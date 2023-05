カンガルーのメスは育児嚢というお腹の袋の中で赤ちゃんを育てるが、実際に袋の中がどのようになっているかを知る人は少ないようだ。アメリカの動物園が先月、カンガルーのお腹の袋の動画を投稿したところ、視聴者らは自分たちが抱いていたイメージと異なることに驚いたという。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。

米フロリダ州パームビーチ郡にある動物園「Animal EDventure Park & Safari」は、カンガルーやラクダ、ナマケモノといった多数の動物を飼育している。家族経営で小規模ではあるものの、動物たちと触れ合うことができるとあって地元では人気の動物園だ。

同動物園が先月4日、母カンガルー“カリン(Kalin)”のお腹の袋の中ですくすくと育つ赤ちゃんカンガルーの動画をTikTokに投稿したところ、多くの関心を集めた。動画では、飼育員がカリンのお腹の袋を開けて見せ、その中には未発達な赤ちゃんカンガルーが母乳を飲んでいる様子が映っていた。

新たな生命の息吹を感じる動画のはずだが、血管が浮き出た袋の中で赤ちゃんカンガルーが細長い乳頭から母乳を飲む光景に、多くの人がショックを受けたようだ。動画はこれまでに7400万回以上も視聴されるほど注目を集め、このような声が寄せられた。

「言いたいことは山ほどあるけど、とにかくゾッとした。」

「私は1つだけ知りたくないことがあった。それはカンガルーの袋の中が毛で覆われたふわふわじゃなかったってこと。」

「カンガルーの袋の中がこんな状態になっていたなんて…。それに赤ちゃんカンガルーの姿にもショック。かわいいカンガルーを思い描いていた私の子供時代のイメージが台無しになっちゃった。」

赤ちゃんカンガルーは被毛で覆われた毛布のような袋の中で過ごしているものと思っていた人も多く、イメージとはかなりかけ離れた実際の姿にショックを受けた人が大勢いたようだ。しかし中には「シェアしてくれてありがとう! 知らなかったけどこれはとても興味深い」といった声も見受けられた。

米ニュースメディア『Insider』によると、カンガルーの妊娠期間はわずか33日ほどであり、産まれたばかりの赤ちゃんカンガルーは未発達のため、約8か月間も母カンガルーのお腹の袋の中で過ごすそうだ。長いこと袋の中で我が子を育てるためか、昨年12月にはオーストラリアで母カンガルーが子カンガルーをギュッと抱きしめる瞬間を捉えた映像が公開され、大きな反響を呼んだ。

