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Not a Bot
https://help.twitter.com/en/using-x/not-a-bot
X will begin charging new users $1 a year | Fortune
https://fortune.com/2023/10/17/twitter-x-charging-new-users-1-dollar-year-to-tweet/
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Starting today, we're testing a new program (Not A Bot) in New Zealand and the Philippines. New, unverified accounts will be required to sign up for a $1 annual subscription to be able to post & interact with other posts. Within this test, existing users are not affected.
This¡Ä— Support (@Support) October 17, 2023
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