ÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×³«»Ï£µÊ¬¤Îà´¬¤»ØÎáá¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¡¡Æ±Î½½÷»Ò¥¢¥ÊË½Ïª
¡¡Âç¸æ½ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡Ê£¸£±¡Ë¤Îà¥Ö¥Á¥®¥ì»ö·ïá¤¬Ë½Ïª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î±Ê°æÈþÆà»Ò¥¢¥Ê¤¬£±£¶ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¾å»Ê¤Ç¤¢¤ëÆÁ¸÷¥¢¥Ê¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÈÖÁÈ£Í£Ã¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡±Ê°æ¥¢¥Ê¤ÏÆü¥Æ¥ì¤Î´ÇÈÄÈÖÁÈ¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ÇÆÁ¸÷¥¢¥Ê¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¡Ö»Ï¤Þ¤Ã¤Æ£µÊ¬¤Ç¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ëà´¬¤á¤Î»Ø¼¨¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡££²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È²óÁÛ¡£¤³¤ì¤ËÆÁ¸÷¥¢¥Ê¤¬¥Ö¥Á¥®¥ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆÁ¸÷¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¢¤È£²£³»þ´Ö£µ£µÊ¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç´¬¤¤¬½Ð¤ë¤ó¤À¡ª¡Ù¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Æ¡Ä¡×
¡¡£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÊ¬¹ï¤ß¤Î¿Ê¹Ô¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢±Ê°æ¥¢¥Ê¤¤¤ï¤¯¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇµÍ¤á¤ÆµÍ¤á¤Æ¡£»þ´Ö¤òÀáÌó¤·¤ÆÆÁ¸÷¤µ¤ó¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Î¢ÏÃ¤ËÆÁ¸÷¥¢¥Ê¤Î¤ª¤¤¤Ç¤¢¤ë¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö¤¢¤Î¿Í¡¢£µÊ¬´¬¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤½¤ó¤ÊÅÜÌÄ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¡£¤³¤ì¤Ë±Ê°æ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢²¹¸ü¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÆÁ¸÷¥¢¥Ê¤Ï¡Ë¡Ø¤½¤ó¤Ê¤ËµÞ¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¥À¥á¤Ê¤ó¤À¡££²£´»þ´Ö¤Ç£±¤Ä¤Î¤³¤È¤òÀ®¤·¤È¤²¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤é¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡·ë¶É¡¢ÆÁ¸÷¥¢¥Ê¤ÎÀ³Ê¤òÃÎ¤ë¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Îà´¬¤»ØÎáá¤òÍÊ¸î¡£¡Ö¼«Í³¤Ë¤ä¤é¤»¤¿¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£