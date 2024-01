アルフレッド・ヒッチコックといえば、1963年のアメリカ映画『鳥』の監督として有名だが、この恐怖映画を彷彿とさせるような瞬間を捉えた動画が多くの人を驚かせた。アメリカのあるショッピングモールの駐車場で撮影された動画には、数百羽もの黒い鳥がまるで駐車場を占拠するかのように群れていた。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。

米テキサス州サイプレスにあるショッピングモールの駐車場で、現地時間2日に撮影された無数の鳥の動画が注目を集めている。動画はこの場所を車で訪れていたイヴォンヌ・ゴメスさん(Yvone Gomez)が撮影したもので、そこにはおびただしい数の黒い鳥が車の屋根やショッピングカート置き場などの至るところにいて、今にも群れで襲ってきそうな勢いだった。

あまりの異様な光景にイヴォンヌさんは恐れをなしたのか、車の窓を開けて外を見ている彼女の子供と思われる同乗者に向かって、「鳥たちが中に入ってくる前に窓を閉めてちょうだい」と促す声が動画から聞こえる。イヴォンヌさんによると、彼女が車のクラクションを鳴らしても、近くに人が寄ってきても、鳥たちはそこに留まっていたそうだ。

イヴォンヌさんは、米ニュースエージェンシー『Storyful』に対して、自身が目にした光景を「ヒッチコックの映画がそのままそこにあった」と話している。なお、駐車場に群れていた鳥はカラスのようにも見えるが、体全体に少し青みがかった黒い色の羽を持つ「オナガクロムクドリモドキ」とのことだ。

野鳥保護と環境保護を目的とする「全米オーデュボン協会」の独立支部であるヒューストン・オーデュポン協会のウェブサイトによると、オナガクロムクドリモドキはテキサス州などアメリカ南部の地域で季節を問わずよく見られるという。餌となるゴミが落ちていそうなショッピングモールやファストフード店の駐車場で、かつ電柱や樹木など留まれるようなものがある場所を好むそうだ。

また、米ニュースメディア『People.com』によると、オナガクロムクドリモドキは獰猛な一面があり、自分の巣を守るために人間を含む捕食者や敵とみなした相手には容赦なく襲いかかってくるという。街や公園で鳥の群れに出会った時はむやみに近づかない方が良さそうだ。

