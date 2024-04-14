ASP、初の47都道府県ツアー開催決定。武道館公演チケット購入で全公演無料
ASPがグループ初となる47都道府県ツアー＜ASP complementation plan B＞の開催を発表した。
同ツアーは、10月8日に日本武道館で実施される＜We are in BUDOKAN "The floor is all ours!!"＞のチケットを持っている人であれば、47都道府県で実施される全ての公演に無料で入場可能となっている。
現在開催中のZeppツアー＜MARCH with ROGUES to BUDOKAN＞も武道館チケットを持っている人のみが無料で入れるツアーとなっており、2024年ASPが実施するワンマンライブは日本武道館公演を除き、全てフリーライブとなった。
＜We are in BUDOKAN "The floor is all ours!!"＞
開場/開演17:30/18:30
[問] サンライズプロモーション東京
0570-00-3337(平日12:00-15:00)
詳細：https://asp-japan.tokyo/news/detail.php?id=1113419
＜ASP complementation plan B＞
開場/開演 15:30/16:00
[問]G/I/P 0570-01-9999(24時間音声案内)
2024年5月12日(日)[岩手] club change WAVE
開場/開演 15:00/15:30
[問]G/I/P 0570-01-9999(24時間音声案内)
2024年5月18日(土)[広島] LIVE VANQUISH
開場/開演 15:30/16:00
[問]YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571 平日12:00〜17:00
2024年5月19日(日)[岡山] CRAZYMAMA KINGDOM
開場/開演 15:00/15:30
[問]YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571 平日12:00〜17:00
2024年5月25日(土)[滋賀] 滋賀U-STONE
開場/開演 15:30/16:00
[問]キョードー大阪 0570-200-888 11:00〜18:00（日祝休業）
2024年5月26日(日)[京都] 京都FANJ
開場/開演 15:00/15:30
[問]キョードー大阪 0570-200-888 11:00〜18:00（日祝休業）
2024年6月1日(土)[愛媛] 松山WstudioRED
開場/開演 15:30/16:00
[問]DUKE 087-822-2520 平日 11:00-17:00
2024年6月2日(日)[高知] 高知X-pt.
開場/開演 15:00/15:30
[問]DUKE 087-822-2520 平日 11:00-17:00
2024年6月8日(土)[福島] HIPSHOT JAPAN
開場/開演 15:30/16:00
[問]G/I/P 0570-01-9999(24時間音声案内)
2024年6月22日(土)[岐阜] 岐阜club-G
開場/開演 15:30/16:00
[問]キョードー東海 052-972-7466 (月〜金12:00〜18:00/土10:00〜13:00/日祝 休み)
2024年6月23日(日)[静岡] sound shower ark
開場/開演 15:00/15:30
[問]キョードー東海 052-972-7466 (月〜金12:00〜18:00/土10:00〜13:00/日祝 休み)
2024年6月29日(土)[奈良] 奈良EVANS CASTLE HALL
開場/開演 15:30/16:00
[問]キョードー大阪 0570-200-888 11:00〜18:00（日祝休業）
2024年6月30日(日)[和歌山] 和歌山CLUB GATE
開場/開演 15:00/15:30
[問]キョードー大阪 0570-200-888 11:00〜18:00（日祝休業）
2024年7月5日(金)[仙台] 仙台Rensa
開場/開演 18:30/19:00
[問]G/I/P 0570-01-9999(24時間音声案内)
2024年7月6日(土)[青森] 青森Quarter
開場/開演 15:30/16:00
[問]G/I/P 0570-01-9999(24時間音声案内)
2024年7月7日(日)[山形] 山形ミュージック昭和 Session
開場/開演 15:00/15:30
[問]G/I/P 0570-01-9999(24時間音声案内)
2024年7月12日(金)[富山] MAIRO
開場/開演 18:30/19:00
[問]@-Information https://supportform.jp/a-information (営業時間 平日10:00~17:00)
2024年7月13日(土)[福井] 福井 CHOP main
開場/開演 15:30/16:00
[問]@-Information https://supportform.jp/a-information (営業時間 平日10:00~17:00)
2024年7月14日(日)[石川] 金沢AZ
開場/開演 15:30/16:00
[問]@-Information https://supportform.jp/a-information (営業時間 平日10:00~17:00)
2024年7月15日(月祝)[長野] NAGANO CLUB JUNK BOX
開場/開演 15:00/15:30
[問]@-Information https://supportform.jp/a-information (営業時間 平日10:00~17:00)
2024年7月20日(土)[鳥取] LIVE HOUSE 米子 AZTiC laughs
開場/開演 15:30/16:00
[問]YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571 平日12:00〜17:00
2024年7月21日(日)[島根] LIVE&STUDIO 松江B1
開場/開演 15:00/15:30
[問]YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571 平日12:00〜17:00
2024年7月23日(火)[神奈川] F.A.D YOKOHAMA
開場/開演 18:30/19:00
[問]@-Information https://supportform.jp/a-information (営業時間 平日10:00~17:00)
2024年7月26日(金)[熊本] 熊本B.9 V1
開場/開演 18:30/19:00
[問]BEA 092-712-4221(平日 12:00〜16:00)
2024年7月27日(土)[長崎] 長崎DRUM Be-7
開場/開演 15:30/16:00
[問]BEA 092-712-4221(平日 12:00〜16:00)
2024年7月28日(日)[佐賀] LIVE HOUSE GEILS
開場/開演 15:00/15:30
[問]BEA 092-712-4221(平日 12:00〜16:00)
2024年8月3日(土)[山口] RISING HALL
開場/開演 15:30/16:00
[問]YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571 平日12:00〜17:00
2024年8月4日(日)[福岡] DRUM LOGOS
開場/開演 15:00/15:30
[問]BEA 092-712-4221(平日 12:00〜16:00)
2024年8月7日(水)[山梨] 甲府CONVICTION
開場/開演 18:30/19:00
[問]@-Information https://supportform.jp/a-information (営業時間 平日10:00~17:00)
2024年8月10日(土)[大分] 大分ＤＲＵＭＢｅ−０
開場/開演 15:30/16:00
[問]BEA 092-712-4221(平日 12:00〜16:00)
2024年8月11日(日)[宮崎] LIVEHOUSE LAZARUS
開場/開演 15:00/15:30
[問]BEA 092-712-4221(平日 12:00〜16:00)
2024年8月13日(火)[鹿児島] 鹿児島CAPARVOホール
開場/開演 18:30/19:00
[問]BEA 092-712-4221(平日 12:00〜16:00)
2024年8月18日(日)[千葉] 柏PALOOZA
開場/開演 15:00/15:30
[問]@-Information https://supportform.jp/a-information (営業時間 平日10:00~17:00)
2024年8月19日(月)[茨城] mito LIGHT HOUSE
開場/開演 18:30/19:00
[問]@-Information https://supportform.jp/a-information (営業時間 平日10:00~17:00)
2024年8月22日(木)[埼玉] HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3
開場/開演 18:30/19:00
[問]@-Information https://supportform.jp/a-information (営業時間 平日10:00~17:00)
2024年8月24日(土)[愛知] ZephyrHall
開場/開演 15:30/16:00
[問]キョードー東海 052-972-7466 (月〜金12:00〜18:00/土10:00〜13:00/日祝 休み)
2024年8月25日(日)[三重] 三重CLUB ROOTS
開場/開演 15:00/15:30
[問]キョードー東海 052-972-7466 (月〜金12:00〜18:00/土10:00〜13:00/日祝 休み)
2024年8月31日(土)[香川] 高松MONSTER
開場/開演 15:30/16:00
[問]DUKE 087-822-2520 平日 11:00-17:00
2024年9月1日(日)[徳島] 徳島club GRINDHOUSE
開場/開演 15:00/15:30
[問]DUKE 087-822-2520 平日 11:00-17:00
2024年9月7日(土)[兵庫] music zoo KOBE 太陽と虎
開場/開演 15:30/16:00
[問]キョードー大阪 0570-200-888 11:00〜18:00（日祝休業）
2024年9月8日(日)[大阪] Yogibo META VALLEY
開場/開演 15:00/15:30
[問]キョードー大阪 0570-200-888 11:00〜18:00（日祝休業）
2024年9月14日(土)[群馬] Club JAMMERS
開場/開演 15:30/16:00
[問]@-Information https://supportform.jp/a-information (営業時間 平日10:00~17:00)
2024年9月15日(日)[新潟] GOLDEN PIGS RED STAGE
開場/開演 15:00/15:30
[問]@-Information https://supportform.jp/a-information (営業時間 平日10:00~17:00)
2024年9月16日(月祝)[栃木] HEAVEN'S ROCK 宇都宮 VJ-2
開場/開演 15:00/15:30
[問]@-Information https://supportform.jp/a-information (営業時間 平日10:00~17:00)
2024年9月21日(土)[沖縄] Livehouse Output
開場/開演 15:30/16:00
[問]@-Information https://supportform.jp/a-information (営業時間 平日10:00~17:00)
2024年9月28日(土)[北海道] cube garden
開場/開演 15:30/16:00
[問]WESS info@wess.co.jp
2024年9月29日(日)[北海道] CASINO DRIVE
開場/開演 15:00/15:30
[問]WESS info@wess.co.jp
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