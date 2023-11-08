£Í£Ì£Â¡¡»³ËÜÍ³¿¤Î¿·Å·ÃÏ¤ÏÅìÀ¾¤ÎÌ¾Ìç£²µåÃÄ¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¡ª¥ä¥ó¥¡¼¥¹£Ö£Ó¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£¸Ç¯£³£°£°²¯±ßÄ¶¤Î¾ò·ï¤Ç²Ð²Ö
¡Ú¥¹¥³¥Ã¥Ä¥Ç¡¼¥ë¡ÊÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¡Ë£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¡á»³ÅÄ·ëµ°¡¢Ã°±©À¯Á±ÄÌ¿®°÷¡¢ÃÝßÀ¹¾Íø»ÒÄÌ¿®°÷¡Û¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ£²£·ÅÙ¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È£²£°£²£°Ç¯ÇÆ¼Ô¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Î¾µåÃÄ¤Ï£¸Ç¯·ÀÌó¤ÇÁí³Û£²²¯¥É¥ë¡ÊÌó£³£°£°²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¾ò·ï¤òÄó¼¨¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤ÎµåÃÄ´´Éô¤äÂåÍý¿Í¤é¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡Ê£Ç£Í¡Ë²ñµÄ¤ÏÅöÃÏ¤Ç£·Æü¡ÊÆ±£¸Æü¡Ë¤Ë³«Ëë¡£ÁèÃ¥Àï¤Î²Ð¤Ö¤¿¤¬ÀÚ¤é¤ì¤ë¡£
À¤³¦°ì£²£·ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥Ö¥ë¡¼¤«¡Ý¡£ÅÁÅý¡¢ÅÔ»Ô¤Îµ¬ÌÏ¤ÇÁ´ÊÆ¥È¥Ã¥×¤òÁè¤¦£²µåÃÄ¤¬¡¢ÆüËÜµå³¦¤Î¥¨¡¼¥¹³ÍÆÀ¤ØËÜµ¤¥â¡¼¥É¤À¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¬ÍÆÇ§¤µ¤ì¤¿»³ËÜ¤Î°ÜÀÒÀè¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£¿Íµ¤¤È¼ÂÎÏ¡¢Á´£³£°µåÃÄ¤Î¤¦¤Á¸Þ»Ø¤ËÆþ¤ëËÉÙ¤Ê»ñ¶âÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢³ÍÆÀ¶¥Áè¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ä·³¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤ÎµåÃÄ´´Éô¤äÂåÍý¿Í¤é¤¬½¸·ë¤¹¤ë£Ç£Í²ñµÄ¤Î³«Ëë¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó£Ç£Í¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥¹¥³¥Ã¥Ä¥Ç¡¼¥ë¤Î²ñ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Öº£²ó¤Ï£±£±¿Í¤¯¤é¤¤¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢£Æ£Á»Ô¾ì¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ÈÊÂ¤ÓÌÜ¶Ì¸õÊä¤È¤µ¤ì¤ë»³ËÜ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿ºîÀï²ñµÄ¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤¦¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤Ï¤°¤é¤«¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥ä·³Ã´Åöµ¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤¬Íè¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤Ê¤³¤È¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Æ±£Ç£Í¤Ï£¹·î¤Ë£²Çñ£´Æü¤Î¶¯¹Ô·³¤ÇÍèÆü¤·¡¢Æ±£¹Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ç»³ËÜ¤Î¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤ÎºÇÁ°Îó¤ÇÌÜ·â¤·¤¿¡££·Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿Åì³¤´ß¤ÎÌ¾Ìç¤ÏÅêÂÇ¤ÎÊä¶¯¤¬µÞÌ³¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï»³ËÜ¤Î³ÍÆÀ¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
»³ËÜ¤ÈÂåÍý¿Í·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ï¥Ã¥µ¡¼¥Þ¥ó¼Ò¤Î¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¦¥ë¥Õ»á¡Ê£µ£³¡Ë¤â¸½ÃÏÆþ¤ê¡£ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë¡Ö»ä¤«¤é¤Ï¤Þ¤ÀÀµ¼°¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È¡Ê°ÜÀÒ¤ò¡Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂº½Å¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£ÂåÍý¿Í¤¬ÀßÄê¤¹¤ë¾ò·ïÌÌ¤Ï£¸Ç¯·ÀÌó¤ÇÁí³Û£²²¯¥É¥ë¡ÊÌó£³£°£°²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëµ¬ÌÏ¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ê¡¢£·¡Ý£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¸¡Ý£±£°Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î²ñµÄ´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¥ä·³Â¦¤È¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¥ä·³¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÀ¾³¤´ß¤Î¥É·³¤ÏÀèÈ¯ÉÔÂ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Åê¼ê£´´§¡õÂôÂ¼¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»³ËÜ¤òÊä¶¯¤Î½ÅÍ×¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡££¹·î¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¡Ê£´£¶¡Ë¤¬»ë»¡¤Î¤¿¤áÍèÆü¡£»³ËÜ¤¬Îý½¬Ãæ¤Ë¸«¤»¤¿£¹£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î±óÅê¥·¡¼¥ó¤òµó¤²¡Ö·Ú¡¹¤ÈÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£»×¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³Ú¤Ë¡£¤·¤«¤â¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁê¼êÁª¼ê¤Ï¤Î¤±È¿¤ê¤Ê¤¬¤éÊá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¥É·³¤Ï²áµî£±£±Ç¯¤Ç£±£°ÅÙ¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¤³¦°ì¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿£²£°£²£°Ç¯¤Î¤ß¡£ÇÆ¸¢Ã¥²ó¤ØÂçÃ«¡¢»³ËÜ¤Î¥À¥Ö¥ë³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀµ¼°¸ø¼¨¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Î¾·³¤¬Äó¼¨¤¹¤ëÇ¯Êð¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸½¾õ¤Ç¤ÏÉÔÌÀ¡£¸½ÃÏÊóÆ»¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¥á¥Ã¥Ä¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¢¥«¥Ö¥¹¤â°ÜÀÒÀè¤Î¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅìÀ¾¤ÎàÌ¾Ìç¥Ä¡¼¥È¥Ã¥×á¤¬»³ËÜÁèÃ¥Àï¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à
³¤³°£Æ£Á¸¢¤Î¼èÆÀÁ°¤ËÂç¥ê¡¼¥°¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¡£¸½ºß¤Ï°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÆþ»¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ÍÆÀ´õË¾¤ÎÁ´µåÃÄ¤È¼«Í³¤Ë¸ò¾Ä¤¬¤Ç¤¤ë¡£Âç¥ê¡¼¥°Â¦¤Ë¿½ÀÁ¤·¡¢ÊÆ£³£°µåÃÄ¤ËÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿ÍâÆü¤«¤é£´£µÆü´Ö¤Î¸ò¾Ä¤¬²ÄÇ½¡£·ÀÌó¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤ÏÆüËÜ¤Î½êÂ°µåÃÄ¤Ë·ÀÌóÁí³Û£²£µ£°£°Ëü¥É¥ë¤Þ¤Ç¤Î£²£°¡ó¤Ê¤É¾ùÅÏ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¡£º£Ç¯¤Î¿½ÀÁ¼êÂ³¤´ü´Ö¤Ï£±Æü¡½£±£²·î£±£µÆü¡£