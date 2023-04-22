ÅÄÂ¼½ß¡¢·³´ÏÅç¤Ç¥Æ¥ì¥Ó»Ë¾å½é¤ÎÀ¸ÊªÄ´ºº¡¡¥Æ¥ìÅì¡ØÃÓ¤Î¿åÁ´ÉôÈ´¤¯¡Ù¤ÇÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤Î¶è°è¤âÃµº÷
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä1¹æ2¹æ¤ÎÅÄÂ¼½ß¤È³°Íè¼ï¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦²ÃÆ£±ÑÌÀ»á¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ø¶ÛµÞSOS¡ªÃÓ¤Î¿å¤¼¤ó¤ÖÈ´¤¯ÂçºîÀï¡ÁÀ¤³¦°ä»º·³´ÏÅç¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½é¤ÎÀ¸ÊªÄ´ºº ÅìÆî¥¢¥¸¥¢ºÇ¸å¤ÎÈë¶¤ÇÄÁ½Ã¤òÃµ¤»¡ª¡Á¡Ù¡Ê¸å6¡§55¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢À¤³¦°ä»º¤Î·³´ÏÅç¤Ç¥Æ¥ì¥Ó»Ë¾å½é¤ÎÀ¸ÊªÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼õ¾Þ¼Ô¤È¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥¯¤ò¸ò¤ï¤·¤¿ÅÄÂ¼½ß
¡¡2015Ç¯À¤³¦Ê¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Ä¹ºê¸©¤Î¾®¤µ¤ÊÅç¡¦Ã¼Åç¡Ê¤Ï¤·¤Þ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¹âÁØÅ´¶Ú¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÇÑÔÒ¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ó¡¢¤½¤Î³°´Ñ¤¬·³´Ï¡ÖÅÚº´¡×¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö·³´ÏÅç¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤ÆÃº¹Û¤ÎÅç¤È¤·¤Æ±É¤¨¡¢ºÇÀ¹´ü¤Î¿Í¸ý¤Ï5267¿Í¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï³Ø¹»¤äÉÂ±¡¤Ê¤É¤â¤¢¤êÅçÆâ¤À¤±¤Ç²¿ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀÐÃº»º¶È¤¬¿êÂà¤·¡¢¾¼ÏÂ49Ç¯¤ËÃº¹Û¤ÏÊÄ»³¡£ºÇ¸å¤ÎÅçÌ±¤¬µî¤Ã¤Æ¤«¤é¤ª¤è¤½50Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÂ¼¤È²ÃÆ£»á¤Ï¡¢Ä¹ºê¤Î¹Á¤«¤éÁ¥¤Ç10Ê¬¤Î·³´ÏÅç¤Ë¾åÎ¦¤·¡¢À¸ÂÖ·Ï¤òÃµ¤ë¡£´Ñ¸÷µÒ¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤Î¶è°è¤Ë¤âÆÃÊÌµö²Ä¤ò¤â¤é¤¤¡¢ÅçÆâ¤òÅ°ÄìÁÜº÷¡£·³´ÏÅç¤ÎÀ¸ÊªÄ´ºº¤Ï¥Æ¥ì¥Ó»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡£Ç¤ä¥¤¥Î¥·¥·¤Ê¤É¤âÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤Î¤â¤È¡¢Ä¹ºê¤Î¤â¤¶¤¶²Îµ¥Ñ¡¼¥¯¤Î2¿Í¤Ë¤è¤ë°ÆÆâ¤ÇÅçÆâ¤ò¤¯¤Þ¤Ê¤¯Ãµº÷¤¹¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¸ø±à¤ä¾®Ãæ³Ø¹»¡¢ÉÂ±¡¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¤ò½ä¤ê¡¢Åö»þ¤ÎÊë¤é¤·¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ¸ÊªÄ´ºº¤È¤Ê¤ë¡£´Ñ¸÷¤Ç¤¤ë·³´ÏÅç¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¤ï¤º¤«¤À¤¬¡¢Î©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¶è°è¤ÎÃæ¤Ø¤ÈÀøÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÇÂ¿¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÇÑÔÒ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤é¤ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÀ¸Êª¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡£³¤¤Ç³Ö¤Æ¤é¤ì¤¿¤³¤ÎÅç¤Ç¡¢º£¤âÊë¤é¤¹À¸¤Êª¤¿¤Á¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Åö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥¤¥Î¥·¥·¤äÇ¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤«¡£¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ê¿ÅÄËþ¤ÈÀÐ°æ°ÉÆà¤¬»°½Å¡¦°ËÀªµµ»³¾ë¤ÇÆÁÀî²È¹¯¤¬½ÅÍÑ¤·¤¿¾ë¼ç¡¦ËÜÂ¿²È¤Î²ÈÌæ¡ÖÎ©¤Á°ª¡×¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¤âÄ¹¤¯¤³¤ÎÃÏ¤Ë·¯Î×¤·¤¿ÀÐÀî²È¤Î²ÈÌæ¡Ö¼Ø¤ÎÌÜ¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿Êõ¤òÌÜ»Ø¤·Ä´ºº¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÄÃæÄ¾¼ù¡Ê¥³¥³¥ê¥³¡Ë¤ÈÉðÃÎ³¤ÀÄ¡ÊTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE¡Ë¤¬°¦ÃÎ¡¦¹Ó¾®Àî¤Ç¡ÖÀî¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ËÄ©Àï¤·¡¢²ÃÆ£¤ÏÀ¤³¦¤ÎÄÁ½ÃÊá³Í¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥é¥ª¥¹¿ÍÌ±Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¤Ø¸þ¤«¤¦¡£