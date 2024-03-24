仙台vs徳島 スタメン発表
[3.24 J2第6節](ユアスタ)
※14:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 22 小出悠太
DF 39 石尾陸登
MF 10 鎌田大夢
MF 11 郷家友太
MF 17 工藤蒼生
MF 27 オナイウ情滋
MF 37 長澤和輝
FW 9 中山仁斗
控え
GK 1 小畑裕馬
DF 20 知念哲矢
MF 6 松井蓮之
MF 14 相良竜之介
FW 7 中島元彦
FW 28 菅原龍之助
FW 98 エロン
監督
森山佳郎
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス
DF 3 石尾崚雅
DF 5 森昂大
DF 18 エウシーニョ
DF 42 橋本健人
MF 10 杉本太郎
MF 20 児玉駿斗
MF 54 永木亮太
FW 8 柿谷曜一朗
FW 30 坪井清志郎
FW 33 中野桂太
控え
GK 21 田中颯
DF 4 カイケ
MF 17 高田颯也
MF 27 島川俊郎
FW 9 ブラウンノア賢信
FW 13 西野太陽
FW 16 渡大生
監督
吉田達磨
※14:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 22 小出悠太
DF 39 石尾陸登
MF 10 鎌田大夢
MF 11 郷家友太
MF 17 工藤蒼生
MF 27 オナイウ情滋
MF 37 長澤和輝
FW 9 中山仁斗
控え
GK 1 小畑裕馬
DF 20 知念哲矢
MF 6 松井蓮之
MF 14 相良竜之介
FW 7 中島元彦
FW 28 菅原龍之助
監督
森山佳郎
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス
DF 3 石尾崚雅
DF 5 森昂大
DF 18 エウシーニョ
DF 42 橋本健人
MF 10 杉本太郎
MF 20 児玉駿斗
MF 54 永木亮太
FW 8 柿谷曜一朗
FW 30 坪井清志郎
FW 33 中野桂太
控え
GK 21 田中颯
DF 4 カイケ
MF 17 高田颯也
MF 27 島川俊郎
FW 9 ブラウンノア賢信
FW 13 西野太陽
FW 16 渡大生
監督
吉田達磨