iPhoneが銃弾を防いだ！ イスラエル軍の兵士が命を救われる

アップル製品が事前に病気の兆候を知らせたり、事故直後に緊急連絡をしたりして、ユーザーの命を救ったことはこれまでに数多くありました。最近では、イスラエル軍の兵士が「iPhoneが銃弾を食い止めたおかげで一命を取り留めた」と報告しています。

iPhoneは防塵や防水、非常に高いあるいは低い温度に耐えるよう作られています。が、アップルが公式に防弾仕様だと述べたことは一度もありません。

さて、X(旧Twitter)ユーザーのLiving Lchaim氏は、iPhoneが銃弾を防いだためにある兵士の命を救ったという動画を投稿。この兵士はイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相らから新しいiPhoneをプレゼントされています。

His phone literally STOPPED a bullet & saved his life.

So Prime Minister Benjamin Netanyahu (@netanyahu) & Shai Graucher went to gift him with a new one.

“You are our heroes and together we will win"

Many iPhones and iPads donated by the Book and Schottenstein Families pic.twitter.com/FN2epHGbAa

— Living Lchaim (@LivingLchaim) December 19, 2023