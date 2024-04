アフリカ ・西ケープ州は4月に入り、天気が急変した。夏の陽気だった3月から一気に 気温 が下がり、自然が猛威を振るった。特に 強風 による被害が甚大で、木が倒れたり屋根が吹き飛ばされるなどの他、 キャンピングカー やトレーラーが高架道路や橋から落下するという事故も発生した。南 アフリカ のニュース メディア 『South African』などが報じた。【この記事の動画を見る】 アフリカ 気象局(SAWS)は、4月6日夕方から7日にかけてケープタウン市、ケープワインランド郡などで風速(m/s)17〜22メートル、最大25〜27メートルの 強風 が吹くと予報。最高レベル10で示す警戒度のうち、レベル9を発表していた。その被害は7日になると SNS に続々と投稿され、 強風 に倒された木、フェンス、家屋の写真がネット上で拡散された。また、8日にかけても 強風 、豪雨などが予想されたため、レベル9が発表された地域の学校はすべて休校となった。

ケープタウンから ヨハネスブルグ 、プレトリアを通過する国道「N1」は、ケープタウンで唯一のトンネル「ユーグノー・トンネル(Huguenot Tunnel)」があるが、その山道で 強風 に煽られた車が被害に遭った。投稿された動画には、 強風 で複数の車が停車を余儀なくされた様子が捉えられており、1台のピックアップトラックは 強風 により進行方向にすら進めていない。そんな中、 キャンピングカー と思われる車両が道路の端に向かい、そのまま崖下に転落した。南 アフリカ では一定の条件を満たしていない場合、原則的に時速30キロ以上で走行するけん引式 キャンピングカー への乗車は禁じられており、人的被害は不明だ。また別の動画でも、ユーグノー・トンネルへ向かう橋において、車輪が飛ばされ道路に横倒しになったトレーラーと、トンネルに近づいたトレーラーが風で揺れ、橋から転落する様子が映っていた。橋から数メートル下の地面に落下した勢いで貨物部分は破壊され、積み荷が散乱したが、南 アフリカ 国家道路庁(South African National Roads Agency)によると、運転手は無事で怪我をせずに済んだという。ユーグノー・トンネルは救助作業のために閉鎖されたが、8日には全車線の通行が再開している。