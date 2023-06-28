¥×¥ê¥´¥¸¥ó»á¥Ù¥é¥ë¡¼¥·Æþ¤ê¤Ç¥ï¥°¥Í¥ë8000¿Í¤ÈºÆ¹çÎ®¤Ø¡¡º£ÅÙ¤Ï³ËÉðÁõ¤Î²ÄÇ½À
¡¡¥í¥·¥¢¤ÇÉðÁõÈ¿Íð¤òµ¯¤³¤·¤¿Ì±´Ö·³»ö²ñ¼Ò¥ï¥°¥Í¥ë¤ÎÁÏÀß¼Ô¥×¥ê¥´¥¸¥ó»á¤¬¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ËÅþÃå¤·¤¿¤È¡¢Æ±¹ñ¤Î¥ë¥«¥·¥§¥ó¥³ÂçÅýÎÎ¤¬Ç§¤á¤¿¡£Æ±¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£º£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡¢¥Ù¥é¥ë¡¼¥·ÎÎÆâ¤Ç·úÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ï¥°¥Í¥ëÍÃÊ¼ÃÄ£¸£°£°£°¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥¥ã¥ó¥×¡£¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¡¢³ËÊ¼´ï¤¬ÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·³»ö´ðÃÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¥ë¥«¥·¥§¥ó¥³ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¥ï¥°¥Í¥ë¤«¤éÀïÁè·Ð¸³¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éà¹çÎ®á¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¡¢£Î£Á£Ô£Ï½ô¹ñ¤Ï·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ê¥´¥¸¥ó»á¤Ï£²£´Æü¤ËÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¤Ç¼óÅÔ¥â¥¹¥¯¥ï¤Ø¤Î¿Ê·³Ää»ß¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢°ì»þÀ©°µ¤·¤¿ÆîÉô¥í¥¹¥È¥Õ¥Ê¥É¥Ì¡¼¤Î·³´É¶è»ÊÎáÉô¤«¤éÅ±¼ý¤¹¤ë»Ñ¤Î±ÇÁü¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡££²£¶Æü¤ËÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¤Ë²»À¼¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¥í¥·¥¢Ê¼¤ÎÎ®·ì¤ò¤µ¤±¤ë¤¿¤á¡×¤Ë¼óÅÔ¥â¥¹¥¯¥ï¤Ø¤Î¿Ê·³¤ò¤ä¤á¡¢¡Ö¥í¥·¥¢»ØÆ³Éô¤òÅ¾Ê¤¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¿Ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥ê¥´¥¸¥ó»á¤¬¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Ë»ö¼Â¾åË´Ì¿¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Ç³èÆ°¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥°¥Í¥ë¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥í¥·¥¢¤ÎÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ó¥ç¡¼¥ë¥¹¥È¥«¡×¤Ï£²£¶Æü¡¢¡Ö¥Ù¥é¥ë¡¼¥·ÎÎÅÚÆâ¤Ç¥ï¥°¥Í¥ëÍÃÊ¼ÃÄ¤Î¤¿¤á¤Î£¸£°£°£°¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤¬·úÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬£²£¶Æü¤Ë¥ï¥°¥Í¥ë¤ÎÍÃÊ¼¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¤È·ÀÌó¤¹¤ë¡×¡ÖÂàÌò¤¹¤ë¡×¡Ö¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ËÅÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñ¶¤«¤éÌó£²£°£°¥¥íÎ¥¤ì¤¿¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Î¥¢¥·¥Ý¥ô¥£¡¼¥Á»Ô¶á¹Ù¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤¬Àß±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö³ËÊ¼´ï¤òÈ÷¤¨¤¿·³»ö´ðÃÏ¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡££¸£°£°£°¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥ï¥°¥Í¥ëÊ¼¤¬³ËÊ¼´ï¤òÈ÷¤¨¤¿·³»ö´ðÃÏ¶á¤¯¤òµòÅÀ¤Ë¤¹¤ë¤È¤Ï¤¿¤À¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ê¤¼¥½Ï¢²òÂÎ¸å¤Î£±£¹£¹£´Ç¯¤Ë³ËÊ¼´ï¤òÊü´þ¤·¤¿¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Ë³Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬º£Ç¯£³·î¡¢¥Ù¥é¥ë¡¼¥·ÎÎÆâ¤Ø¤ÎÀï½Ñ³ËÇÛÈ÷·×²è¤òÈ¯É½¡££µ·î¤Ë¥í¥·¥¢¤È¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Ï³ËÇÛÈ÷¤òÀµ¼°·èÄê¤¹¤ë¶¨Äê¤ËÄ´°õ¡££¶·î£±£³Æü¤Ë¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Î¥ë¥«¥·¥§¥ó¥³ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö¥í¥·¥¢¤«¤é¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÈÇúÃÆ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Åö½é¤ÎÍ½Äê¤è¤ê¤«¤Ê¤êÁá¤á¤Î³Ë¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤¬µ¯¤¡¢¥×¥ê¥´¥¸¥ó»á¤¬¥Ù¥é¥ë¡¼¥·Æþ¤ê¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥í¥·¥¢»ö¾ðÄÌ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤³¦ºÇÂç¤Î³ËÊÝÍ¹ñ¥í¥·¥¢¤Ç¡¢¥×¥ê¥´¥¸¥ó¤¬¸¢ÎÏ¤ò¾¸°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬£Î£Á£Ô£Ï½ô¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆàºÇ°¤Î°Ì´á¤Ç¤·¤¿¡£¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÎÊý¤¬¹ñºÝÅª¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼Ì¤¿ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç°Â¿´¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Ë¤¬¤¢¤ë¥Ù¥é¥ë¡¼¥·Æþ¤ê¡£¤·¤«¤â¡¢¥¢¥·¥Ý¥ô¥£¡¼¥Á¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥×¥ê¥´¥¸¥ó»á¤È¥ï¥°¥Í¥ë¤Î£¸£°£°£°¿Í¤¬¹çÎ®¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£±Ñ¹ñ¾ðÊó¶Ú¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶á¤¯¤Î·³»ö´ðÃÏ¤Ë³Ë¤¬ÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£Î£Á£Ô£Ï½ô¹ñ¤Ï¥×¥ê¥´¥¸¥ó»á¤Î¹ÔÆ°¤ò¸·½Å¤Ë´Æ»ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥×¥ê¥´¥¸¥ó»áÆ±ÍÍ¤Ë´í¸±»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ï¥°¥Í¥ë¤ÎÍÃÊ¼¤¿¤Á¤À¡£
¡Ö·ºÌ³½ê¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¥ï¥°¥Í¥ë¤ÎÍÃÊ¼¤¿¤Á¤Ï¥«¥Í¤È¼«Í³¤È»É·ã¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ñ¤ËÊô»Å¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤°¤é¤¤¤¬¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤Î¤«ÉÔÌÀ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤¬¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Ç¥×¥ê¥´¥¸¥ó»á¤È¹çÎ®¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£±Ñ¹ñ¤Îµ¡´Ø¤Ê¤É¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ê¥´¥¸¥ó»á¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÍÃÊ¼¤¿¤Á¤ÏÊÌ¤Î¥È¥Ã¥×¤ò¤¹¤¨¤Æ¡¢Ì¾Á°¤òÊÑ¤¨¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥×¥ê¥´¥¸¥ó»á¤È¤¤¤¦¥¿¥¬¤¬³°¤ì¤¿ÈÈºá¼Ô½¸ÃÄ¤ÎÆ°¸þ¤âÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥×¥ê¥´¥¸¥ó»á¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬Êü¤Ä°Å»¦¼Ô¤Ë¤ª¤Ó¤¨¡¢¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Ç¾¯¤·¤Î´Ö¡¢ÌÄ¤ê¤òÀø¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ºÆËªµ¯¤ÎºÝ¤Ë³Ë¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢À¤³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÌñºÒ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£