声優アーティストの諏訪ななかと大西亜玖璃による『諏訪ななか&大西亜玖璃コラボライブ〜Columbia Cawaii Collaboration!!〜』が、3/17(日)山野ホールで開催された。2人でそれぞれの楽曲を歌ったり、それぞれの楽曲をカバーしたり。普段はなかなか観ることができないパフォーマンスが楽しめたライブ。昼・夜、2公演行われた夜公演の模様をレポートする。

声優・そして歌手として活躍する諏訪ななかと大西亜玖璃。2人の共通点は、そう、“可愛い”こと! ということで開催された『諏訪ななか&大西亜玖璃コラボライブ〜Columbia Cawaii Collaboration!!〜』。もちろん、プロデューサーや音楽ディレクターが同じで、昨年7月に京都で、Voice of Symphonic Vol.4〜おこしやす〜 諏訪ななか/大西亜玖璃コンサート『ふたりびより−本日は競演あり−』を行っていたこともあってのコラボライブの実現なのだとは思うが、2人の共演が、東京でも見られる貴重な機会となった。

2人が同時にステージに登場すると、大きな歓声が起こる。まずは諏訪ななかの楽曲から「Fine Days」と「夢十夜」をコラボで届けていく。いつも1人で歌っている楽曲を2人で歌っているのはとても新鮮。前者は爽やかで可愛い世界が広がっていたが、後者はリズムが取りづらく、難解なメロディが癖になるロックチューンなので、2人が力が合わせて歌っている感じがエモかった。

「『夢十夜』が難しくて! 覚えるのが大変でした。すわわちゃんが京都で初披露しているのを聴いて衝撃を受けていたので、まさか自分が歌うことになるとは…」と大西が言うと、「すごく体力がいる曲だけど、半分歌ってくれたので、体力も半分で済みました」と諏訪が返し、会場の笑いを誘う。

続いて、大西亜玖璃のソロコーナーへ。まずは最新曲「曖昧ガール」からスタートする。可愛い振り付けと、〈(すき)〉の破壊力が抜群で、観客も大きな掛け声で盛り上がっていた。続けて「曖昧ガール」のカップリング「恋よりずっと Only you」も披露。爽やかで懐かしさも感じるアイドルソングで、こちらも観客から「可愛い!」の声が送られていた。

そしてスタンドマイクが準備され、「すわわちゃんの曲をカバーしたいと思います」と言って、「Strawberry Egoist」を力強く歌う。客席とのコーレスも完璧に決まっていて、歌い終えると熱狂的な歓声が巻き起こっていた。これはアフタートークで明らかになったことだが、それぞれのファンが、しっかり予習をしてライブに来ていたからこそ生まれた一体感だったようで、2人に対するファンの愛も感じられた。

熱気漂う会場の中、今度は諏訪ななかのソロコーナーがスタートする。こちらは、3月20日配信の「World of Words」を初披露し、会場の空気を一変させる。ファルセットも駆使しながらしっとりと歌を届けていき、続くマイナーチューン「My Prologue」では、シリアスな雰囲気の中、伸びやかな歌声を響かせる。3曲目のポップナンバー「あたしびより」は可愛く、客席に手を振りながら歌う。

それぞれ違う魅力を感じる3曲でファンを楽しませると、再び大西亜玖璃が登場。みんなでクラップして盛り上がれる「Ready to fly」で、さらに会場を熱狂させる。くるっと回ったり、振り付けがキュートで可愛らしい。そして、疾走感たっぷりに駆け抜ける「夢で逢えなくても」。長い長い間奏では、みんなが根性でオイオイオイオイ!と声を上げ続ける。そして曲の最後の叫びパートでは、大西と観客で〈ロックンロール!〉と声を合わせていた。

再び諏訪が登場し、「次は、すわわちゃんが、私の曲をカバーしてくれちゃいます!」と大西が言って捌けると、諏訪が、キュートな「指先ハート」を、可愛い振り付けと共に披露。可愛さのベクトルが違うというのを思い知るステージを見せてくれた。この曲も先程の大西のカバー同様、ファンのコーレスと掛け声が完璧で、コラボライブだからこその平和な空間が出来上がっていた。続いて、自身の楽曲から「My Step」を歌い、会場をクラブハウスにする。打ち込みのリズムとギターの響き、そして歌声が心地よい。

「『指先ハート』、完璧な可愛さで、すわわちゃんの曲みたいでした!」と言いながら大西が登場。「振りが全然入らなかった」と諏訪は言っていたが、そんなことは微塵も感じさせないパフォーマンスだった。その後、2人でのMCで、嬉しい情報をたくさん届けると、いよいよコラボライブの本編ラスト。再びコラボで、今度は大西亜玖璃の「はじまるウェルカム」を歌っていく。2人でユニゾンするキャッチーなサビでは、ファンも手を左右に振り、振り付けを踊って楽しんでいた。そして、最後は2人が可愛い決めポーズで締めくくる。

アンコールでは、2人でお揃いの衣装に早替えして登場。「このお揃いのスカートも、またコラボがあれば着ることができます」と、またコラボライブが開催できることを祈りながら、諏訪ななかの「Wonderland!!」を2人で歌って、可愛いに満たされたコラボイベントは幕を閉じた。

ライブ後、S席のファンを対象にしたアフタートークも開催。工藤プロデューサーと、この日のライブを振り返ったり、それぞれのライブに対する感想や、次にコラボライブがあったら何を歌いたいかなどが語られていった。前週の大きなコンテンツライブを経てのステージだったのだが、歌も振り付けも覚えて準備して臨んでくれた2人。それぞれのソロでの活動はもちろん、またいつかコラボライブも実現させてほしいと思う夜だった。

<SET LIST(夜公演)>

M.01 Fine Days ★コラボ

M.02 夢十夜 ★コラボ

M.03 曖昧ガール

M.04 恋よりずっとOnly you

M.05 Strawberry Egoist ★大西亜玖璃カバー

M.06 World of Words

M.07 My Prologue

M.08 あたしびより

M.09 Redy to fly

M.10 夢で逢えなくても

M.11 指先ハート ★諏訪ななかカバー

M.12 My Step

M.13 はじまるウェルカム ★コラボ

En Wonderland!! ★コラボ

●ライブ情報

『大西亜玖璃 2nd LIVE〜Meet a DATE〜』

2024年5月18日(土)

場所:横浜ランドマークホール

開場/開演:

昼公演 14:30/15:00

夜公演 17:30/18:00

