3D住宅デザインソフトを利用・事例提供でプレゼント！メガソフト「家を建てたら10,000円お祝い金プレゼント」キャンペーン

メガソフトは、住宅デザインソフト・3Dマイホームデザイナーを利用して、2020年4月1日以降に戸建てを建てた、または、リフォームを完成させた施主に、完成お祝い金10,000円(リフォームは5,000円)をプレゼントするキャンペーンを、2024年4月22日(月)から実施します。

メガソフト「家を建てたら10,000円お祝い金プレゼント」キャンペーン

【キャンペーン名称】3Dマイホームデザイナーで家を建てたら10,000円お祝い金プレゼント

【応募期間】2024年4月22日(月)〜2025年4月30日(水)まで

【応募対象】メガソフトの3Dデザイナーシリーズ製品を使用して2020年4月1日以降に新築およびリフォームが完成した施主(建築主)

【キャンペーン内容】3Dマイホームデザイナーシリーズ製品を活用して、実際に家づくり(リフォーム)をおこない、応募された方に、事例提供のお礼として現金1万円(リフォームは5千円)をプレゼント ※それぞれ一定の審査あり

【キャンペーン詳細ページ】https://www.megasoft.co.jp/event/iecam2024/

新築・リフォームの際には建築士や工務店らから間取図や図面、外観パースなどが提示されますが、建築の素人である施主にとって、それらから完成イメージを想像することはたやすいことではありません。

また家づくりは家族全員の参加が望ましいとされていますが、図面が苦手などの理由から参加したがらない家族もいて、過去のユーザー事例からは、完成イメージを「3Dで見える化」することで、家族全員が「家づくり」に積極的に参加するようになり、理想のわが家が完成したことがうかがえます。

今回実施するキャンペーンでは、3Dマイホームデザイナーを使用して理想のわが家を建てた/リフォームが完成した施主の体験談を新たに募集・公開し、これから家づくりをはじめる方に「3Dで見える化」という方法に気づいてほしいとの想いから開催されます。

3Dマイホームデザイナーとは

製品情報ページ:https://www.megasoft.co.jp/3dmyhome14/

3Dマイホームデザイナーは、メガソフトが1996年11月より開発・販売してきた住宅デザイン用3DCGソフトです。

マウスで部屋を並べて間取りを作成する機能、1クリックで立体化する機能、住宅設備・家具類を配置する機能、床・壁・天井材など繰り返し変更できる機能、視点を変えて隅々まで確認できる機能、日当たりや収納量のチェック機能や、光熱費の試算機能などを搭載しています。

家庭版3Dマイホームデザイナー・ユーザー事例

ユーザー事例ページ:https://www.megasoft.co.jp/3dmyhome/report.php

製品情報ページでは、3Dマイホームデザイナーで家を建てた事例を100軒、ユーザーのコメントとともに公開しています。

今回実施するキャンペーンの応募事例も同様に公開予定です。

