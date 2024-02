すみっコぐらし 』と『PAUL & JOE ACCESSOIRES』が初 コラボレーション ! スペシャルデザインの 雑貨 アイテムが、2月28日(水)より発売開始される。さっそく商品をチェックしよう! すみっコぐらし 』は、優しい色遣いで描かれたゆる可愛いキャラクターと、可愛いだけじゃないちょっぴりネガティブでシュールな設定で、子どものみならず大人たちをも魅了している人気キャラクター。2012年に「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生し、2022年に10周年を迎えた。

そんな『 すみっコぐらし 』と『PAUL & JOE ACCESSOIRES』がコラボした 雑貨 が、全国百貨店、バラエティストア、自動販売機(全国7カ所)、ブルーミング中西直営のオンラインショップ「ハンカチーフギャラリー」にて発売!ラインナップは、巾着ポーチ、タオルハンカチ、ミニタオルハンカチ、ミニガーゼハンカチ、ガーゼハンカチ、てのりぬいぐるみ! アイテムは、『PAUL & JOE』のシンボルモチーフである『クリザンテーム(西洋菊の一種)』と、個性的で愛らしいすみっコたちがコラボしたスペシャルデザインとなっている。人気アイテムのタオルハンカチは、地模様にはキラキラとラメ糸を混ぜたクリザンテームが散りばめられており、縁にはクリザンテームからすみっコたちが覗いている様子を織りで表現している。くすみカラーの大人可愛い印象で、普段使いにピッタリだ。てのりぬいぐるみは、『PAUL & JOE』との コラボレーション 限定衣装をまとって登場! クリザンテームをあしらったドレスは、チュールレースを重ね2枚仕立ての華やかなデザイン。エレガントで愛らしいすみっコたちが、心を癒してくれそう♪この素敵なコラボをお見逃しなく!(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.