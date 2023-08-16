Å¨¤Ï°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡ÄµÁ¼Â²È¤Ç¡ÖµÁÊì¤è¤ê¤â²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¿ÍÊª¡×¤È¤Ï¡©
À¤¤ÎÃæ¤Ï²ÆµÙ¤ß¡¢µ¢¾Ê¥·¡¼¥º¥ó¿¿¤ÃÀ¹¤ê¡£¼Â²È¤äµÁ¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Êµ¢¾Ê¤¬¥æ¥¦¥¦¥Ä¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤Þ¤¿¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
ÆÃ¤Ë¡ÖµÁ¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢µ¤¾è¤ê¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦´ûº§½÷À¤Ï·ë¹½¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤è¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡ÖµÁ¼Â²È¤ÇµÁÊì¤è¤ê¤â²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¿ÍÊª¡×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢µÁÄï¤Î²Ç¤Ë²ñ¤¦¤Î¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Å¨ÂÐ»ë¤·¤Æ¤¯¤ëµÁÄï¤Î²Ç
¡Ö¤ß¤ó¤ÊµÁÊì¤ÈÃç¤¬°¤¤¤È¤«²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤Î¾ì¹ç¤ÏµÁÄï¤Î²Ç¤¬°ìÈÖÌñ²ð¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£»ä¤¬µÁÄï¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌµ¸À¤ÇâË¤ß¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢µÁÊì¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ø¤½¤ì¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡Ø¿©´ï¤³¤³¤ËÃÖ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¡¢¤¢¤ì¤³¤ì»Ø¼¨¤·¤Æ¤¯¤ë¤·¡£»ä¤Ë¤Ê¤Ë¤«º¨¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢Å¨ÂÐ»ë¤·¤ÆÂÐ¹³¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡×¡Ê35ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¢¦ Æ±¤¸½÷¤Ç¤¢¤ê²Ç¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡©