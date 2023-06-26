ÆüËÜ¿Í¤¬¶Ã¤¯¡Ö¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥È¥¤¥ì¡×»ö¾ð¡ª ¤ª¿¬¤Ï¥·¥ã¥ï¡¼¤ÇÀö¤¤Î®¤¹¡© ¾²¤äÊØ´ï¤¬¤Ó¤·¤ç¤Ó¤·¤ç¡Ä
À¤³¦Åª¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¿åºÝÂÐºö¤â½ªÎ»¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢Æü¤ËÆü¤ËÆþ¹ñ¥×¥í¥»¥¹¤ÏÀµ¾ï²½¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯6·î9Æü°Ê¹ß¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤Ï¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄó¼¨µÁÌ³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢´Ñ¸÷ÌÜÅª¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¸½ÃÏÅþÃå¸å¤ËÅþÃå¥Ó¥¶¡ÊVOA¡Ë¤ò¼èÆÀ¤¹¤ì¤ÐÆþ¹ñ²ÄÇ½¤Ë¡Ê¢¨¡Ë¡£Æþ¹ñ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼óÅÔ¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ç¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢³¹¤Ï³èµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¹Ãæ¤Î¹âµé¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤Á¤é¤Û¤é¸«¤«¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¶Â§Åª¤Ë¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑµÁÌ³¤ÏÅ±ÇÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥«¥ë¥¿»ÔÆâ¤òÉáÄÌ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ëÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¼þ°Ï¤«¤é±ì¤¿¤¬¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»äÅª¤Ë¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ç°¤Î¤¿¤á¥Þ¥¹¥¯¤Ï·ÈÂÓ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡§¹âµé¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Î¥È¥¤¥ì¤ÎÍÍ»Ò¡Û
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥È¥¤¥ì»ö¾ð¤µ¤Æ¡¢´Ñ¸÷¤Ë¤·¤í¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤·¤í¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òË¬¤ì¤ëºÝ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥È¥¤¥ì»ö¾ð¡×¤Ç¤Ï¡© ÆÃ¤Ë¿É¤¤¿©¤ÙÊª¤âÂ¿¤¤¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤Ï¥È¥¤¥ì¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Ï¸½ÃÏºß½»¤ÎÉ®¼Ô¤¬¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥È¥¤¥ì»ö¾ð¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ë¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ë¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ3¼ïÎà¤Î¥È¥¤¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§1¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥È¥¤¥ì¤Ë»÷¤¿¥¿¥¤¥×¡×¡£
ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ä¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¤Î¤¤ì¤¤¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¡¢¾¯¤·²Á³ÊÀßÄê¤¬¹â¤á¤Î¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¿åÀö¥È¥¤¥ì¤Ç¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤â´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤¿¤À¤·¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»æ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ï¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡Ë¡£
²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¤ÏÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ü¥¿¥ó¼°¤Î¤â¤Î¤Ïµ©¤Ç¤¹¤¬¡¢¼êÆ°¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò²ó¤¹¥¿¥¤¥×¤ä¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡Ö¥Û¡¼¥¹·¿¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¡×¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê²¹¿å¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Êý¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢±¦¼ê¤Ç¥·¥ã¥ï¡¼¤ò»ý¤Á¡¢¸å¤í¤«¤éÅö¤Æ¤¿¤êÁ°¤«¤éÅö¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¿åÎ®¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§2¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö»æ¤Î¤Ê¤¤ÍÎ¼°¥È¥¤¥ì¡×¤Ç¤¹¡£
¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤ÇÂ¿¤¤¤Î¤¬¤³¤Î¥¿¥¤¥×¡£¥í¡¼¥«¥ë¸þ¤±¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¡¢Ï©ÌÌ¤Î¥«¥Õ¥§¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¡¢¾¯¤·¸Å¤á¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£°ì¸«¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤â¡¢1¤ÄÌÜ¤Î¥È¥¤¥ì¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢»æ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¡£
¢§3¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¼ê²³¤È¿å¤ÇÀö¤¤Î®¤¹¥¿¥¤¥×¤Î¸Å¤¤¥È¥¤¥ì¡×¤Ç¤¹¡£
¹¤¤¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Á´ÅÚ¤Ç¤È¤é¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¿¤¤¤Î¤¬¤³¤Î¥¿¥¤¥×¡£¹Ù³°¤Ç¤Ï¤¿¤È¤¨¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤â¤³¤Î¥È¥¤¥ì¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶ÛµÞÅÙ¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤Ï³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¤ÎÏÂ¼°¥È¥¤¥ì¤Ë¶á¤¤·Á¾õ¤Î¤³¤Î¥È¥¤¥ì¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ç¿å¤òÎ®¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È÷¤¨ÉÕ¤±¤Î¼ê²³¤È¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£±¦¼ê¤Ç¼ê²³¤ò»ý¤Ã¤Æ¿å¤ò¤¯¤ß¡¢º¸¼ê¤Ç¤½¤Î¿å¤ò¤¹¤¯¤¤¤Ê¤¬¤éÄ¾ÀÜ±ø¤ì¤òÀö¤¤Íî¤È¤¹¡£ºÇ¸å¤ËÊØ´ï¤ÎÃæ¤â¼ê²³¤Î¿å¤ÇÎ®¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤ÏÀÎ¤«¤é¤³¤Î¿å²³¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥¤¥ì¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º¸¼ê¤Ï¡ÖÉÔ¾ô¤Î¼ê¡×¤È¤µ¤ì¡¢º¸¼ê¤ÇÊª¤òÅÏ¤·¤¿¤ê°®¼ê¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò·ù¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÏÎ®¤»¤ë¡©¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥È¥¤¥ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤¬¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Î¥È¥¤¥ì¤Ç¤â¡Ö´ðËÜÅª¤Ë»æ¤ÏÎ®¤»¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ª¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢ÍÎ¼°¥È¥¤¥ìÏÆ¤Ë¥´¥ßÈ¢¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÈÍÑºÑ¤ß¤Î»æ¤Ï¿å¤ÇÎ®¤µ¤º¤Ë¤³¤Î¥´¥ßÈ¢¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥¤¥ì¤Î±ÒÀ¸ÌÌ¹âµé¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç¡¢¥È¥¤¥ìÆâ¤ËÀ¶ÁÝ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾ïÃó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ÈÍÑ¸å¤ËÂ¨ºÂ¤ËÀ¶ÁÝ¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç±ÒÀ¸Åª¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¿å²³¼°¤Î¥È¥¤¥ì¤¬Â¿¤¤¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤Ï¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ÇÍÎ¼°¥È¥¤¥ì¤ÎÊØºÂ¤Î¾å¤Ë¤·¤ã¤¬¤à¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¿¬¤ò¥·¥ã¥ï¡¼¤ÇÀö¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¿å¤ÇÊØºÂ¤ä¾²¤ò¤Ó¤·¤ç¤Ó¤·¤ç¤ËÇ¨¤é¤¹¿Í¤â¡Ä¡Ä¡£ÅÁÅýÅª¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¥·¥ã¥ï¡¼¤È¥È¥¤¥ì¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Î¥È¥¤¥ì¤ÇÂÎ¤äÂ¤òÀö¤¦¿Í¤â¤Þ¤À¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÁÛÄê¤Ç¤¤Ê¤¤»È¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤ÇÀ¶ÁÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥¦¥§¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð°Â¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Musholla¡Ê¥à¥·¥ç¥é¡Ë¤Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¾¦¶È»ÜÀß¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Î¥È¥¤¥ì¤Î¾ì¹ç¡¢¶á¤¯¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏMusholla¡Ê¥à¥·¥ç¥é¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤Î¤¿¤á¤Î¤ªµ§¤ê¤Î¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶á¤¯¤Ë¤ÏÎéÇÒÁ°¤ËÂÎ¤Î°ìÉô¤ò¿å¤ÇÀö¤¤À¶¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÀö¤¤¾ì¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Å¤¤·úÊª¤ä¾®¤µ¤¤·úÊª¤Î¾ì¹ç¤Ï¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥¤¥ì¤È´Ö°ã¤¨¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì¤Ç¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ï²¿¤È¸À¤¦¡©ºÇ¸å¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¥È¥¤¥ìÃµ¤·¤ÇÌòÎ©¤Ä¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤³¤³¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Permisi, ada kamar kecil di sini?
¡Ê¥×¥ë¥ß¥·¡¢¥¢¥À ¥«¥Þ¡¼¥ë ¥¯¥Á¥ë ¥Ç¥£ ¥·¥Ë¡©¡Ë
¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¥È¥¤¥ì¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
Permisi, kamar kecil ada di mana?
¡Ê¥×¥ë¥ß¥·¡¢¥«¥Þ¡¼¥ë ¥¯¥Á¥ë ¥¢¥À ¥Ç¥£¥Þ¥Ê¡©¡Ë
¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Permisi, ada kertas toilet gak?
¡Ê¥×¥ë¥ß¥·¡¢¥¢¥À ¥¯¥ë¥¿¥¹ ¥È¥¤¥ì¥Ã¥È ¥¬?¡Ë
kamar kecil¡Ê¥«¥Þ¡¼¥ë ¥¯¥Á¥ë¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥È¥¤¥ì¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£toilet¡Ê¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¡Ë¤Ç¤âÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢kamar kecil¤ÎÊý¤¬Â¨ºÂ¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨»²¹Í¡§ºß¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÆüËÜ¹ñÂç»È´Û ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ËÆþ¹ñ¤¹¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê½ñÎà¡¦Î±°Õ»ö¹à¢§ÄØ ¸÷°ì¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÆüËÜ¤ÎPR¶È³¦¤Ë¤ÆÌó10Ç¯´Ö¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ½¾»ö¡£2014Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒJAPASIAN¤òÁÏ¶È¤·¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ø°Ü½»¡£¸½ºß¤Ï¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ë¤Æ¡¢Æü·Ï´ë¶È¸þ¤±¤Î¿Ê½ÐÁ°¸½ÃÏÄ´ºº¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÄó¶¡¡¢ÆüËÜ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä´Ñ¸÷¶È¼Ô¤Ø¤ÎË¬Æü¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£
(Ê¸:ÄØ ¸÷°ì¡Ê¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¥¬¥¤¥É¡Ë)