マクドナルドの人気ホットスイーツ「三角チョコパイ」から、クリーミーなミルクにまろやかなキャラメルをあわせた「三角チョコパイ ザクザクミルクキャラメル」が登場!

また、2023年から「三角チョコパイ 黒」がリニューアルして提供されます☆

マクドナルド「三角チョコパイ ザクザクミルクキャラメル」

販売期間:2023年10月11日(水)〜

提供時間:全営業時間帯 ※どの時間帯でも購入できます

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドの「三角チョコパイ」は、2007年に登場したの秋冬の定番人気ホットスイーツ。

何層にも重ねたサクサクとした食感の三角パイに、とろ〜りあたたかいクリームのハーモニーが多くのファンに愛されています。

そんな不動の人気を誇る「三角チョコパイ 黒」が、2023年10月11日(水)からリニューアルして登場!

ココアバターの量を増量し、より濃厚で深いチョコレートの風味と味わいが楽しめます。

さらに、2023年はクリームのザクザク食感が楽しい「三角チョコパイ ザクザクミルクキャラメル」も販売されます。

ホワイトチョコクリームに、まろやかな甘みのキャラメルを合せた、クリーミーな逸品です。

また「三角チョコパイ」の定番ともいえる毎年かわいらしい動物をあしらったパッケージには、ネコが登場。

「三角チョコパイ 黒」「三角チョコパイ ザクザクミルクキャラメル」ともに、数量限定パッケージで提供されます。

三角チョコパイ 黒

価格:160円(税込)〜

販売期間:2023年10月11日(水)〜2024年1月上旬予定

秋冬の定番スイーツ「三角チョコパイ 黒」が販売開始から16年目の2023年、チョコクリームが初リニューアル!

新しくなったチョコクリームでは、ココアバターの量がこれまでよりも増量され、よりチョコレートの濃厚な風味と味わいを感じられます。

何層にも重ねたサクサクした食感のパイ生地と、より濃厚になったチョコクリーム、そしてクリームに入ったアーモンドの食感のハーモニーを楽しめるスイーツです☆

三角チョコパイ ザクザクミルクキャラメル

価格:180円(税込)〜

販売期間:2023年10月11日(水)〜11月上旬予定

ホワイトチョコクリームに、まろやかな甘みのキャラメルを合せた「三角チョコパイ ザクザクミルクキャラメル」

クリーミーなミルクの絶妙なバランスが口の中に広がる一品です。

何層にも重ねたサクサクのパイ生地と、風味豊かなクリームのハーモニーが一度に味わえるのが特徴。

さらにクリームにはザクザク食感のコーンクラッシュが入っています。

これからの肌寒い季節にぴったりな期間限定の新作ホットスイーツです☆

ホワイトチョコクリームに、まろやかなキャラメルをあわせたホットスイーツ。

マクドナルドの「三角チョコパイ ザクザクミルクキャラメル」は、2023年10月11日(水)から期間限定で販売です☆

※一部店舗およびデリバリーでは販売価格が異なります

