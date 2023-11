アメリカから韓国へ向かう旅客機内で、何度も非常用ドアを開けようとした乗客の女が逮捕された。韓国の航空会社で非常用ドアに関する乗客の危険行為は今年で3件目になるという。韓国の英字紙『Korea JoongAng Daily』などが伝えている。

韓国、仁川広域市中区で現地時間23日、仁川国際空港に着陸した大韓航空機の乗客の女(26)が警察によって身柄を拘束された。女は前日の午前2時に米ニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港を出発した同機に乗っており、離陸から10時間後に不穏な行動を見せたという。

女は非常用ドアに近づくと、ドアを何度も開けようとしたそうで、その行動に気づいた客室乗務員が女を取り押さえ、着陸後は警察に身柄を引き渡した。警察は女を任意同行して簡易薬物検査を行ったところ、違法薬物の陽性反応が出たため女を逮捕した。

その後の調べによると、女はニューヨークに半年以上滞在したのち韓国に入国したことが分かっており、これまで精神科での治療歴などもなかったという。韓国メディア『中央日報』によれば、女は多くの乗客を危険に晒そうとしたにもかかわらず、24日に警察の拘束令状が裁判所によって棄却されたため、収監を免れたそうだ。

令状が棄却された理由は、韓国国内に定住する住居があり、家族から入院治療させるという嘆願があったことなどから女が逃亡する心配はないと判断したとのことだ。また、韓国の英字紙『Korea JoongAng Daily』では、韓国の航空会社の旅客機で非常用ドアに関する乗客の危険行為は今年に入ってから今回で3件目であることを報じている。

1件目は5月26日、済州国際空港を出発した韓国大手航空会社・アシアナ航空の旅客機が大邱国際空港に到着する直前、32歳の男が非常用ドアを無理矢理開けたため、同機はドアが開いた状態で着陸していた。2件目は翌6月、フィリピンのセブ島から仁川国際空港へ向かっている韓国格安航空会社・チェジュ航空の旅客機で、19歳の男が非常用ドアを開けようとしたという。

