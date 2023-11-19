Çã¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¥°¥Ã¥º5Áª
4MEEEÊÔ½¸Éô¤¬¼ÂºÝ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×♡º£²ó¤Ï¡¢¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤Ê¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¢ö
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¥°¥Ã¥º¤ª¤¹¤¹¤á¡¶´¤àÆé¤Õ¤¿¥¹¥¿¥ó¥É
ÎÁÍýÃæ¡¢Æé¤Î¤Õ¤¿¤ÎÃÖ¤¾ì¤Ëº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡Ö¶´¤àÆé¤Õ¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Ï¡¢¼«Î©¤·¤Ê¤¤Æé¤Î¤Õ¤¿¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤±¤ëÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡£
Ä¾·Â18cm¡Á30cm¡¢½Å¤µ700g¤Þ¤Ç¤ÎÆé¤Õ¤¿¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¢ö
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¡¢¥³¥¹¥Ñ¤âºÇ¶¯¤Ç¤¹¡ª
¢¡¶´¤àÆé¤Õ¤¿¥¹¥¿¥ó¥É
Äê²Á¡§110±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¥°¥Ã¥º¤ª¤¹¤¹¤á¢2WAY¥é¥ó¥¿¥ó
DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡Ö2WAY¥é¥ó¥¿¥ó¡×¤Ï¡¢²ûÃæÅÅÅô¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»È¤¨¤ë²ÈÅÅ¡£
ÌÀ¤ë¤µ¤¬°ã¤¦COB¤ÈLED¡¢2¤Ä¤Î¥é¥¤¥È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë2WAY¤Ê¤Î¤Ç¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤Ç¤¹♡
Ã±»°´¥ÅÅÃÓ3ËÜ¤Ç»È¤¨¤Æ¡¢Ï¢Â³ÅÀÅô»þ´Ö¤Ï¤Ê¤ó¤È10»þ´Ö°Ê¾å¡ª
ºÒ³²»þ¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
¢¡2WAY¥é¥ó¥¿¥ó
Äê²Á¡§110±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¥°¥Ã¥º¤ª¤¹¤¹¤á£¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥°
DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡Ö¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢SNS¤ÇÂç¿Íµ¤¤ÎÄ´Íý¥°¥Ã¥º♡
¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¿©¥Ñ¥ó¤äÎäÅà¿©ÉÊ¤¬¥°¥Ã¤ÈÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤½¤¦¡£
¤·¤«¤â¡¢¥Ñ¥ó¤¯¤º¤¬¥È¡¼¥¹¥¿¡¼Æâ¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁÝ½ü¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ìÀÐÆóÄ»¡Ä¡Ä¡ª
¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¢¡¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥°
Äê²Á¡§110±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¥°¥Ã¥º¤ª¤¹¤¹¤á¤Î©¤Ä¥Ð¥¿¡¼¥Ê¥¤¥Õ
»ÈÍÑÃæ¤ÎÃÖ¤¾ì½ê¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¡¢¥Ð¥¿¡¼¥Ê¥¤¥Õ¡£
DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡ÖÎ©¤Ä¥Ð¥¿¡¼¥Ê¥¤¥Õ¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¤è♡
Î©¤Æ¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤ë¤¦¤¨¡¢ÅÝ¤ì¤Ë¤¯¤¯°ÂÄê´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¡ý
¥·¥ó¥×¥ë¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤Ç¤¹¢ö
¢¡Î©¤Ä¥Ð¥¿¡¼¥Ê¥¤¥Õ
Äê²Á¡§110±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¥°¥Ã¥º¤ª¤¹¤¹¤á¥¥·¥ê¥³¡¼¥ó³¸(Ä¾·ÂÌó10cmËøÍÑ)
DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡Ö¥·¥ê¥³¡¼¥ó³¸(Ä¾·ÂÌó10cmËøÍÑ)¡×¤Ï¡¢ÎÁÍý¤ÎÊÝÂ¸¤ä²¹¤áÄ¾¤·¤ËÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥·¥ê¥³¡¼¥ó³¸¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢10.6¡ß12.5¡ß1.5cm¡£
¿¿¤óÃæ¤Ë¼è¤Ã¼êÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¾·ÂÌó10cm¤Þ¤Ç¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö
·«¤êÊÖ¤·Àö¤Ã¤Æ»È¤¨¤ë¡¢´Ä¶¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡£
¢¡¥·¥ê¥³¡¼¥ó³¸(Ä¾·ÂÌó10cmËøÍÑ)
Äê²Á¡§110±ß(ÀÇ¹þ)