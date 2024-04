【週刊少年マガジン20号】4月17日 発売価格:360円

講談社は「週刊少年マガジン」20号を4月17日に発売した。価格は360円。巻頭カラーは「甘神さんちの縁結び」となっている。

表紙と巻頭グラビア8ページは正源司陽子さんが飾る。巻頭カラー「甘神さんちの縁結び」は連載3周年を記念したもので、キャラクター人気投票も実施する。センターカラーは「盤上のオリオン」、「赤羽骨子のボディガード」となっている。

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.