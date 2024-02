「ドクター・キム(Dr. KIM)」として知られる形成外科医の手掛けるフェイスリフトが、「 TikTok 上、最も不気味」と SNS を騒がせている。同医師は自身のバックグラウンドを明かしておらず、 TikTok には患者のビフォーアフターの動画が多数並んでいるが、いったい何がそんなに怖いのか? 世界の奇妙なニュースを紹介するウェブサイト『Oddity Central』などが伝えた。 TikTok アカウント「ドクター・キム」の患者のビフォーアフター動画が物議を醸している。形成外科について議論するXの『The Cosmetic Lane』によると、顔の皮膚を引き上げてシワを取るフェイスリフトをした場合、結果が分かるまでには4〜6か月かかるというが、ドクター・キムの投稿のほとんどは施術から7日ほどである。

特に注目を集めているのが、51歳男性患者のアフターで、動画には「フルフェイスリフトをしたスペインの患者。ビフォーより10歳は若く見える」と説明があり、コメントはできないようになっている。アフターの男性は明らかにシワが少なくなり、目がより大きく見える。しかし不自然さが際立っており、別の SNS でシェアされると次のような声が寄せられた。「これはフィルターかと思ったよ。」「今朝この動画を見て笑いが止まらなかった。まるでパンダじゃないか。」「猫にしちゃったの?」「見ているだけで怖くなる。」「仕上がった患者の目がみんな同じに見える。」「不気味過ぎる。」「これは違法じゃないの?」「返金してもらって! これは絶対に間違っている。」「顔の腫れと痣がなくなれば、問題ないわよ。」「この医師の TikTok をチェックしたけど、全ての投稿は尋常じゃないし怖いね。7日後ではなく、最終的にどんな顔になったのか見てみたいよ。」また、アメリカで人気の形成外科医アンソニー・ヤン氏(Anthony Youn)もドクター・キムのいくつかの動画に反応し、「若返った? 嘘でしょう」「いったい何をしたんだ? やり過ぎでしょう」「私だったら、絶対ノーだね」「耳の形が変わっているぞ」「76歳の女性に8〜10時間の手術をしたの?」などとコメント。別の形成外科医も、「施術から5〜7日後に撮影されたようだけど、多くの患者の額に切開や縫合痕が残っている。特に髪の生え際の切開が目立っていて、これは長期的にみても見栄えはよくないだろうね」と述べていた。それでも TikTok では、実際に多くの患者が施術を受けているのが分かり、「彼はいい仕事をしているよ」「患者が若返っているじゃないか!」「最高の医者だと思う」「アフターの写真をもう少し時間を置いてからアップすれば問題がないのでは?」「今すぐ素性を明かして!」といった声もあがっていた。実はドクター・キム、素性がミステリアスなことでも知られており、「実在する形成外科医なのか」「どこに住んでいるのか」などは正確には分からないという。形成外科の治療についてリポートするウェブサイト『Surgical Times』は、「プロフィール写真などから判断すると、この医師は韓国のキム・ジフン氏(Kim Ji-hoon)のようだ」と推測。しかし実際に同医師のアカウントに記載されたワッツアップ(WhatsApp)に電話すると、中国の上海にオフィスがあることが判明したという。また、YouTuberの「Tuv」さんは独自に調査を進め、「キム・ジフン氏はドクター・キムではなく、実際に施術をしているのは上海のリー・フォン医師(Dr. Li Feng)で、やり取りの結果、フェイスリフトの値段は5100ドル(約76万円)だと分かった」と述べていた。ちなみに、ドクター・キムの動画の中では非常に珍しいが、 TikTok には施術から30日後の女性の姿も投稿されており、「え! 実はそれほど悪くはないのでは?」という感想も届いている。テックインサイト編集部からは、ドクター・キムのバックグラウンドや施術の値段について質問を投げかけているが、回答は得られていない。なお昨年には、トルコの 美容 整形のビフォーアフター写真が SNS に投稿されて「フェイクでは?」と大炎上していた。しかし実際は、2年をかけた 美容 外科手術の賜物だったという。画像は『Dr. KIM TikTok 「A client from Spain and had a full facelift」「Facial lift is like magic」「This lady is from South Korea」「Facelift at the age of 58y」』『Koreaboo 「 TikTok ’s Dr. Kim Goes Viral For “Botched” Plastic Surgery Results, Unlocking A Twisted Back Story」』Dr. MAY Facial Plastic Surgery Instagram「Our lovely patient Miss Dilek after 2 years of rhinoplasty face lift and blepheroplasty surgeries..」』『Oddity Central 「Young Man Undergoes Plastic Surgery Transformation After Failing to Find Job Because of His Looks」』『Kenh14 「10 năm trải qua vô số lần dao kéo, cậu bạn Đà Nẵng khiến dân tình kinh ngạc khi so ảnh CMND với hiện tại: Ủa, phải cùng một người hông?」』『Báo Mới 「Chia tay mối tình năm 17 tuổi vì xấu xí và cái kết」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)