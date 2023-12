Netflix『ザ・リクルート』シーズン2のレギュラーに韓国俳優が抜擢

CIAの新人弁護士を主人公にしたNetflixのサスペンススリラー『ザ・リクルート』。そのシーズン2の新レギュラーに、韓国俳優のユ・テオが抜擢された。米Deadlineが伝えている。

【関連記事】『好きだった君へ』ノア・センティネオ、“アンチ”トム・クルーズの理由とは?憧れの俳優も語る

CIAで働き始めた新米弁護士オーウェン・ヘンドリックスが、元工作員の担当を任されたことで危険な世界に巻き込まれていく姿を描く『ザ・リクルート』は、『好きだった君へ』シリーズのノア・センティネオ、『ダ・ヴィンチと禁断の謎』のローラ・ハドックらが出演。2022年12月半ばに配信スタートとなると、Netflixの英語作品として5週間トップ10に入り、今年1月下旬にシーズン2へ更新された。

ドイツで生まれ育ち、ニューヨークやロンドンで演技を学んだユ・テオは、『空腹な女』『マネーゲーム』『その恋、断固お断りします』といった韓国のドラマに出演しているが、英語とドイツ語も流暢な国際派。カンヌ国際映画祭で上映された2018年のロシア/フランス合作映画『LETO -レト-』に主演したほか、今年初めにサンダンス映画祭で上映されたアメリカ映画『Past Lives(原題)』でも注目されていた。

‘Past Lives’s Teo Yoo will join Noah Centineo in Season 2 of Netflix’s ‘The Recruit’ as a series regular https://t.co/B3AkehCCYE pic.twitter.com/fNsX6ww1IJ

- Deadline Hollywood (@DEADLINE) December 19, 2023