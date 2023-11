イギリスのある駅の改札で、通勤客を待ち望む1匹の猫が話題を呼んでいる。改札機の上に座り込み、そこを通る人から撫でてもらうのを待っているのだ。人との触れ合いが大好きな猫は、記念撮影にも快く応じており、専用のFacebookグループやInstagramアカウントができるほどの“有名猫”となっている。動物専門ニュースサイト『The Dodo』などが伝えた。

人気の猫は、ナターシャ・アンブラーさん(Natasha Ambler)の飼い猫“ナラ(Nala、4)”だ。ナラは英ハートフォードシャー州スティーブニッジにあるスティーブニッジ駅(Stevenage railway station)を、朝と夕方を中心に訪れるという。

駅で過ごすナラの様子を捉えた動画には、改札機の上に狭いスペースを見つけ、器用に座り込むナラの姿が映っている。人がいない時は毛繕いなどをしながら、構ってくれる人が現れるのをじっと待っている。そしてナラの姿を見つけた人は、笑顔でナラの頭や背中を撫でていく。改札を通るついでにそっとナラを触る人、改札を通らずにナラのそばでじっくり撫でる人など様々だが、撫でてもらっているナラは満足そうな表情をしている。ナラは逃げることなく改札機の上に座り続けており、中にはナラと一緒に記念撮影をしている人もいた。

ナターシャさんによると、ナラは人に構ってもらうのが大好きで、「ナラは通勤客が来る時間帯を知っているので、朝と夕方を狙って駅に向かいます」と明かしている。

ナターシャさんはスティーブニッジ駅の近くに住んでおり、ナラはいつもそこから駅に通っている。ナラはもともと外へ出かけるのが大好きだったため、首輪にはGPSを付け、いつでもナラの居場所を確認できるようにしているそうだ。「ナラはスティーブニッジ駅をよく訪れていますが、映画館で一晩を過ごしたこともあり、友人に連れて帰ってもらったこともありましたね」と、ナターシャさんはナラの冒険を振り返る。

そんなナラのことを「迷子になっているのでは?」と心配する人も多数いるようで、首輪のタグに書かれたナターシャさんの電話番号に、一日で20件も確認の電話がかかってきたそうだ。こうしたことから、ナターシャさんは「迷子ではありません」という2つ目のタグを首輪に付けることになった。

“冒険”好きなナラについて「いつか帰ってこなくなってしまうのでは」と心配してしまうが、ナターシャさんは「まったく心配していないですよ。ナラはみんなから愛されているし、ナラも自分がしていることに満足しているみたいです。いつか電車に乗ってしまわないようにだけ祈りたいですね」と語っている。

ナターシャさんはナラの人気ぶりに気付き、Facebookで専用グループを作成した。そのグループには、ナラの写真やナラとのツーショットが多数投稿されている。スティーブニッジ駅の駅員は、「ナラは人々の間にある壁を取り払い、乗客たちのコミュニティを作ってくれました」と話している。

ナラは改札だけでなく、駅構内にあるカフェなどのお店に顔を出したり、券売機の上やフリーペーパーの上で寛いでいることもあるという。ショーン・スミス駅長(Shaun Smith)は、「ナラは人々に笑顔をもたらし、駅員やスタッフに明るい会話を生み出してくれます。駅員や駅のテナントが地域コミュニティの一員であると感じられるように支援することは、誰にとってもやりがいのあることですよ」とコメントしている。

なおテックインサイト編集部ではナターシャさんに、スティーブニッジ駅でのナラの行動をどのように発見したのか、そして駅や映画館以外にもナラが“冒険”したエピソードなどをうかがうために取材を申し入れている。

ちなみに2021年7月には英ウェスト・ミッドランズの駅で、国外へ引っ越す飼い主から駅員が猫を引き取り、その猫が“ネズミ捕り社員”として活躍し、話題を呼んでいた。

画像は『Nala 2023年10月26日付Instagram「This mornings photos」、2023年10月19日付Instagram、2023年11月8日付Instagram「Great photos from yesterday」』『George, The Station Cat 2021年3月8日付Instagram「Oh hello, was that the fridge I heard opening?」』『Tanja 2023年9月23日付TikTok「#Кошка #Mačka #Cat」』『East Bay Hardware 2022年4月6日付X「@eastbayhardware we carry gas and battery operated @STIHLUSA products and accessories.」』『New York Post 2020年10月30日付「London cathedral holds funeral service for beloved resident cat」(Bridget Davey/SWNS.COM)』『Bristol Post 2022年5月6日付「Tributes for social media star Molly, the Tesco cat tragically killed in a car accident」(Image: Fiona(Yate))』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)