毎年4月26日の「エイリアン・デー」を祝して、映画最新作『エイリアン:ロムルス』のフェデ・アルバレス監督は、恐ろしいフェイスハガーが撮影現場でウゴウゴ動き回る映像を共有している。

「エイリアン・デー」は、初代『エイリアン』の作中で、エイリアンが初めて発見された惑星の名前「LV-426」にちなみ、2015年に非公式で楽しまれた後、2016に公式制定されたもの。これを記念してアルバレス監督が投稿したのは……。

Playing with my favorite toy on set of last summer. RC Facehugger created by the amazing team from Happy everybody!