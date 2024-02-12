¥ê¥ó¥´¤òñ»Ò¤ÎÈé¤ÇÊñ¤ó¤À¤é¡Ä¤Ê¤Ë¤³¤Î¥â¥Á¥¦¥Þ¡ª¡ª¿·´¶³Ð¥ì¥·¥Ô¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤ä¤ë¡ª¡×¤ÎÀ¼Â³¡¹¡ÚJAÁ´ÇÀ¤¬¾Ò²ð¡Û
½Ü¤Î¤ê¤ó¤´¤òÈ¢Çã¤¤¤·¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¾ÃÈñ¤·¤¤ì¤ºº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤¿¤ê¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¿©¤ÙÊý¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡¢ñ»Ò¤ÎÈé¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥·¥Ô¤òJAÁ´ÇÀ¡ÊÁ´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡Ë¹ÊóÉô¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@zennoh_food¡Ë¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«»É·ã¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥¦¥Þ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤Ï°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤Çºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛJAÁ´ÇÀ¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¤ê¤ó¤´¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î¥¹¥¤¡¼¥Äñ»Ò¡×¥ì¥·¥Ô¡ÄÅÓÃæ¤Ç¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹
¡Á¤ê¤ó¤´¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î¥¹¥¤¡¼¥Äñ»Ò¡Á
¢¦ºàÎÁ
¤ê¤ó¤´¡¢ñ»Ò¤ÎÈé¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡¢¥ì¥â¥ó½Á¡¢º½Åü¡¢¥Ð¥¿¡¼
¢¦ºî¤êÊý
¡¤ê¤ó¤´¤ò1¥»¥ó¥Á³Ñ¤ËÀÚ¤ê¡¢¥ì¥â¥ó½Á¤ò¤«¤±¤ë¡£
¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç2Ê¬´Ö²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
£²ÃÇ®¤·¤¿¤ê¤ó¤´¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤òÅ¬ÎÌ¤Î¤»¤Æ¥®¥ç¥¦¥¶¤ÎÈé¤ÇÊñ¤à¡£
¤¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ëº½Åü¤È¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¹ÈÃã¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éñ»Ò¤òÊÂ¤ÙÆþ¤ì¤ë¡£
¥¾Æ¤ÌÜ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤ª¿å¤òÆþ¤ì¡¢¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£
¦¿åÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤ª»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Æ´°À®¡£
ÄÌ¾ï¤ÎÆùñ»Ò¤òºî¤ë¤È¤¤Î¤è¤¦¤ÊÊñ¤ßÊý¤ÇOK¤È¤Î¤³¤È¡£ÅÓÃæ¤Ç¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ñ»Ò¤ÎÈé¤¬¥â¥Á¥â¥Á¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢5000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢°úÍÑ¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¤¤¤¤Ê¡ªº£ÆüÇã¤¤Êª¹Ô¤Ã¤¿¤é¤ê¤ó¤´¤ÈÈéÇã¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¡×¡ÖÀäÂÐ¤ä¤ë¡ª¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤À¤·¡¢¤ê¤ó¤´Í¾¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é»î¤·¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö½Ð¤¿¤ï¤Íñ»Ò¤ÎÈé¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ä¡ª¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬¡£ÉáÃÊ¤È°ã¤Ã¤¿¿·´¶³Ð¤Î´Å¡Á¤¤ñ»Ò¤ò¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¦½ÐÅµ¡§JAÁ´ÇÀ¡ÊÁ´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡Ë¹ÊóÉô¤¬¸ø¼°X¡¿¤ê¤ó¤´¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î¥¹¥¤¡¼¥Äñ»Ò