選手と激闘を繰り広げ、その時の様子を収めた動画、通称「背水の逆転劇」はゲーム界隈の枠を超えて話題となり、「最も視聴されたビデオゲームの試合」として2016年にギネス世界記録に認定。現在はレジェンドプレーヤーとして各ゲーファンのみならず、多くの人に名前を知られる存在となっている。

ジャスティン・ウォン選手にまつわる有名な話題としてもう一つ知られているのが片思いハートポーズ。元ネタとなっているのは、とあるコスプレーヤーが2017年にSNSで投稿したジャスティン・ウォン選手と一緒に写っている写真。この写真ではジャスティン・ウォン選手がハートマークをかざすもコスプレーヤーの方はサムズアップしており、これが「片思いハートポーズ」としてネット上で拡散されたのがきっかけとなっている。

今回、ジャスティン・ウォン選手はEVOJ2024に参加するために来日。会場内では多くのファンからこの「片思いハートポーズ」での写真撮影を求められたようで、自身のXにて「写真を撮るためにすでに5,000回くらい止められたと思う」とコメントを投稿した。

「鉄拳」シリーズのプレーヤーであり、EVOのBusiness Development Managerを務めるMark Julio(マークマン)氏は「My favorite side story of Evo Japan(EVOJ裏側のお気に入りストーリー)」として、ジャスティン・ウォン選手のファンサービスをまとめた画像をポスト。えなこさんをはじめ、多くのコスプレーヤーと写真撮影に応じる様子を確認できる。

