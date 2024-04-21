¥Ù¥Æ¥é¥óJ½õ¤Ã¿ÍFW¤¬¡Ö40ºÐ¤ÎÆ°¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡¡3¿ÍËÝÏ®¥É¥ê¥Ö¥ë¢ª¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¥¢¥·¥¹¥È¤ËÈ¿¶Á
40ºÐ¤Î¥¦¥¿¥«¤¬1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö
¡¡¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Ï4·î20Æü¡¢J2¥ê¡¼¥°Âè11Àá¤Ç¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢4-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¸µ¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¦¥¿¥«¤¬2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¸½ºß40ºÐ¤Î¥¦¥¿¥«¤Ï2015Ç¯¤ËÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢½éÍèÆü¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀ¶¿å¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¢FCÅìµþ¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ç¥×¥ì¡¼¡£23Ç¯¤«¤é¹ÃÉÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¡¢AFC¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊACL¡Ë¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤È¤·¤ÆºÇÁ°Àþ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¡£¸ø¼°Àï44»î¹ç13¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¤È¡¢¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¦¥¿¥«¤Ï·²ÇÏÀï¤ÇÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢FW¥¢¥À¥¤¥¦¥È¥ó¤¬·è¤á¤¿2ÅÀÌÜ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£Áê¼êDF3¿Í¤ò°ú¤Ï¢¤ì¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿°µ´¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤é¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖDAZN¡×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç·²ÇÏÀï¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö40ºÐ¤Ç¤³¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¤¤ë¤ÎÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¥ó¥°¥¦¥¿¥«¡ª¡×¡Ö40ºÐ¤ÎÆ°¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¦¥¿¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¥¦¥¿¥«¤Ø¤Î¾Î»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï11»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·4¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¥¦¥¿¥«¡£2017Ç¯°ÊÍè¤ÎJ1¾º³Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¹¹¤Ê¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë