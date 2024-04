「ねんりん家」「東京ばな奈ワールド」などを運営するグレープストーンから、抹茶スイーツ専門店「KAMAKURA 茶の福」が誕生。

「KAMAKURA 茶の福」の大丸東京店・羽田空港店が、2024年4月19日(金)にグランドオープンします!

鎌倉うまれの菓子屋「鎌倉五郎本店」と天保七年創業「茶舗 矢野園」が出会って誕生した、グレープストーンが運営する新業態スイーツブランドです☆

オープン日:2024年4月19日(金)

店舗名:KAMAKURA 茶の福 大丸東京店、羽田空港第1ターミナル店(特選和菓子館)

※一部商品は「鎌倉五郎本店 小町通り本店」でも販売されます

鎌倉を代表する神社である鶴岡八幡宮へと通じる小町通りの中程に本店を構える鎌倉うまれの菓子屋「鎌倉五郎本店」と、天保七年創業「茶舗 矢野園」が手を取り、創意工夫に満ちた新しい美味しさが生まれました。

お抹茶スイーツ専門店「KAMAKURA 茶の福」は、お抹茶の魅力が再発見できる、鎌倉うまれの茶菓に出会えます。

「KAMAKURA 茶の福」の門番、ふたごの福鹿「菓の鹿〜カノカ」と「茶の鹿〜チャノカ」のロゴマークもかわいらしい、新しいお抹茶スイーツのお店です!

代表作は極厚お抹茶ショコラサンド「茶の福」

刻みナッツと米パフを盛って ざくざく響く贅沢食感を創りあげ、お抹茶マカダミアクッキーにはさんでいます。

そのほかにも、見た目もかわいらしいお抹茶スイーツをラインアップ!

ギフトにもおすすめです。

お抹茶の深い緑を基調にしたおしゃれなパッケージデザインも注目のポイントです。

ふたごの福鹿「菓の鹿〜カノカ」と「茶の鹿〜チャノカ」が、ほっこり幸せな気持ちにさせてくれます。

ちょっとしたギフトにしたい小箱からあらたまったシーンに贈りたい詰合せギフトまで、豊富なラインアップからシチュエーションに合わせて選ぶことができます。

ここからは「KAMAKURA 茶の福」のスイーツ、全ラインアップを紹介していきます☆

お抹茶ショコラサンド 茶の福

価格:5個入 972円(税込)/8個入 1,620円(税込)

香り高く色濃い茶の緑と、断面から今にも飛び出してきそうなほど具沢山のお抹茶ショコラサンド。

天保七年創業「茶舗 矢野園」の宇治抹茶を使用した「お抹茶ショコラサンド 茶の福」は、抹茶・ナッツ・米パフの旨味をぎっしり閉じ込めた、ふくよかな味わいが特徴です。

軽やかで香ばしいクッキーの中には、宇治抹茶とマカダミアナッツが練り込まれています。

くちどけなめらかな厚切り宇治抹茶ショコラには、米パフ・アーモンド・くるみをミックス。

サクッとかじればとろりと広がる抹茶の旨味と香り、さらに表情豊かな具材たちの風味と食感が生み出す、確かな食べ応えを体験できます。

お抹茶ラテタルト 茶の夢〜ゆず添え

価格:4個入 885円(税込)

お抹茶の深く濃い味わいをそそぎこんだ、お抹茶ショコラタルトです。

ミルクホイップラテアートの花と口の中でとけ合って、夢のようにまろやかな抹茶ラテの美味しさが広がります。

黒ごま抹茶サンド 茶の結(ゆい)

価格:8個入 1,188円(税込)

お抹茶ホイップショコラからとろける深くほろ苦い香りと、丹念に擦った黒ごまサブレの深くこうばしい香り。

ふたつの香りが結ばれて生まれた、最高のハーモニーが体験できるサンドスイーツです。

羊羹流しのおはぎもち〈宇治金時〉

価格:1棹(2個入) 702円(税込)

宇治抹茶の奥深く贅沢な香りをとろける水羊羹に仕立て、おはぎに流しかけた「おはぎもち」

お抹茶も北海道小豆も驚くほどにさっぱり瑞々しい、「宇治金時かき氷」みたいな美味しさです。

【各日50袋】オープニング記念!5日間限定の「お楽しみ袋」

価格:7個入 1,080円(税込)

期間:2024年4月19日(金)〜4月23日(火)

内容:お抹茶ショコラサンド 茶の福 3個、黒ごま抹茶サンド 茶の結 2個、お抹茶ラテタルト 茶の夢〜ゆず添え 2個

店舗:KAMAKURA茶の福 大丸東京店

※羽田空港店には取扱いがありません

オープン記念のお楽しみ袋が大丸東京店限定で登場!

4月19日(金)〜4月23日(火)の5日間、各日50袋限定で販売されます。

ブランド代表作の「お抹茶ショコラサンド 茶の福」など、「KAMAKURA 茶の福」こだわりのお抹茶スイーツ3種がちょっとずつ楽しめます☆

※1人2袋まで

オープニングキャンペーン

期間:2024年4月19日(金)〜23日(火)

実施店舗:KAMAKURA 茶の福(大丸東京店・羽田空港第1ターミナル店)、鎌倉五郎本店 小町通り本店

期間中、税込2,160円以上購入すると、各日先着200名にブランド代表作「お抹茶ショコラサンド 茶の福(1個)」をプレゼントする、オープニングキャンペーンを開催!

「KAMAKURA 茶の福」のスイーツを買って、代表作の味を楽しめます。

※各日なくなり次第終了

おみやげにも贈り物にも活躍すること間違いなしの、新しいお抹茶スイーツ専門店。

2024年4月19日(金)に大丸東京店と羽田空港店がオープンする「KAMAKURA 茶の福」の紹介でした☆

※「KAMAKURA 茶の福」は鎌倉五郎本店プロデュースで誕生したお抹茶スイーツ専門店です

