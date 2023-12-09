Î©²Ö¹§»Ö»á¡¡¤Ò¤í¤æ¤»áÏÀÇË¤ÎÊÆ»³Î´°ì»á¤ËÄ©Àï¾õ¡Ö²¶¤ÈÂç¿Í¤Î¸ý·ö²Þ¾¡Éé¤·¤è¤¦¤¼¡ª¡×
¡¡£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¤¬£¹Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼Â¶È²È¤Î¤Ò¤í¤æ¤»á¤òÏÀÇË¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÎ©·ûÌ±¼ç¤ÎÊÆ»³Î´°ì½°µÄ±¡µÄ°÷¤ËÆ¤ÏÀ¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Î©²Ö»á¤Ï¡ÖÊÆ»³Î´°ì½°µÄ±¡µÄ±¡¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Ò¤í¤æ¤¤òÏÀÇË¤·¤ÆÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤À¡ª¡¡¤Ç¤â»ä¤Ï¸ý·ö²Þ¤Ç¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÆ»³Î´°ì¤è¡¢²¶¤ÈÂç¿Í¤Î¸ý·ö²Þ¾¡Éé¤·¤ç¤¦¤¼¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÊÆ»³»á¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥³¥í¥Ê¤ÏÉ÷¼Ù¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿Î©²Ö»á¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷¤·¡¢Æþ±¡¤¹¤ëºÝ¤Ë£Ø¤Ç¡ÖÌÞÏÀ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤À¤í¤¦¤¬Á´¤Æ¤Î¿Í¤ò¤¤Á¤ó¤È¿ÇÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢Î©²Ö»á¤¬Æþ±¡¤·¤¿¤é¡¢Á´ÉÂ±¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢Á´¤Æ¤Î¿ÇÎÅ¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢°ì²ó°ì²ó¡Ø¤Û¤é¡¢¤¿¤À¤ÎÉ÷¼Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ù¤È·ùÌ£¤ò¸À¤¦¤¯¤é¤¤¤Î»ö¤ò¤·¤Æ¤â¡¢È³¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£°äº¨¤¬ºÆÇ³¤·¡¢Î¾¼Ô¤ÎÂÐ·è¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤«¡£