¡Úºå¿À¡Û¡Ö¥À¥á¤Ê¤é¡¢»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¡×ÉÔ¿¶¤Î¿¹²¼æÆÂÀ¤òÊüÃÖ¤¹¤ë²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¿¿°Õ
¡ÚÇð¸¶½ã°ì¡ÖÎõ´ã¡×¡ÛÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ºå¿À¤Ï¤ä¤Ï¤êÂ¾¤Î¥»£µµåÃÄ¤è¤êÆ¬¤Ò¤È¤ÄÈ´¤±¤¿Â¸ºß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£ËÉÙ¤ÊÅê¼ê¿Ø¤È¶áËÜ¡¢Âç»³¡¢ÃæÌî¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤ÎÂçÈ¾¤¬£³£°Âå¼êÁ°¤Ç¤Þ¤µ¤Ëº£¤¬Æ¯¤À¹¤ê¡£²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¤¬¤è¤¯¸À¤¦¡ÖÉáÄÌ¤Ë¡×¤ä¤ì¤Ð¡¢°¤¯¤Æ¤â£Á¥¯¥é¥¹¤Ï·ø¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡²þ¤á¤Æ´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡Öº£¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¼¡Âå¡×¤Î¼çÎÏ¤òÃ´¤¦ÌÌ¡¹¤â½çÄ´¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡££±£±Æü¤Ëµ¹ÌîºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ÈÇòÀï¤Ç¤Ï¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Î¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤¬°¤¤°ÕÌ£¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¹¥Ä´»þ¤È¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢Îý½¬»þ¤«¤é¾åÈ¾¿È¤ËÍê¤Ã¤¿¶¯°ú¤Ê¤·¤ã¤¯¤ê¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¿¤é¤«¤Î°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤í¤¦¤¬¡¢°Æ¤ÎÄê¡¢»î¹ç¤Ç¤Ï£±°ÂÂÇ¤³¤½Êü¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÆâÍÆ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âª¤¨¤¿ÂÇµå¤Ï»°ÎÝÊý¸þ¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¿Ä¤ò¿©¤Ã¤Æ¤â¥É¥é¥¤¥Ö²óÅ¾¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÍè¤Î±¦Ãæ´Ö¤Ø°ìÄ¾Àþ¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡¢±¦¼ê¤Î²¡¤·¹þ¤ß¤¬¤¤¤¤¿Åö¤¿¤ê¤¬½Ð¤ëµ¤ÇÛ¤¬Á´¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¤ÏÊÑ¤Ê¥¯¥»¤¬¤Ä¤¯¤È¸µ¤ËÌá¤¹¤Î¤â¡¢Áê±þ¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£»ä¤¬¹ÈÇòÀï¸å¡¢²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢¿¹²¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¤¨¡£¤¢¤ì¤¸¤ã¡¢¥Ê¥ó¥Ü¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÂÇ¤Æ¤Ã¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤ä¤ì¤ä¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¶ì¾Ð¤¤¡£²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤âÈà¤Îµ»½ÑÅª¤ÊÌäÂê¤òÇÄ°®¤·¡¢»ä¤¬¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤³¤¦¤È¤·¤¿ÌðÀè¡¢´ÆÆÄ¤Î¤Û¤¦¤«¤é¡Ö¤Ç¤â¡¢Çð¸¶¤µ¤ó¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥À¥á¤Ê¤é¡¢»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£ËÜ¿Í¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«ÃÎ¤é¤ó¤Ç¤¹¤·¡¢¼þ¤ê¤Ï¿¹²¼¤Î¤³¤È¤ò¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âËÍ¤Ï¿¹²¼¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×
¡¡¤½¤¦¥¥Ã¥Ñ¥ê¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¤È¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£¡ÖÂ¾¤Ë¥Ê¥ó¥Ü¤Ç¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡£Á°Àî¡¢¤¤¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¿¹²¼¤¬¥À¥á¤Ê¤éÁ°Àî¤Ç¤¤¤±¤Ð¥¨¥¨¤ä¤Ê¤¤¤¹¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥±¥¬¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥é¥¤¥È¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¤è¡×¡£¤¯¤·¤¯¤âÆ±¤¸¹ÈÇòÀï¤Ç£³Ç¯ÌÜ¤Îº¸ÂÇ¼Ô¡¦Á°Àî±¦µþ¤Ï£´ÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ¡£¤½¤ÎÆü¤À¤±¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÁ°Àî¤ÎÆâÍÆ¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£±£¸Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¡¢£³£¸Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¡£¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¤µ¤é¤ËÀöÎý¤µ¤ì¡ÖÂç¿Í¤Î¥Á¡¼¥à¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¡£»ØÆ³¼Ô¤¬Áª¼ê¤Ë¥¢¥ì¥³¥ìÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Áª¼êÂ¦¤¬¤½¤Î»þ¡¹¤Ç¡Ö²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡×¤òÍý²ò¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£µÕ¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢µá¤á¤é¤ì¤¿Æ¯¤¤ò¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¶¥Áè¤«¤éÃ¦Íî¤¹¤ë¤Î¤ß¡£¤À¤«¤é¤³¤½²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¿¹²¼¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ã¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âº£¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¶¥Áè¥ì¥Ù¥ë¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ºå¿À¡£º£¤Î¤È¤³¤íÏ¢ÇÆ¤Ø¤Î»à³Ñ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÊÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡Ë