¥Á¥ã¥ó¥«¥ï¥¤¡¡6ºÐÄ¹½÷¤¬¡ÖMENSA¡×²ñ°÷¤Ë¡¡¡ÈÀèÇÚ¡É¤«¤é¤Ï¡Ö¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¡×¤È¤Î½õ¸À
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖW¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥«¥ï¥¤¡Ê42¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£6ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤¬¡ÖMENSA¡×¤Î²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢3DD±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¡¦¾®ÎÓÅÔ±û¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½Ð±é¡£7ºÐ¤ÇMENSA¤ËÆþ²ñ¤·¡¢¸½ºß¾®³Ø5Ç¯À¸¤ÇIQ156¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ó¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¦¤Á¤ÎÌ¼¤¬6ºÐ¤ÇMENSA²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö6ºÐ¤ÎÌ¼¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤ä¤ë¤Ù¤±ÑºÍ¶µ°é¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¾®ÎÓ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖMENSA¡×¤Ï1946Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÁÏÀß¤µ¤ì¡¢Á´¿Í¸ý¤Î¤¦¤Á¾å°Ì2¡ó¤ÎIQ(ÃÎÇ½»Ø¿ô)¤Î»ý¤Á¼ç¤¬Æþ²ñ¤Ç¤¤ë¹ñºÝ¥°¥ë¡¼¥×¡£¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È²ñ°÷¿ô¤ÏÁ´À¤³¦100¥ö¹ñ°Ê¾å¤ÇÌó13Ëü4000¿Í¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢Ìó4700¿Í¡Ê2019Ç¯12·î¸½ºß¡Ë¤Î²ñ°÷¤¬¤ª¤ê¡¢ÃÎÀºÍÇ½¤òÇ§ÃÎ¡¢°éÀ®¤·¡¢¿ÍÎà¤Î¸þ¾å¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡£