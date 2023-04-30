µã¤¤¤ÆµñÈÝ¤·¤¿¡Ö¾¯½÷£Á¡×¡¡Ãæ¿¹ÌÀºÚà°é¤Æ¤Î¿Æá¤¬ÌÀ¤«¤¹ÁÇ´é¤È¡ÖÉüµ¢ÂÔË¾ÏÀ¡×
¾¼ÏÂ¤Î²ÎÉ±¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê£µ£·¡Ë¡£
¡¡Ä¹¤é¤¯³èÆ°µÙ»ß¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤ë¤É¤³¤í¤«Éüµ¢¤òÂÔË¾¤¹¤ëÀ¼¤¬Ç¯¡¹Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï£µ·î£±Æü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤òÁ°¤Ë£´·î£²£¸Æü¤«¤é±Ç²è¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥é¥¤¥ô¡¡¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹£²£³¡¡·à¾ìÍÑ£´£Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¡×¤Î¾å±Ç¤¬Á´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤À¤±¤ò²Î¤¤ÅÁÀâ²½¤·¤¿Ê¿À®¸µÇ¯£´·î¤ÎÌî³°¥é¥¤¥Ö¤ÎµÏ¿±ÇÁü¤À¡£±Ç²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤ÎºÇ¿·²»À¼¥³¥á¥ó¥È¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀäÂÐ¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÌÀºÚ¤Î²Î¼êÉüµ¢¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅçÅÄÍº»°¡Ê£·£´¡Ë¤À¡£
ÅçÅÄ¤Ï¸µ¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡Ê¸½¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡£
¾¼ÏÂ£µ£·Ç¯£µ·î£±ÆüÈ¯Çä¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤«¤é£¶£°Ç¯¤Î¡Ö¥ß¡¦¥¢¥â¡¼¥ì¡×¤Þ¤Ç¡¢£±£±Ëç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¥Ù¥¹¥ÈÈ×¤Ê¤É¤ò´Þ¤à£¸Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£
²Î¼ê¡¢ÌÀºÚ¤Î°é¤Æ¤Î¿Æ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¥ï¡¼¥Ê¡¼¤ÏºòÇ¯¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£´£°¼þÇ¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌÀºÚ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½ç¼¡¡¢Éü¹ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÅÁã¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥à²òÀâ¤Î¼¹É®¤òÍê¤Þ¤ì¤¿ÅçÅÄ¤Ï¡¢£´£°Ç¯Á°¤Î½ÐÍè»ö¤òÊ¸»ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ºòÆü¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥ì¥³¡¼¥É¤¬£µ£°ËüËç¡¢£¶£°ËüËç¤âÇä¤ì¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬°é¤Ä²áÄø¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×
¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó
ÌÀºÚ¤Ï£µ£¶Ç¯¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ë½Ð¾ì¡£ÅçÅÄ¤¬¤¤¤¿¥ï¡¼¥Ê¡¼¤«¤é²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¥ì¥³¡¼¥ÉÀ©ºî¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅçÅÄ¤Ï¡¢£±Ç¯¤Ç¥·¥ó¥°¥ë£´Ëç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò£³Ëç¤òºî¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¡¢¼ÂÁ©¤·¤¿¡£
ÁêÅö¤Ê¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤À¤¬¡¢£´£µÇ¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¿·¶½ÀªÎÏ¤Î¥ï¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤ò°é¤Æ¤¿·Ð¸³¤¬Ë³¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂ¾¼Ò¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÅçÅÄ¤Ï¹Í¤¨¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ï¡Ö¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡£¡Ö²ÉÌÛ¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡¢ÎÉ¤¤»Ò¡×¤È¤¤¤¦Âè°ì°õ¾Ý¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÅçÅÄ¤¬Áª¤ó¤À¡£ºî»ìºî¶Ê¤ÏÍèÀ¸¤¨¤Ä¤³¤ÈÍèÀ¸¤¿¤«¤ª¡££µ£¶Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤Èµ¡´Ø½Æ¡×¤Î¼çÂê²Î¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¿·¿Ê¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼»ÐÄï¤À¡£
¼Â¤Ï¡¢Ì¾¤Î¤¢¤ë¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤Ï¸®ÊÂ¤ßÃÇ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢ÌÀºÚ£±£¶ºÐ¡¢ÅçÅÄ¤â¤Þ¤À¡¢¥¥ã¥ê¥¢£±£°Ç¯¡£ºî²È¿Ø¤â¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´é¤Ö¤ì¤È¤¤¤¦¼ã¤¤ÎÏ¤¬·ë½¸¤·¤¿²»³Ú¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¼ã¼Ô¤ò¤Ò¤¤Ä¤±¤¿¡£
£µ£·Ç¯£µ·î£±Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÌÀºÚ¤Ï¡¢Áá¤¯¤âÆ±£µÆü¤Ë¤ÏÅìµþ¤Î¤È¤·¤Þ¤¨¤ó¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡Ö¤È¤³¤í¤¬¡¢ÅÚº½¹ß¤ê¤Î±«¤Ç¤Í¡¢¤³¤ì¤ÏÃ¯¤âÍè¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤ï¡¼¤Ã¤ÈÍè¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×
ÅçÅÄ¤Ï¡¢¥¾¥¯¥¾¥¯¤·¤Ê¤¬¤é»×¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤¤¤Ä¡¢²¿¤«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ä¡×
¾¯½÷£Á
ÅçÅÄ¤Ï¡¢²ÉÌÛ¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦Âè°ì°õ¾Ý¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤ÎÌÀºÚ¤Î´é¤âÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ºÇ½é¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¤¿¤Ó¤ËÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£ÅÜ¤Ã¤ÆÃæºÂ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤¤¤¦±½¤â¼ª¤Ë¤·¤¿¡£
Çä¤ì»Ï¤á¤¿ÌÀºÚ¤Ø¤Î¤ä¤Ã¤«¤ß¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºî¤êÏÃ¤âº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ª¤ª¤à¤Í»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡×¤Î¿³ºº°÷¤È¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤º¤¤¡×¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢²»³Ú¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢ÅçÅÄ¤¬Âå¤ï¤Ã¤ÆÅú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÀºÚ¤Ï¡¢£¶¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î²¼¤«¤é£²ÈÖÌÜ¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢¿Ä¤Î¶¯¤¤»Ò¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×
ÅçÅÄ¤Ï¡¢¤½¤ÎÌÀºÚ¤ÎÆóÌÌÀ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¡£¼¡¤Î¿·¶Ê¤Ç¤Ï¾¯½÷¤ÎÆóÌÌÀ¤òÂÇ¤Á½Ð¤½¤¦¤È¹Í¤¨Áª¤ó¤À¤Î¤¬¡Ö¾¯½÷£Á¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤«¤é¤¬¤é¤ê¤È°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¡¢¤¹¤´¤ß¤òÍø¤«¤»¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£
ÅçÅÄ¤Ï¤³¤³¤Ç¤â¡¢ºî»ì¤ÎÇäÌî²íÍ¦¡Ê¤¦¤ê¤Î¡¦¤Þ¤µ¤ª¡Ë¤Èºî¶Ê¤Î¶Üß·×¢ÌÀ¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥³¥ó¥Ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£¤³¤Î£²¿Í¤¬¡ÖÎÞ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤Ê¤É¡¢¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º¤Î°ìÏ¢¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¸å¤ÎÏÃ¤À¡£
¤À¤¬¡¢ÌÀºÚ¤Ï²ñµÄ¤ÎÀÊ¾å¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò²Î¤¦¤Î¤Ï¡Ö¥¤¥ä¤À¡×¤Èµã¤¤¤ÆÄñ¹³¤·¤¿¡£¤ï¤á¤¡¢É¡¿å¤ò¤¿¤é¤·¡¢È±¤ò¤«¤¤à¤·¤ê¡¢µñ¤ßÂ³¤±¤ëÌÀºÚ¡£¡Ö½¤Íå¾ì¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅçÅÄ¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ÅçÅÄ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö£Á¤ÏÌÀºÚ¤Î£Á¡×¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤ÀÌÀºÚ¤Ï¡¢¤½¤Î²Î¤¬ÉÔÎÉ»¿²Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬µö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¤À¤¬¡¢¿·¶Ê¤Ï¡Ö¾¯½÷£Á¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÌÀºÚ¤ÏÉÔ¾µÉÔ¾µ¡¢Ï¿²»¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÅçÅÄ¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿¡£ÌÛ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤Í¤¨¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤¤¿¤Î¤À¤«¤éÏ¿²»¤·¤è¤¦¤è¡×¤ÈÌÀºÚ¤¬ÀÞ¤ì¤¿¡£
ÅçÅÄ¤ÏÉÔµ¡·ù¤ÊÌÀºÚ¤ò¤µ¤é¤ËÅÜ¤é¤»¡¢´¶¾ð¤ò¹â¤Ö¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥¹¥È¤ò´Þ¤á¡¢ÅÔ¹ç£³²ó¤À¤±¤ÎÏ¿²»¤Ç£Ï£Ë¤ò½Ð¤·¤¿¡£
ÅçÅÄ¤ÈÌÀºÚ¤ÎÎäÀï¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¾¯½÷£Á¡×¤Ï£µ£·Ç¯£··î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤â¤¦¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤é¤·¤ÎºÍÇ½¤Ï¤¹¤´¤¤¡£³§¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤«¤é¡×
¥ß¡¦¥¢¥â¡¼¥ì
¡ÖËÍ¤é¤Ï»÷¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤¹ç¤Ã¤¿¡×¤ÈÅçÅÄ¤Ï»×¤¤½Ð¤¹¡£¤³¤¦¤â¸À¤¦¡£
¡ÖÌÀºÚ¤¬°ìÈÖ¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏËÍ¤À¤Ã¤¿¡£°ìÈÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤âËÍ¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¡×
¤À¤¬¡¢ÅçÅÄ¤Ï£¶£°Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿£±£±¶ÊÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥ß¡¦¥¢¥â¡¼¥ì¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÂà¤¯¡£
ÌÀºÚ¤òÃ´ÅöÃæ¡¢ÅçÅÄ¤Ï²áÏ«¤Ê¤É¤Ç£³ÅÙÅÝ¤ì¡¢µßµÞ¼Ö¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
Åö»þ¡¢ÅçÅÄ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î²Î¼ê¤â´Þ¤á¤ÆÇ¯´Ö¤Ç£±£°£°¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¡££±£°£°¶ÊÊ¬¤ÎÊý¿Ë¤ò·è¤á¡¢ºî²È¤òÁª¤Ó¡¢²ñµÄ¤òÄÌ¤·¡¢Ï¿²»¤Î¼êÇÛ¤ò¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï²¾²Î¤â²Î¤Ã¤¿¤Î¡£¤â¤Á¤í¤ó¥á¥¤¥ó¤ÏÌÀºÚ¡£ÅçÅÄ¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÌ¿¤¬¤±¤ÇÌÀºÚ¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì°Ê¾åÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ËÍ¤Ï»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯´Ö£±£°£°²¯±ß¤«¤é¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò°ì¿Í¤Çºî¤ë¤Î¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÈ¾Ã¼¤Ê¤¯¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÆùÂÎÅª¤Ë¤â¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡×
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÀºÚ¤âÀ®Ä¹¤·¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ËÀ©ºî¤òÇ¤¤»¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¿á¤¹þ¤àÂç¿Í¤¿¤Á¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅçÅÄ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆÀ©ºîÊý¿Ë¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÌÀºÚ¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤³¤È¤òÍ«Î¸¤·¤¿¡£
¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤ÈÌÀºÚ¤Î¾Íè¡£¤³¤Î£²ÅÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¿¦¤ò¸å¿Ê¤ËÂ÷¤·¡¢¼«¿È¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ï¿²»¸½¾ì¤Ë¤Ï´é¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Û¤«¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢²¿¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¡£¤¿¤Þ¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤¿ÌÀºÚ¤Ï¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Ê¿À®¸µÇ¯¤Î¼«»¦ÁûÆ°°Ê¸å¡¢²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÀºÚ¤Ï£µÇ¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢ÅçÅÄ¤â£¶Ç¯¤ËÂ¾¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¡£
¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼
ÅçÅÄ¤Ï¡¢£´£°¼þÇ¯Éü¹ïÈÇ¤Î²òÀâ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¡ã»¿²Î¡ä¡¡£ô£ï¡¡Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡×¡Ê¥·¥ó¥³¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò¤Þ¤È¤á¡¢º£Ç¯£±·î¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿¡£
¡ÖÌÀºÚ¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤³¤È¤Ï¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌÀºÚ¤¬¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¡×¤ÈÅçÅÄ¤Ï¸ì¤ë¡£
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¹ßÈÄ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÅçÅÄ¤ÈÌÀºÚ¤Ë¤Ï³Î¼¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È±½¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤âËÜ¤òÃø¤·¤¿Âç¤¤ÊÍýÍ³¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤ÇÌÀºÚ¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÅçÅÄ¤Ï¡ÖÌÀºÚÉüµ¢ÂÔË¾ÏÀ¤Î¶õµ¤¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
ËÜ¤ò½Ð¤·¤¿¸å¡¢£±£°¡Á£¶£°Âå¤ÎÌÀºÚ¥Õ¥¡¥ó¤Î½÷À¤ò½¸¤á¡¢ÎáÏÂ¤ÎÌÀºÚÂÔË¾ÏÀ¤ÎÇØ·Ê¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Ãµ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö·ë¶É¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¡£
¡ÖÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤ä»³¸ýÉ´·Ã¤µ¤óÆ±ÍÍ¡¢ÌÀºÚ¤Î²Î¤Ë¤Ï¿ÍÃÎ¤òÄ¶¤¨¤¿²¿¤«¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ÅçÅÄ¤Ï¤Þ¤¸¤á¤Ê´é¤Ç¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤¹¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Í¡¢ËÍ¤Î¤È¤³¤í¤ËÌÀºÚ¤«¤é¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÀäÂÐ¤Ë²Î¼ê³èÆ°¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡£²Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê»Ò¤Ç¤¹¤«¤é¡×
Éüµ¢¤·¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ê¤ó¤«¤ä¤ë¤â¤Î¤«¡£Ì¿¤¬¤¤¤¯¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤ã¤¢¤·¤Í¤¨¡£ÅçÅÄ¤Ï¼ó¤ò¤¹¤¯¤á¤ë¤¬¡Ä¡£
¡Ö¤Ç¤â¤Í¡Ä¤Ê¤ó¤«¤Í¡ÄËÍ¤éÉãÌ¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤Ç¤Í¡¢¡Ø£±ºî¤Ç¤¤¤¤¤«¤éºî¤Ã¤Æ¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÍê¤Þ¤ì¤¿¤é¡Ø¤¦¤ó¡¢¤¦¤ó¡¢¤ä¤ë¤è¡Ù¤Ã¤ÆÅú¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¡×
¡ÊÀÐ°æ·ò¡Ë