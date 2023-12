2023年に日本で人気を集めたGoogle Playのコンテンツを紹介する『Google Play ベスト オブ 2023』表彰式が4日、都内で行われ、ベストアプリは電子コミックサービス「LINEマンガ」、ベストゲームは、スペースファンタジーRPG「崩壊:スターレイル」が受賞した。

【写真】『Google Play ベスト オブ 2023』を受賞したベストアプリ

ユーザー投票部門では、アプリはアーティストとファンの距離を縮めるコミュニティアプリ「Weverse」が、ゲームでは、楽しみながら日々の睡眠を整えるサポートする「Pokemon Sleep」が大賞に輝いた。

今年10周年となる「LINEマンガ」受賞時には、アプリ担当者から「たくさん使っていただき、日本で最も利用率が高い漫画アプリになることができました。これからは豊富な漫画文化を世界に広げていきたい。その一翼を担っていきたい」とコメント。

「崩壊:スターレイル」担当者は「非常に光栄にうれしく思います」と受賞を喜び「今年4月に正式サービス開始して以来、さまざまな要素がユーザーから好評をいただいているのと同時に、貴重なアドバイスをいただいているからこそより面白いものに仕上げることができた。これからもぜひ楽しんでいただければ幸いです」と呼びかけた。

そのほか大賞は以下の通り

【アプリ】

エンターテイメント部門:LINEマンガ

生活お役立ち部門:Yahoo!カーナビ ナビ、渋滞情報も地図も自動更新

自己改善部門:ファンタスピーク:大人のディズニー英語・英会話アプリ

隠れた名作部門:サウナイキタイ

社会貢献部門:TABETE

優れたAI部門:ユビー

マルチデバイス部門:Spotify: 最新の音楽や人気のポッドキャストが聴けるオーディオストリーミングサービス

タブレット部門:音楽・ライブ配信アプリ AWA

ウェアラブル部門:日本経済新聞 電子版

Chromebook部門:Renta!

【ゲーム】エキサイティング部門:モンスターハンターNowキュート & カジュアル部門:Pokemon Sleepストーリー部門:FINAL FANTASY VII EVER CRISISオンゴーイング部門:モンスターストライクPlay Pass 部門:ミリオン オニオン ホテルマルチデバイス部門:WAR OF THE VISIONS ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス 幻影戦争タブレット部門 :勝利の女神:NIKKEChromebook部門:信長の野望 覇道PC 版 Google Play Games部門:ウマ娘 プリティーダービー