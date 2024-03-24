[3.24 J2第6節](ユアスタ)

※14:00開始

主審:須谷雄三

<出場メンバー>

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 2 高田椋汰

DF 5 菅田真啓

DF 22 小出悠太

DF 39 石尾陸登

MF 10 鎌田大夢

MF 11 郷家友太

MF 17 工藤蒼生

MF 27 オナイウ情滋

MF 37 長澤和輝

FW 9 中山仁斗

控え

GK 1 小畑裕馬

DF 20 知念哲矢

MF 6 松井蓮之

MF 14 相良竜之介

FW 7 中島元彦

FW 28 菅原龍之助

FW 98 エロン

監督

森山佳郎

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス

DF 3 石尾崚雅

DF 5 森昂大

DF 18 エウシーニョ

DF 42 橋本健人

MF 10 杉本太郎

MF 20 児玉駿斗

MF 54 永木亮太

FW 8 柿谷曜一朗

FW 30 坪井清志郎

FW 33 中野桂太

控え

GK 21 田中颯

DF 4 カイケ

MF 17 高田颯也

MF 27 島川俊郎

FW 9 ブラウンノア賢信

FW 13 西野太陽

FW 16 渡大生

監督

吉田達磨