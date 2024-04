2024年6月6日、東京ディズニーシーに開業予定の新テーマポート「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

そんな新エリアにパーク一体型ディズニーホテル「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」が誕生。

今回は、ファンタジーシャトー1Fにあるオールデイ・ダイニング「ファンタジースプリングス・レストラン」を紹介していきます☆

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル「ファンタジースプリングス・レストラン」

場所:ファンタジーシャトー1階

営業時間:

・ブレックファスト:6:30〜10:00

・ランチ:11:30〜14:30

・ディナー:17:00〜21:30

※営業時間は変更となる場合があります

利用料金:

ブレックファスト:大人(13才以上)4,000円、中人(7〜12才)2,500円、小人(4〜6才)1,800円、3才以下 無料ランチ:大人(13才以上)5,800円、中人(7〜12才)3,800円、小人(4〜6才)2,000円、3才以下 無料ディナー:大人(13才以上)7,000円、中人(7〜12才)4,200円、小人(4〜6才)3,000円、3才以下 無料

席数:約270席 ブッフェスタイル

対象者:当面の間、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル宿泊ゲストのみ利用できます

※ランチとディナーは東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージでファンタジースプリグス・レストランを選択されたゲストも利用できます

予約受付:レストランの事前受付(プライオリティ・シーティング)対象店舗です

ホテルのメインエントランス正面に位置する大きな階段を降りた先、1階に位置するレストラン「ファンタジースプリングス・レストラン」

ブレックファスト、ランチ、ディナーいずれもブッフェスタイルでお料理が提供されます。

ディズニー映画『白雪姫』や『塔の上のラプンツェル』、『眠れる森の美女』をモチーフに、青い鳥やさまざまな森の動物の絵画が飾られたブッフェレストランです。

ディナーメニュー

ガーデンサラダ

やわらかく、えぐ味が少ないベビーリーフを使用。

お子さんから年配の方まで食べやすいサラダです。

赤キャベツとフェタチーズのサラダ

ギリシャ風のサラダをイメージした「赤キャベツとフェタチーズのサラダ」

赤キャベツとビーツのマリネにローズマリー、オレガノ、ピンクペッパーと共にオイル付けにしたフェタチーズを合わせています。

フェタチーズのほどよい酸味が特徴です。

サラダチキンとモッツァレラ バジルソース

イタリアの郷土料理「カプレーゼ」をイメージした料理。

塩とバジルでマリネし、低温で火入れした鶏むね肉にモッツァレラ、ミニトマトを合わせた爽やかなサラダです。

アーティチョークとイカのガーリックマリネ

香ばしく焼き色をつけたイカとアーティチョーク、カリフラワーをガーリックの香るドレッシングで味付けしてあります。

ニシンのマリネ ディル風味

北欧・スウェーデンの郷土料理「インラグドシィル」をイメージした料理です。

ハーブやビネガーで酢漬けにしたニシンに、ディル風味のクリームを合わせています。

ジャンボンブランとパセリのアスピック

フランス ブルゴーニュ地方の郷土料理「ジャンボンブラン・ペルシエ」をイメージした一品。

ハムとやわらかく煮込んだ豚足を、パセリ、タラゴンと共に煮汁でゼリー寄せにした料理です。

シュリンププラッター

地中海のシーフードプラッターをイメージした料理。

子どもから大人まで楽しめるよう、味わいの異なる2種類のソースが用意されています。

※黄色ソース:少し甘めのタルタルソース

グリーンピースのムース

フランス(イル・ド・フランス)の郷土料理「サン・ジェルマン」をイメージしています。

初夏のグリーンをイメージしたグリーンピース尽くしの逸品です。

シーフードのパエリア(国産米)

スペインの代表的な郷土料理。

エビ、ムール貝、アサリ、イカなどの魚介類とともに炊き上げています。

魚介の旨みがお米に染みこんでおり、味や見た目にもインパクトがある料理です。

マグロのロースト プロヴァンス風

胴切りにしたバチマグロをニンニクやハーブで一晩マリネ。

低温でじっくりとローストし、しっとりとした食感に仕上げています。

酸味を効かせたグリビッシュソースとの相性の良さが特徴です。

ローストビーフ

ビーフのショートロインの表面を香ばしく焼き上げた後に、低温のオーブンでゆっくりとロースト。

やわらかいロゼに仕上げています。

温野菜

ブロッコリー、カリフラワー、ジャガイモなどの野菜をスチームし、塩とオリーブオイルで味付け。

ローストビーフや煮込み料理の付け合わせとしていただくのがおすすめです。

ポークベリーの舞浜地ビール煮込み

フランスフランドル地方の郷土料理。

豚バラ肉を塩とスパイスでマリネし、舞浜地ビール「ハーベストムーン」で煮込んでいます。

滑らかなポテトピュレとの相性が抜群です。

チーズブレッド

ハード系なのにやわらかモチモチ生地。

チーズの香り豊かなブレッドです。

※グリュイエールチーズ、カマンベール入りダイスチーズ、パルメザンチーズを使用

サヤキレーズンとクルミのメテイユ

サヤキレーズンとは、ウズベキスタン産の特別なレーズンのこと。

日陰でゆっくりと乾燥させ皮の中に旨みが閉じこもっており、ジューシーな味わいが特徴です。

生地はライ麦ベースの生地です。

メロンデニッシュ

カスタードクリームとフレッシュメロンを使用したデニッシュ。

サクサク食感と瑞々しいメロンの味わいが楽しめます。

バゲット

北海道産の小麦粉を主体とし、仕込みにフランスの硬水を使用しています。

石臼で挽いた全粒粉を少量配合することで、小麦の香ばしい香りが引き立つ一品になっています。

ホワイトチョコレートムース

「アナと雪の女王」をイメージしたホワイトチョコレートのムース。

濃厚かつ軽やかなムースに仕上げられています。

ラズベリーとの相性が抜群です!

トライフル

カスタードクリーム、スポンジ生地、はちみつで絡めたナッツをプチグラスの中に重ねたデザートです。

ナッツの食感と爽やかなオレンジの風味を楽しめます☆

カシスとオレンジのムース

黄色のクリームの上に食用花を飾り「ラプンツェル」をイメージした「カシスとオレンジのムース」

さっぱりとしたカシスムースの中に、クリーミーなマスカルポーネムースと爽やかに香るオレンジを加え、食べやすく仕上げています。

ミニコーン(3種)

種類:抹茶、ショコラ、ストロベリー

抹茶、ショコラ、ストロベリーの味わいが楽しめるミニコーン。

「抹茶」は、バニラコーンの中に塩入のこしあん、抹茶クリーム、抹茶パウダーをかけ、大納言を飾っています。

チョコ味のコーンの中に、生チョコ、チョコクリーム、チョコソース、チョココポーを加えた「ショコラ」もぜひ味わいたい一品です。

「ストロベリー」は、いちご味のミニコーンの中にいちごジャム、いちごクリーム、いちごパウダーとラズクリスピーで飾り付けしています。

ピスタチオとフロマージュブランのムース グリオットチェリーのアクセント

濃厚なピスタチオムースにチェリーの酸味とフロマージュブランでまろやかに仕上げたデザート。

レストランの雰囲気をイメージした鳥の羽や花のモチーフなどを使用し、明るく華やかにデコレーションしています。

『白雪姫』や『塔の上のラプンツェル』、『眠れる森の美女』をモチーフにした絵画が飾られるオールデイ・ダイニング。

ブレックファスト、ランチ、ディナーで、種類豊富なお料理をブッフェスタイルで楽しめます!

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルのファンタジーシャトー1階にある「ファンタジースプリングス・レストラン」の紹介でした☆

