第77回英国アカデミー賞(BAFTA)のノミネーションが現地時間18日に発表され、スタジオジブリの宮崎駿監督作『君たちはどう生きるか』がアニメ映画賞にノミネートされた。日本作品の同部門ノミネートは史上初の快挙となる。

アニメ映画賞にノミネートされたのは『君たちはどう生きるか』に加え、『チキンラン:ナゲット大作戦』『マイ・エレメント』『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』の全4作。『君たちはどう生きるか』は、すでに第81回ゴールデン・グローブ賞では『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』や『マイ・エレメント』などを抑えてアニメーション作品賞を受賞していることもあり、英国アカデミー賞の行方にも大いに期待できそうだ。

なお、『君たちはどう生きるか』はニューヨーク映画批評家協会賞、ロサンゼルス映画批評家協会賞、ボストン映画批評家協会賞などのアニメーション部門を制しており、米アカデミー賞ノミネートも本命視されている。

最多13部門でノミネートされたのは、クリストファー・ノーラン監督の『オッペンハイマー』。11部門でヨルゴス・ランティモス監督の『哀れなるものたち』、9部門でマーティン・スコセッシ監督の『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』とジョナサン・グレイザー監督の『ザ・ゾーン・オブ・インタレスト(原題) / The Zone of Interest』が続いている。授賞式は現地時間2月18日にロンドンで開催される。(編集部・市川遥)

第77回英国アカデミー賞 主な部門のノミネーションは以下の通り。

■作品賞

『落下の解剖学』

『ザ・ホールドオーバーズ(原題) / The Holdovers』

『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』

『オッペンハイマー』

『哀れなるものたち』

■監督賞

アンドリュー・ヘイ 『異人たち』

ジュスティーヌ・トリエ 『落下の解剖学』

アレクサンダー・ペイン 『ザ・ホールドオーバーズ(原題) / The Holdovers』

ブラッドリー・クーパー 『マエストロ:その音楽と愛と』

クリストファー・ノーラン 『オッペンハイマー』

ジョナサン・グレイザー 『ザ・ゾーン・オブ・インタレスト(原題) / The Zone of Interest』

■主演男優賞

ブラッドリー・クーパー 『マエストロ:その音楽と愛と』

コールマン・ドミンゴ 『ラスティン: ワシントンの「あの日」を作った男』

ポール・ジアマッティ 『ザ・ホールドオーバーズ(原題) / The Holdovers』

バリー・キオガン 『Saltburn』

キリアン・マーフィ 『オッペンハイマー』

ユ・テオ 『パスト ライブス/再会』

■主演女優賞

ファンテイジア・バリーノ 『カラーパープル』

ザンドラ・ヒュラー 『落下の解剖学』

キャリー・マリガン 『マエストロ:その音楽と愛と』

ヴィヴィアン・オパラ 『ライ・レーン』

マーゴット・ロビー 『バービー』

エマ・ストーン 『哀れなるものたち』

■助演男優賞

ロバート・デ・ニーロ 『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』

ロバート・ダウニー・Jr 『オッペンハイマー』

ジェイコブ・エローディ 『Saltburn』

ライアン・ゴズリング 『バービー』

ポール・メスカル 『異人たち』

ドミニク・セッサ 『ザ・ホールドオーバーズ(原題) / The Holdovers』

■助演女優賞

エミリー・ブラント 『オッペンハイマー』

ダニエル・ブルックス 『カラーパープル』

クレア・フォイ 『異人たち』

ザンドラ・ヒュラー 『ザ・ゾーン・オブ・インタレスト(原題) / The Zone of Interest』

ロザムンド・パイク 『Saltburn』

ダヴァイン・ジョイ・ランドルフ 『ザ・ホールドオーバーズ(原題) / The Holdovers』

■非英語映画賞

『実録 マリウポリの20日間』

『落下の解剖学』

『パスト ライブス/再会』

『雪山の絆』

『ザ・ゾーン・オブ・インタレスト(原題) / The Zone of Interest』

■アニメ映画賞

『君たちはどう生きるか』

『チキンラン:ナゲット大作戦』

『マイ・エレメント』

『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』