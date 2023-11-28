SNS¤Ç9Ëü²ó¸¡º÷¤µ¤ì¤¿¡ªÍñÉÔ»ÈÍÑ¤Ê¤Î¤Ë¶Ã¤¯¤Û¤ÉÇ»¸ü¤Ê¡Öºá°´¶¥¼¥í¡¦¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¡×
¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤Ë2,400ÉÊ¤òÄ¶¤¨¤ë·ò¹¯Åª¤ÇÉý¹¤¤¥ì¥·¥Ô¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¢ö¢ömaron¢ö¢ö¤µ¤ó¡£¼Â¤Ï20Âå¤Îº¢¤Ë20kg¶á¤¯ÂÎ½Å¤òÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ·ò¹¯¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëÂÎ½Å¤À¤È¤¤¤¦45kg¤ò»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¸½ºß¤â¥¡¼¥×¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤È±ÉÍÜ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¢ö¢ömaron¢ö¢ö¤µ¤ó¤Ë¡Öºá°´¶¥¼¥í¡×¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ë¥Ñ¥¹¥¿¤ÏNG¡ª¡©
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥ÉÎò8Ç¯¡¢ÎÁÍý¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯ºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¢ö¢ömaron¢ö¢ö¤Ç¤¹¡£
´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¥¯¥ê¡¼¥à·Ï¤Î¿©¤ÙÊª¤¬¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤·¤«¤·¥¯¥ê¡¼¥à·Ï¤Î¿©¤ÙÊª¤Ï¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ë¤Ï·É±ó¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¿©¤ÙÊª¡£
ËÜÅö¤Ï¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢Áé¤»¤¿¤¤¤«¤é¥¬¥Þ¥ó¤Î·«¤êÊÖ¤·¡£
¼Â¤Ï»ä¥¯¥ê¡¼¥à·Ï¤Î¿©¤ÙÊª¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤è¤ê20kgÄøÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¿©¤Ù¤ë¤Î¤ò²æËý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ë¤Û¤É¥¤¥é¥¤¥é¤â¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²æËý¤ÎÈ¿Æ°¤Ç²á¿©¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ä¥é¥¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤«¤é¡¢²æËý¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿©¤Ù¤¿¤¤ÎÁÍý¤Î¿©ºà¤ò¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤â¤Î¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æºî¤ì¤Ð¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¥Ø¥ë¥·¡¼¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ë¤Ï·É±ó¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¥Ñ¥¹¥¿¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ì¤ò»È¤¨¤ÐÍñÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¤âÇ»¸ü¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¡ª¡©
Ç»¸ü¤Ç¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¿Íµ¤¤Î¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¥ì¥·¥Ô¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ëºàÎÁ¤ËÍñ¤äÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¥ì¥·¥Ô¤Ï1¿ÍÁ°728kal¤È¹â¥«¥í¥ê¡¼¡£
º£²ó¤ÏºàÎÁ¤ò¤¢¤ë¤â¤Î¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ÆÄã¥«¥í¥ê¡¼¤«¤Ä´ÊÃ±¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¾Ü¤·¤¤ºî¤êÊý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û2¿ÍÊ¬
¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£...200g
¸¨¤´¤·Æ¦Éå...200g
¥Ù¡¼¥³¥ó...2Ëç
ðùÎ³¥³¥ó¥½¥á...¾®¤µ¤¸1
Ê´¥Á¡¼¥º...Âç¤µ¤¸2
µíÆý...Âç¤µ¤¸2
¥Ð¥¿¡¼¤Þ¤¿¤Ï¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó...30g
±ö¥³¥·¥ç¥¦...¾¯¡¹
¥Ñ¥¹¥¿¤Î¤æ¤Ç½Á... Âç¤µ¤¸4
1.¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤Ï»ØÄê»þ´ÖÄÌ¤ê¤æ¤Ç¤Þ¤¹¡£
1Ê¬Ã»¤á¤Ë¤æ¤Ç¤ë¤È¥¢¥ë¥Ç¥ó¥Æ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¡¢¥³¥·¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤æ¤Ç½Á¤Ï¸å¤Ç»È¤¦¤Î¤Ç¡¢Âç¤µ¤¸4ÇÕÊ¬¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
2.¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÍÏ¤«¤·¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤òßÖ¤á¤¿¤éµíÆý¤È¥³¥ó¥½¥á¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Ð¥¿¡¼¤ÎÎÌ¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Ç²Ã¸º¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤ª¹¥¤¤ÊÌý¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï¥Ð¥¿¡¼¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¡Ë
3.¡¡²Ð¤ò»ß¤á¤ÆÆ¦Éå¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¼Â¤ÏÍñ¤äÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¤Ï²Ð¤¬Æþ¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈÍñ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÁÍý½é¿´¼Ô¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¡£
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤ÏÍñÉÔ»ÈÍÑ¤Ê¤Î¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Ë¤¯¤¯½é¿´¼Ô¤Î¤«¤¿¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Æ¦Éå¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Û¤°¤·¤¿¤é¡¢Ê´¥Á¡¼¥º¤ò²Ã¤¨¤Æ¤è¤¯º®¤¼¤Þ¤¹¡£
4.ºî¤êÊý1¤Î¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤È¤½¤Î¤æ¤Ç½Á¤òÂç¤µ¤¸4²Ã¤¨¤Æ¼å²Ð¤Ç²ÃÇ®¤·¤Ê¤¬¤éÆ¦Éå¥¯¥ê¡¼¥à¤òÁ´ÂÎ¤ËÍí¤á¤Æ±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤Æ´ï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¡£
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È>
Æ¦Éå¤ÏÌÚÌÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Î³Î³¤Î¿©´¶¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ¦Éå¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤ò²Ã¤¨¤Æ¤«¤é¤Ï¤¢¤Þ¤ê²Ð¤ò¤¤¤ì¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ã¤È²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÃÇ®¤·¤¹¤®¤ë¤È¥¯¥ê¡¼¥à´¶¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÆ¦Éå¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥éÉ÷¥Ñ¥¹¥¿
by ¢ö¢ömaron¢ö¢ö
♡ÏÃÂêÆþ¤ê¡õ¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¥Ë¥å¡¼¥¹·ÇºÜ¥ì¥·¥Ô♡
¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤ªÆ¦Éå¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥Ñ¥¹¥¿
¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ë¤â♡
¡ã¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¡ä
Í®»Ò¸ÕÜ¥Æþ¤ê
¤ªÆ¦Éå¥¯¥ê¡¼¥à¤ËÍ®»Ò¸ÕÜ¥¤ò¾®¤µ¤¸1/2¡Á¡Ê¤ª¹¥¤ß¤Ç²Ã¸º¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£
Í®»Ò¸ÕÜ¥¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¤ï¤µ¤Ó¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡Ë
¤Û¤¦¤ì¤óÁðÆþ¤ê
¤ªÆ¦Éå¥¯¥ê¡¼¥à¼Ñ¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ò1³ô²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£
ºÌ¤ê¤â±ÉÍÜ²Á¤â¥¢¥Ã¥×¡£ÎäÅà¿©ÉÊ¤ò»È¤¨¤Ð¥é¥¯¥Á¥ó¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤ªÆ¦Éå¤Çºî¤Ã¤¿¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¤Ï¤Ê¤ó¤È394kal¡£
¼Â¤Ï¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤Ï¿©¸å¤Î·ìÅüÃÍ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÂ¬Äê¤·¤¿GIÃÍ¤¬Æ±¤¸Ãº¿å²½Êª¤Ç¤¢¤ëÇòÊÆ¤ä¥Ñ¥ó¡¦¤¦¤É¤ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤âÄã¤¯¡¢·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤¬´Ë¤ä¤«¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸þ¤¤Î¿©ºà¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´Î³Ê´Æþ¤ê¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤òÁª¤Ù¤Ð¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤¹¤®¤Ë¤ÏÃí°Õ¤Ç¤¹¤¬¡¢1¿©Ê¬¤ÎÅ¬ÎÌ¤ò¼é¤ì¤Ð¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ç¤âºá°´¶¤Ê¤¯Ç»¸ü¤Ê¥Ñ¥¹¥¿¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
À§Èó¡¢¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»²¹ÍÊ¸¸¥¡Û
ÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡¡2020Ç¯ÅÙÈÇ¡ÊÈ¬Äû¡Ë
¥«¥í¥ê¡¼Slism
¢¨¥«¥í¥ê¡¼·×»»¤Ï»²¹ÍÊ¸¸¥¤ò¸µ¤ËÆÈ¼«¤Î·×»»¤Ç»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ö¢ömaron¢ö¢ö¤µ¤ó¤Î¾Ü¤·¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
Æþ±¡À£Á°¤«¤é-20kg¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡ª¢ö¢ömaron¢ö¢ö¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÈ¾À¸µ
¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤ËÌó2,400ÉÊ¤òÄ¶¤¨¤ë·ò¹¯Åª¤ÇÉý¹¤¤¥ì¥·¥Ô¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¢ö¢ömaron¢ö¢ö¤µ¤ó¡£¼Â¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¡¢¼Ò²ñ¿Í»þÂå¤Ë20Ô¶á¤¯ÂÎ½Å¤òÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥¿...
¢ö¢ömaron¢ö¢ö¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£±ÉÍÜ»Î¡¦¥Õ¡¼¥É¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Ñ¥ó¤ÈÀ½²Û¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë»¤·¤¤Êý¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯ºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¤Ç¤¤ë¤À¤±¼êºî¤ê¤Î¤ª¤ä¤Ä¤òºî¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¥ì¥·¥Ô¤ò¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤ËÅê¹Æ¤·»Ï¤á¤Æ7Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö30Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤ëÉÔ»×µÄ¥Ñ¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤âºî¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¥ì¥·¥Ô¤¬¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¢ö¢ömaron¢ö¢ö¤Î¥¥Ã¥Á¥ó♡COOKPAD¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼♡
»ñ³Ê▷±ÉÍÜ»Î¡¦¥Õ¡¼¥É¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È.¥Ñ¥ó¤ÈÀ½²Û¤ÎÇ§Äê¹Ö»Õ»ñ³Ê
ÃË¤Î»Ò2¿Í¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÈþÌ£¤·¤¯ºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹♡
Ins...
¡Úinstagram¤Ï¤³¤Á¤é¡Ûmaron.kitchen