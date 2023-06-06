58ºÐÆÈ¿È¡¢»ä¤Ï¡È¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡É¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¡©¡ÖÆÈ¿È¤Î¤Þ¤ÞÏ·¤¤¤¿¸ÉÆÈ¤Ê½÷¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë
·ëº§¤Ï¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤ÊÁªÂò¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÈ¿È¼Ô¤Ï¡Ö·ëº§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö·ëº§¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¿Í¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤À¤¬º£¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼þ¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤Ï¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
·ëº§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï·ëº§¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ»Å»öÃæ¿´¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤¦¸À¤¦¤Î¤Ï¥ß¥«¤µ¤ó¡Ê58ºÐ¡Ë¤À¡£ËÌ´ØÅì¤Î¼Â²È¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¼÷¤ò·Þ¤¨¤¿Êì¤¬·»°ì²È¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Êì¤Ï¤È¤¤ª¤ê¤Ò¤È¤ê¤Ç¾åµþ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¸µµ¤¤À¤·¡¢ÆÃ¤Ë¼Â²È¤Ç¤â¤á¤´¤È¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢¥ß¥«¤µ¤ó¤Ï¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÂç³ØÆþ³Ø¤Ç¾åµþ¤·¤Æ¤«¤é¡¢40Ç¯¤â¤Ò¤È¤ê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£ÅÓÃæ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬·ëº§¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤É·ëº§´êË¾¤â»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤¯¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿·Â´¤ÇÆþ¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤Ç25ºÐÇ¯¾å¤ÎÃËÀ¤ÈÉÔÎÑ¡¢¤½¤ì¤¬Èà¤Î²ÈÄí¤ä²ñ¼Ò¤Ë¥Ð¥ì¤ÆÂçÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤Ïµï»Ä¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤ÎÇò¤¤ÌÜ¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¼ÂÎÏ¤òËá¤¤¤¿¡£»Å»ö¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤ê¡¢Ï¢Æü½ªÅÅ¤Çµ¢¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë30ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æº£¤Î²ñ¼Ò¤Ø¡£
¡Ö30Âå¤Ï¤¤¤Á¤Ð¤ó»Å»ö¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÎø°¦¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø½µËö¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÃÊ³¬¤ÇÎø°¦¤«¤éÅ±Âà¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÅÚÆü¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ï»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢½µËö¤òÂ«Çû¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
30ÂåÈ¾¤Ð¤Î¤³¤í¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤Æ°ì½ï¤Ë½»¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ëº§¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÃË¤Ï¡Ö¤¿¤À¤Î¤í¤¯¤Ç¤Ê¤·¡×¤À¤Ã¤¿¡£1Ç¯¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËµëÎÁ¤òÈ¾·î¤Ç»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Æ¥ß¥«¤µ¤ó¤ËÌµ¿´¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤¿¤Ê¤¯¾®¸¯¤¤¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï·ë¶É¡¢ÊÌ¤Î½÷À¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ï¤«¤ê¡¢Èà½÷¤ÏÈà¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÃËÀÉÔ¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦Îø°¦¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤¿¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë·ëº§¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¿´¤Ï¤¤¤Ä¤â»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡×
»Å»ö¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
50ºÐ¤ò²á¤®¤ë¤È¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ40Âå¤â¤È¤¤É¤Îø°¦¤ò¤·¡¢»Å»ö¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤¿¥ß¥«¤µ¤ó¤À¤¬¡¢50ºÐ¤ò²á¤®¤ë¤È¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö50ºÐÁ°¸å¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Þ¤¤¤äÆ¬ÄË¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¡£¹¹Ç¯´ü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥Û¥ë¥â¥óÊä½¼ÎÅË¡¤ä±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬55ºÐ¼êÁ°¡£ÇòÈ±¤ä¤·¤ï¡¢¥·¥ß¤Ë¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ï·²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡ØÄêÇ¯´Ö¶á¤Î¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¤ª¶É¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
Èï³²ÌÑÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈà½÷¤Ï¸À¤¦¡£Èà½÷¤Ï¸½ºß¡¢ÉôÄ¹¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤À¤¬¡¢¾å»Ê¤ÏÇ¯²¼¤ÎÃËÀ¡£Èà½÷¼«¿È¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¡ÖÀèÇÚ¤¬Éô²¼¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÃËÆ±»Î¤Ê¤é¤Þ¤À¤¤¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤¬ÀèÇÚ¤ò¤¤¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤«¤é¡×¤ÈÈà¤ÏËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÈà¤Ï¡¢¤·¤«¤âÀèÇÚ¤ÏÆÈ¿È¤À¤·¤È¤Ä¤±²Ã¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ÈÌä¤¦¤È¡¢²ñ¼Ò¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²ÈÄí¤¬¤¢¤ì¤Ð²ÈÂ²¤«¤éÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡£¤Ç¤âÆÈ¿È¤À¤È¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¨¡¢ÆÈ¿È¼Ô¤ÏÃ¯¤«¤é¤âÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¡© ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¤Õ¤È¼þ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢¡Ø¤â¤¦Â¹¤¬¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤À¤Âå¤Ê¤Î¤Ë¡¢É×¤¹¤é¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡Ù¡ØÇ¯¤ò¤È¤Ã¤¿¸ÉÆÈ¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¤¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡Ù¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¯¤âÂÐÅù¤ËÏÃ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¥ß¥«¤µ¤ó¤ÎÉô½ð¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼ã¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤¬Èà½÷¤È¤É¤¦¤Ä¤¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²¿¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¢Ç¯Îð¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÉáÄÌ¤Ë¤Ä¤¤¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢²á¾ê¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤¿¤ê²á¾ê¤Ë´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤½¤ì¤¬Èà¤é¤ÎÍ¥¤·¤µ¤À¤È»×¤¦¤ÈÅÜ¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¯¼Ò²ñ¤«¤é²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ºÐ¤ò¤È¤Ã¤¿¼Ô¤Î±¿Ì¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¡Ä¡×
¥ß¥«¤µ¤ó¤Ï¼ä¤·¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬·ëº§¤·¤¿¤È¤«½éÂ¹ÃÂÀ¸¤È¤«¤ÎÊó¹ð¤¬Â³¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÊÌ¤Ë¤É¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¶¯¤¬¤ê¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤À¤±¤À¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤ÀÄêÇ¯¤Þ¤Ç7Ç¯¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ð¥ê¥Ð¥ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¦¤·¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¼þ¤ê¤¬¡ØÌµÍý¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤è¤±¤¤¤Ê×ÖÅÙ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¡£55ºÐ¤ò±Û¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤È¤âÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ß¥«¤µ¤ó¤ÏºÇ¶á¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ò½¬¤¤»Ï¤á¤¿¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÏËº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¿´¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÌµÆñ¤ËÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤â¤ß¤¿¤¤¤·¡¢ÄêÇ¯¸å¤â¤É¤³¤«¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤â¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆÈ¿È¤Î¤Þ¤ÞÏ·¤¤¤¿¸ÉÆÈ¤Ê½÷¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤À¤±¤ÏÅ½¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¿´¤Î±ü¤Ç¤Ï¤½¤¦¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¼«¿È¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÇ¯Îð¤È¼ÂÇ¯Îð¤Ï°ã¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£Ç¯Îð¤Ë¤è¤ë°ìÈÌÅª¤Ê¸ÇÄê´ÑÇ°¤Ç¿Í¤ò·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¢§µµ»³ ÁáÉÄ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£ÃË½÷¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¤ä·ëº§¡¦Î¥º§¡¢À¤ÎÌäÂê¡¢ÉÏº¤¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼¹É®¡£¼ñÌ£¤Ï¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¡¢Íî¸ì¡¢²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¸ÅÅµ·ÝÇ½´Õ¾Þ¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡ÊÎø°¦¥¬¥¤¥É¡Ë)