ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」のロビーに「ミニオン」たちの特別な装飾が登場!

「ミニオン」たちがいつものようにパークでいたずらした後、ホテルでの滞在を満喫している様子を描いた「ENJOY VACAY WITH MINIONS!」が実施されます☆

ホテル ユニバーサル ポート「ミニオン」ロビー装飾「ENJOY VACAY WITH MINIONS!」

装飾開始日:2024年4月15日(月)

ホテル ユニバーサル ポート開業10周年の記念企画として2015年より実施されている、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとのコラボレーションによる「ミニオンロビー装飾」

第6弾を迎える2024年の装飾テーマは「バケーション」です。

「ミニオン」たちがいつものようにパークでいたずらした後、ホテルでの滞在を満喫している様子が描かれています。

サングラスをつけたり、麦わら帽子をかぶったり、カメラやカラフルなジュースを持ちながら、これから始まるバケーションとその服装に、とてもワクワクしている「ミニオン」たち。

エントランスでも「ミニオン」たちがゲストをお出迎えしてくれます。

フロントには「TO」「 C」「H」「I」「L」「L」と書かれたBOXをレイアウト。

カメラで自撮りしている「ミニオン」たちの姿にも注目です☆

ほかにもチケットカウンターやリバーサイドに面した窓にも「ミニオン」たちを装飾。

「ミニオン」たちと一緒にホテルステイをエンジョイしている気分になれる空間が演出されます。

フォトスポットにもぴったりな、リゾートライフを楽しんでいる「ミニオン」たちを描いた装飾。

ホテル ユニバーサル ポートに2024年4月15日より設置される「ミニオン」ロビー装飾「ENJOY VACAY WITH MINIONS!」の紹介でした☆

