東京ディズニーリゾートでは、2024年6月以降より夏の暑い季節にぴったりなひんやり冷たいメニューが続々登場!

今回は、東京ディズニーシーで2024年6月1日より順次発売されるカクテルをまとめて紹介していきます☆

東京ディズニーシー”2024春夏”カクテルまとめ

販売期間:2024年6月1日より順次

東京ディズニーシーでは、2024年6月1日より、暑い季節にぴったりなカクテルを発売。

爽やかな飲み心地のスパークリングカクテルや、「ジェラトーニ」モチーフのカクテルなど4種類をまとめて紹介していきます☆

「ヴォルケイニア・レストラン」スパークリングカクテル(シトラス)

価格:780円

販売期間:2024年6月1日〜9月30日

柑橘系のフルーツを使用した、甘さ控えめのさっぱりとした味わいのカクテル。

大きめのグレープフルーツなど、ゴロゴロと入った果肉がアクセントです。

お食事メニューにもよく合います☆

「ケープコッド・クックオフ」ジェラトーニのリモナータ(ピーチ&乳酸菌飲料)

価格:700円

販売期間:2024年7月1日〜8月27日

「ジェラトーニ」をイメージしたドリンクがリニューアルして登場。

ピーチの果肉とレモンゼリーが入った、炭酸の効いた乳酸菌飲料。

酸味と甘みのバランスがよく、暑い季節にぴったりです。

「ニューヨーク・デリ」ビアカクテル(パッションフルーツシロップ&パイナップル)

価格:780円

販売期間:2024年7月1日〜8月31日

燦燦と照り付ける太陽をイメージしたドリンク。

パッションフルーツとパイナップルの甘酸っぱさが爽やかなビアカクテルです。

ドライイチゴと合わせて楽しめる一杯になっています。

「ドックサイドダイナー」スパークリングカクテル(オレンジリキュール&ストロベリー)

価格:780円

販売期間:2024年7月1日〜8月31日

イチゴの果肉、ピュレ、シロップと、イチゴたっぷりのカクテル。

オレンジリキュール、トッピングのチョコも合わさり、爽やかかつ甘さも引き立つカクテルです。

フルーツを使った、夏にぴったりの爽やかなカクテル4種類。

東京ディズニーシーで”2024春夏”期間に提供されるカクテルの紹介でした☆

