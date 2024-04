ASPがグループ初となる47都道府県ツアー<ASP complementation plan B>の開催を発表した。同ツアーは、10月8日に日本武道館で実施される<We are in BUDOKAN "The floor is all ours!!">のチケットを持っている人であれば、47都道府県で実施される全ての公演に無料で入場可能となっている。現在開催中のZeppツアー<MARCH with ROGUES to BUDOKAN>も武道館チケットを持っている人のみが無料で入れるツアーとなっており、2024年ASPが実施するワンマンライブは日本武道館公演を除き、全てフリーライブとなった。

<We are in BUDOKAN "The floor is all ours!!">

2024年10月8日(火)[東京] 日本武道館

開場/開演17:30/18:30

[問] サンライズプロモーション東京

0570-00-3337(平日12:00-15:00)

詳細:https://asp-japan.tokyo/news/detail.php?id=1113419

