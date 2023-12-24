¶¶²¼Å°»á¡¡¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤Ë¡Ö¹ñÌ±¤¬ÂçË½Æ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤ÂçÌäÂê¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£²£´Æü¡¢¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ð£Ò£É£Í£Å¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò½ä¤ëÎ¢¶âÌäÂê¤Ç¡¢¹¤¬¤ëÀ¯¼£ÉÔ¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÂå¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢¶á¾ì¤Ë¤·¤«¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¡ÊÀ¯¼£²È¤Ï¡ËÎ¢¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²û¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤ÈÊª²Á¹â¤äÎ¢¶âÌäÂê¤ËÅÜ¤ë³¹¤ÎÀ¼¤Ë¶¶²¼»á¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î²ñ¼Ò°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤ÏÇ¯ËöÄ´À°¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±ÀÇ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¸«¤¨¤ë¡£ÀÇ¶â¤âÊ§¤ï¤Ê¤¤¤ª¥«¥Í¤òÀ¯¼£²È¤¬Î¢¶â¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Í³¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¹ñÌ±¤ËÉéÃ´¡©¡×¤ÈÆ±Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¤Ï´ðËÜÅª¤Ë»¿À®¤À¤¬¡¢ËÄÂç¤Ê»öÌ³¤ò¹ñÌ±¤ËÉé¤ï¤»¡¢À¯¼£²È¤¿¤Á¤¬¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¡£¹ñÌ±¤¬ÂçË½Æ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤ÂçÌäÂê¡×¤È»ö¤Î½ÅÂç¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¡¢¸¶Â§¡¢²ñ·×ÀÕÇ¤¼Ô¤·¤«ÀÕÇ¤¤¬Ìä¤ï¤ì¤Ê¤¤À¯¼£»ñ¶âµ¬À©Ë¡¤Î²þÀµ¤Î¤Û¤«¤Ë¡ÖÇÉÈ¶¤ËÍê¤é¤Ê¤¤ÅÞÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤ª¥«¥Í¤¬¸¢ÎÏ¤Î¸»Àô¡£ÇÉÈ¶¤Ë¤â¤¦¤ª¥«¥Í¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£