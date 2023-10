このほどアメリカに住む女性が、自ら育てた大きなスイカをSNSで披露した。ところが半分に切って中身を見た女性は、数秒間身動きができないほどショックを受けていた。彼女がスイカだと思っていたものは、なんとカボチャだったのだ。米ニュースメディア『The Daily Dot』などが報じている。

【この記事の他の写真を見る】

米ミズーリ州カンザスシティ在住のケイティー・ゾーンズさん(Katie Zornes)は、2015年に農場を購入し、夫と2人で野菜を植え、ヤギや鶏を飼育しながら自然環境に配慮したサステナブルな暮らしを送っている。そんなケイティーさんが今月3日、TikTokに動画を投稿したところ、多くの人を笑顔にした。

動画は、ケイティーさんが夫とともに手塩にかけて育てたスイカを切って披露するというものだった。スイカはバスケットボールをひと回りも大きくした立派なサイズで、彼女は「今シーズン育てた初めてのスイカなの。この瞬間をみんなで分かち合いたいと思って」と言いながら、ナイフでスイカを半分に切っている。

ケイティーさんは「美味しいかな? 美味しくないかな? でもきっと美味しいかも」と、ワクワクしながら切ったスイカの中身を確認した。しかしその直後、彼女はまるで動画が一時停止したかのように5秒ほど身動きせず、スイカの中身を見つめていた。ケイティーさんがお披露目したのは、スイカではなかったのだ。

完全にスイカだと信じ込んでいたケイティーさんは、「私が見ているものはいったい何?」と呟いている。最初はスイカにカボチャの花粉が受粉したものかと思ったが、彼女はスイカとカボチャが他家受粉することは不可能だと知っていたため、ますます混乱したようだ。

そしてケイティーさんは、味見すると「カボチャの味がする。そうね、甘いカボチャって感じだわ」と言い、カボチャだと認めた。どうやらケイティーさんがスイカだと信じ込んでいたものは、ハロウィンの装飾としてよく使われる「コネチカット・フィールド・パンプキン」というオレンジ色のカボチャだったようだ。

ケイティーさんはこのカボチャを植えたことをすっかり忘れていて、熟れてオレンジ色になる前のまだ緑色のカボチャを見てスイカだと思い込み、収穫してしまったのだ。そんなケイティーさんのそそっかしいミスは多くの人に笑いをもたらしたようで、動画にはこのような声が寄せられている。

「長い時間、あなたの顔が固まっていたので、動画が一時停止したかと思ったわ。」

「あなたの表情が本当に笑える。この瞬間を撮影した動画は、今日の私をハッピーにしてくれたわ。」

「私も同じことをしそうになったの。でも『カボチャかも』って気づいて、案の定熟れてオレンジ色になったわ。でも本当にどっちか分からなかった。」

ケイティーさんは、動画のキャプションに「スイカを皆さんと分かち合うのが楽しみだったの。庭で採れた自家製スイカに勝るものはないから。でもこんな“スイカ”は二度とお目にかかれないでしょう。少なくともウチではね(笑)」と綴っており、自身は大きなショックを受けたものの、多くの人を笑顔にできたことに満足しているようだ。

なお、テックインサイト編集部ではケイティーさんに、スイカとカボチャを間違えることがあると思っていたか、これまでにも自ら栽培してユニークなエピソードがあったか、また報道の反響などをうかがうために取材を申し入れている。

勘違いによる失敗はSNSユーザーを大いに楽しませてくれるが、今年4月にはカナダで保育園に通う息子の水筒に“大麻”のシールが貼ってあることに気付いた母親が、水筒を逆さまにした途端にそれが緑色の“トンボ”と判明して、自ら大笑いしていた。

画像は『Katie Zornes 2023年10月3日付TikTok「I was so excited to share my watermelon with you.」』『thebusiesttoddler 2023年4月27日付TikTok「#oops」』『Jett Wade 2023年3月4日付TikTok「#marriedlife#bmarriedlife」』『The Sun 2021年2月23日付「WORM WITH EMBARRASSMENT Mum mortified after ‘brain-eating worm’ in her eight-year-old son’s ear turned out to be sticky tape」(Credit: Kennedy News and Media)』『Deux Aubrey 2020年11月5日付Facebook「Two weeks ago my wedding dress came in.」』『BBC 2023年7月7日付「Essex police search for screaming woman finds pet parrot」(STEVE WOOD)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)